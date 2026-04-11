Maruša Tereza Šerkezi prvič na stopničkah med mlajšimi članicami

Obetavna slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi v italijanskem Nallesu v kategoriji mlajših članic prvič v karieri stopila na oder za zmagovalke. Devetnajstletna članica Cube Factory Racinga je bila danes druga, srebro pa je med mladinkami pobrala tudi Eva Terpin.

Tekme svetovnega pokala se v Južni Koreji začenjajo šele za prvomajske praznike, zato gorske kolesarke in kolesarji točke Mednarodne kolesarske zveze (UCI) nabirajo na dirkah nižje ravni. Tam je zasedba še vedno izjemno močna, tudi v Italiji so bili tako na štartu nekateri najboljši kolesarji in kolesarke.

Med članicami se je zmage razveselila avstrijska kolesarka Laura Stigger, edina slovenska tekmovalka Vita Movrin pa je bila po nekaj težvah petnajsta. S še večjo nestrpnostjo smo pričakovali tekmo mlajših članic, kjer je Maruša Tereza Šerkezi z odlično predstavo prvič po letošnjem prestopu v višjo kategorijo stopila na stopničke. Kamničanko je za 40 sekund prehitela dve leti starejša Avstrijka Katrin Embacher. Razlike med tekmovalkami so bile zelo velike, že četrtouvrščena Francozinja Tatiana Tournut je zaostala skoraj tri minute.

Lani je Maruša Tereza Šerkezi na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu. FOTO: Matic Rupnik/Delo

V pogovoru pred začetkom sezone je sicer za portal Peloton povedala, da je njen glavni cilj v sezoni vsaj ena zmaga. Letos je sicer imela nekaj težav, a počasi se privaja na nov način dirkanja, zato bi lahko v nadaljevanju leta napovd tudi uresničila.

Med mladinkami je brez težav slavila nadarjena Avstrijka Anja Grossmann, ki se je lani nekajkrat borila tudi s Šerkezijevo, sicer pa izjemno dirka tudi na cesti. Danes je za slabe štiri minute prehitela drugouvrščeno Slovenko Evo Terpin, članico ljubljanskega Rajda. Tudi ona kaže odlične predstave in očitno spada med najbolj obetavne kolesarke svoje generacije.

Tudi v moškem delu smo imeli nekaj razlogov za veselje, med mladinci se je petega mesta razveselil Jaka Utranker. Med člani je zmagal peti z lanskega svetovnega prvenstva v Valaisu Švicar Mathias Flückinger.