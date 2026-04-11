Maruša Tereza Šerkezi prvič na stopničkah med mlajšimi članicami

Kamničanka je prvič po menjavi kategorije stopila na stopničke. Njen uspeh je med mladinkami dopolnila Eva Terpin.
Lani je Maruša Tereza Šerkezi na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu. FOTO: Matic Rupnik/Delo
Lani je Maruša Tereza Šerkezi na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu. FOTO: Matic Rupnik/Delo
Matic Rupnik
11. 4. 2026 | 19:43
11. 4. 2026 | 20:01
Obetavna slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi v italijanskem Nallesu v kategoriji mlajših članic prvič v karieri stopila na oder za zmagovalke. Devetnajstletna članica Cube Factory Racinga je bila danes druga, srebro pa je med mladinkami pobrala tudi Eva Terpin. 

Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

Tekme svetovnega pokala se v Južni Koreji začenjajo šele za prvomajske praznike, zato gorske kolesarke in kolesarji točke Mednarodne kolesarske zveze (UCI) nabirajo na dirkah nižje ravni. Tam je zasedba še vedno izjemno močna, tudi v Italiji so bili tako na štartu nekateri najboljši kolesarji in kolesarke. 

Med članicami se je zmage razveselila avstrijska kolesarka Laura Stigger, edina slovenska tekmovalka Vita Movrin pa je bila po nekaj težvah petnajsta. S še večjo nestrpnostjo smo pričakovali tekmo mlajših članic, kjer je Maruša Tereza Šerkezi z odlično predstavo prvič po letošnjem prestopu v višjo kategorijo stopila na stopničke. Kamničanko je za 40 sekund prehitela dve leti starejša Avstrijka Katrin Embacher. Razlike med tekmovalkami so bile zelo velike, že četrtouvrščena Francozinja Tatiana Tournut je zaostala skoraj tri minute. 

Lani je Maruša Tereza Šerkezi na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu. FOTO: Matic Rupnik/Delo
Lani je Maruša Tereza Šerkezi na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu. FOTO: Matic Rupnik/Delo

V pogovoru pred začetkom sezone je sicer za portal Peloton povedala, da je njen glavni cilj v sezoni vsaj ena zmaga. Letos je sicer imela nekaj težav, a počasi se privaja na nov način dirkanja, zato bi lahko v nadaljevanju leta napovd tudi uresničila. 

Med mladinkami je brez težav slavila nadarjena Avstrijka Anja Grossmann, ki se je lani nekajkrat borila tudi s Šerkezijevo, sicer pa izjemno dirka tudi na cesti. Danes je za slabe štiri minute prehitela drugouvrščeno Slovenko Evo Terpin, članico ljubljanskega Rajda. Tudi ona kaže odlične predstave in očitno spada med najbolj obetavne kolesarke svoje generacije. 

Tudi v moškem delu smo imeli nekaj razlogov za veselje, med mladinci se je petega mesta razveselil Jaka Utranker. Med člani je zmagal peti z lanskega svetovnega prvenstva v Valaisu Švicar Mathias Flückinger. 

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Združeno kraljestvo Mavriciju še ne bo predalo otočja Chagos

Otočje z ameriško-britansko vojaško bazo leži v Indijskem oceanu. Proti predaji se je izrekel ameriški predsednik, britanski premier pa spoštuje njegovo mnenje.
11. 4. 2026 | 19:16
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ustanovljena nova politična stranka Volt Slovenija

Ustanovitelji stranke verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.
11. 4. 2026 | 18:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Leicester

Žan Vipotnik znova glavni junak ob novi zmagi Swanseaja

Konjičan je prispeval že svoj 21. zadetek v championshipu, ki ga je zacementiral na prvem mestu lestvice strelcev.
11. 4. 2026 | 18:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več

