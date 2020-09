Martin Hvastija: Zdi se mi, kot da sem v vzporednem svetu

Vse bolj ali manj odločeno

Primož Roglič (levo) in Tadej Pogačar (desno) sta si letos pokorila kolesarski svet. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Rogličeva nizozemska lokomotiva

Moštvo Jumba Visme deluje kot dobro uigrana lokomotiva. FOTO: Tim De Waele/Reuters

Pogačar dirka po občutku

Ljubljana – Nekdanji odlični slovenski kolesarv teh dneh opravlja vlogo strokovnega komentatorja nacionalne televizije ob prenosih dirke po Franciji. Veliki poznavalec karavane je dvakrat dirkal na Touru, letos pa je tako kot večina slovenskih privržencev športa na trnih ob sijajnih predstavahin»Moj pogled na Tour? Zadeve se zdijo kar ... nadrealistične. Zdi se mi, kot da sem v vzporednem svetu,« je nasmejan v pogovoru za STA dejal 50-letni podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije. Vseeno sta prvo mesto Rogliča in drugo Pogačarja v skupnem seštevku realnost. Da sta zvezdnika kolesarske karavane dobra, je Hvastija vedel. Ne pa, da bosta tako uspešna.»Če povem po pravici, sem že lani po Vuelti vedel, kako dobra sta. Biti dober in nato dejansko zmagati na dirki, pa je velika razlika. Med biti dober leto prej in se nato pripravljati na dirko po Franciji je veliko neznank,« je nadalje razlagal 13-kratni udeleženec največjih tritedenskih dirk. Dvojne zmage v Parizu, če se bo ta res zgodila, pa vseeno ne želi primerjati z drugimi športni uspehi v Sloveniji. Na poti do te dvojne zmage je ostal le še sobotni kronometer v dolžini 36,2 kilometra, ki pa ga Hvastija ne vidi kot odločilnega.»To sem napovedal že na začetku dirke. V kronometru odločajo podrobnosti. Kljub temu, da so razlike majhne, so vseeno velike za kronometer, ki ne odloča več o ničemer. Za Tadeja je prvo mesto nedosegljivo, je pa varen na drugem mestu, če se mu ne bo zgodilo kaj hudega.je slabši kronometrist. Bolj se mi zdi vprašljivo njegovo tretje mesto, saj jeminuto in 39 sekund za njim. Vseeno mislim, da je vse bolj ali manj odločeno,« nekdanji profesionalni kolesar ne daje preveč poudarka kronometru.Kljub temu, da se je na Pokljuki naslova državnega prvaka veselil Pogačar pred Rogličem? »Ne, ne ... Boj za etapno zmago je mogoč, ampak razlika skoraj minute je zares ogromna. Razlika med njima ne bo velika. Je pa Primož na papirju precej boljši kronometrist. Hkrati je res, da imata fanta v nogah 20 dni dirkanja in da so razmerja moči drugačna kot na Pokljuki, ko sta bila sveža z le malo dirkanja in veliko treningi v nogah. Takrat je Tadej vse skupaj bolje izpeljal tudi tehnično, Primož pa je storil nekaj napak in zato ne verjamem, da bi lahko Tadej tokrat premagal Primoža,« meni Hvastija. Vseeno je presenečen nad Pogačarjevimi nastopi, ki ga je kot selektor spoznal v mlajših selekcijah.»Bil sem Tadejev selektor, ko je bil še kolesar v starostni kategoriji do 23 let, zato ga dobro poznam. Vem, kako in na kakšen način je takrat zmagoval na dirkah. Da pa bo to preslikal oziroma prenesel med najboljše kolesarje sveta, ne moreš vedeti. Glede na njegov talent, na trud, ki ga vlaga, in na resnost, s katero se loteva športa, sem verjel, da mu bo uspelo,« je pristavil.Nekoč, ko je dirkal sam, tako mladi kolesarji niso blesteli oziroma so se morali najprej učiti. In to dolgo. »Včasih je veljalo, da se moraš učiti. Pet ali deset let, potem pa si bil že star. Je drugače. Verjetno tudi v drugih športih in tudi še kam drugam lahko to preslikamo.«»Enostavno operiramo z več podatki, zadeve so bolj pod nadzorom in drobnogledom strokovnjakov. Treningi so izmerjeni, načrtovani in kdor je talentiran, pride prej na površje. To hitro pokažejo številke in potem je samo še stvar tehničnega znanja in kako si izboriš mesto znotraj ekipe,« primerja različni obdobji Hvastija.Različna pa sta tudi položaja v moštvih, v katerih sta se znašla Roglič in Pogačar. Starejši ima za seboj pravo nizozemsko lokomotivo, medtem ko mlajši večino časa v zahtevnih zaključkih ostaja sam. »Rogličeva ekipa je bila načrtno grajena tri leta. Ekipa UAE Team Emirates pa še ni zgrajena okoli Tadeja, kar je normalno. Pri teh letih zaupati celo ekipo tako mlademu kolesarju ... Tega nihče ne počne. Upam pa, da bodo v prihodnjih letih k temu resno pristopili,« je prepričan Hvastija.Poudarja, da so nekoč računali na Fabia Aruja, ki je Italijan v pretežno italijanski ekipi s finančnim vplivom iz Združenih arabskih emiratov. Toda Aru se kot nekdanji zmagovalec Vuelte ni izkazal, po mnenju strokovnega komentatorja RTV Slovenija prav tako ni navdušil z obnašanjem. Nasprotno pa Pogačar. »On spet preseneča s svojim izjemnim odnosom in načinom dirkanja,« poudarja Hvastija.Se pa včasih nekdanji Pogačarjev selektor ne strinja z načinom dirkanja, ki ga ubira 21-letnik s Klanca pri Komendi. »Meni osebno je način neracionalen, tako sem mu tudi svetoval. Ampak on ne posluša nikogar in dirka po občutku. Je pa definitivno atraktiven,« priznava.Na drugi strani drugačno nit zgodbe vleče Roglič. »On dirka zelo racionalno. Drugače kot še pred nekaj leti in na enotedenskih dirkah. Dirka striktno preračunljivo. Ni razsipaval z močmi. Točno toliko, kot je bilo treba in niti obrata več. Videli smo v 17. etapi, ko je štel vsak obrat, da vsak plača napake prejšnjih dni.«