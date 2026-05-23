Maruša Tereza Šerkezi tik pod stopničkami, Vita Movrin med elito dvajseta

Na prestižnem prizorišču v Novem Mestu na Moravskem se nadaljuje sezona svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. Za nami sta že kratka krosa v elitnih kategorijah, medtem ko so mlajše članice opravile tudi z olimpijskim krosom. Slovenska državna prvakinja Vita Movrin (Sunn Factory) je na svoji prvi preizkušnji v letošnjem letu končala na solidnem dvajsetem mestu, Maruša Tereza Šerkezi (Cube Factory) pa je na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu v olimpijskem krosu za las zgrešila stopničke.

Žensko preizkušnjo v kratkem krosu je dobila zvezdnica s cestnokolesarskih dirk, Nizozemka Puck Pieterse, ki je dobila zaključni šprint deseterice. Dirko je sicer zaznamoval padec prekaljene Švicarke Jolande Neff in svetovne prvakinje Alessandre Keller, ki sta bili hitro izločeni iz boja za zmago.

Vita Movrin je bila zadovoljna z dvajsetim mestom, čeprav ve, da zmore še več. FOTO: osebni arhiv V. M.

Vita Movrin je vseskozi kolesarila v skupini okrog šestnajstega mesta, v šprintu pa je prišla do odličnega rezultata med dvajseterico, kar je eden izmed njenih najboljših rezultatov med elito. Izpostaviti gre njen čas v tretjem krogu, kjer je bila celo šesta najhitrejša. Dvajseto mesto je hkrati njen najboljši rezultat v svetovnem pokalu, potem ko je bila lani najboljša 23. v kratkem krosu v Val di Soleju, na svetovnem prvenstvu v Zermattu pa je bila 18.

»To je moj najboljši rezultat v svetovnem pokalu. Moram bii zadovoljna. Štartala sem v redu, sicer iz zadnje vrste, zato sem imela veliko dela s pozicioniranjem. Počutje je bilo solidno in vesela sem, da sem z dvajsetim mestom prišla do tretje štartne vrste pred jutrišnjim olimpijskim krosom. Dala bom vse od sebe in bomo videli, kam lahko pridem,« je po dirki povedala mlada Domžalčanka, ki bo tudi v olimpijskem krosu napadala svoj najboljši rezultat v karieri. Leta 2013 je sicer v svetovnem pokalu v Novem Mestu na Moravskem, kjer je tekmovališče postavljeno na biatlonskem štadionu, slavila sveže upokojena Ledinka Tanja Žakelj.

Maruša Tereza Šerkezi dolgo na mestih, ki prinašajo stopničke

Ob Maruši Terezi Šerkezi je vselej njen oče in trener Matjaž Šerkezi. FOTO: Cube Factory Racing

Maruša Tereza Šerkezi je v kratkem krosu napadla prehitro in se je morala zadovoljiti z dvanajstim mestom, odično pa je začela tudi v olimpijskem krosu. Hitro se je oddaljila Avstrijka Katrin Embacher, Šerkezijeva pa se je vseskozi vozila v večji zasledovalni skupini, ki se je udarila za drugo mesto. Skupina se je iz kroga v krog manjšala in kmalu sta z mlado Kamničanko, ki jo po tekmi v Novem Mestu čaka opravljanje mature, ostali le še Kanadčanka Ella Macphee in naposled drugouvrščena Švicarka Anina Hutter

Po težavah na sredini dirke se je na čelo nato vrnila še Italijanka Valentina Corvi, ki je v samem zaključku prehitela Šerkezijevo, mlada Slovenka pa je bila tako naposled četrta. Za prvimi stopničkami v karieri je zaostala za 14 sekund.

Pidcock se je dobro vrnil s ceste

Še nedolgo nazaj ga je takole Tadej Pogačar polival s penino, zdaj pa je Tom Pidcock na gorskih dirkah že v samem vrhu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V kratkem krosu, ki traja le dvajset minut, je zelo pomembna tudi štartna pozicija. To je v moški kategoriji na svoji koži izkusil izjemni cestni kolesar Tom Pidcock, ki je štartal z zadnjega položaja, a se je v zaključku vseeno pomeril za zmago. Na razburljivi dirki ga je naposled v šprintu dvojice za zmago premagal Mathis Azzaro, tretji pa je bil zmagovalec prve dirke v Južni Koreji, Švicar Dario Lillo. Izpostaviti gre še ekipnega kolega Primoža Rogliča v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe Adriena Boichisa, ki je končal kot sedmi.

Dogajanje se z olimpijskima krosoma elitnih kategorij nadaljuje jutri. Za Vito Movrin bi bil uspeh zagotovo rezultat med trideseterico, opozoriti pa gre tudi na tekmo mladink, kjer se bo Eva Terpin zoperstavila favorizirani Švicarki Anji Grossman.