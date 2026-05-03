Maruša Tereza Šerkezi v boju za stopničke z nekaj smole

Po kratkem krosu pred nekaj dnevi je danes naša odlična gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi (Cube Factory Racin) debitirala še v svetovnem pokalu v olimpijskem krosu. V zelo zahtevnih in deževnih razmerah se je v Jongpjongu v Južni Koreji borila za stopničke, a je naposled končala kot sedma.

Komaj osemnajstletna Kamničanka, ki je od večine tekmic mlajša dve ali celo tri leta, je svojo kariero v petek odprla s petim mestom na kratkem krosu, danes pa se je prav tako borila za podoben rezultat.

»Že prvi lep vtis je bil ta, da sem štartala iz prve vrste. Moj začetek je bil zelo dober, hitro sem prišla v dober ritem, a sem imela v tretjem krogu nekaj smole, saj mi je dvakrat padla veriga. Izgubila sem nekaj mest, a sem v svojem ritmu ujela nazaj,« je mladinska svetovna prvakinja opisala prvo dirko svetovnega pokala, na kateri smo v vseh kategorijah videli veliko padcev.

Dokazala je, da se tudi v mokrih razmerah dobro znajde, zdaj pa se že veseli prestižne tekme v Novem Mestu na Moravskem. FOTO: Grega Stopar

»Na zadnjem vzponu na zadnjem krogu mi je zmanjkalo moči in naslednje tri tekmovalke so mi ušle, a tretje mesto je bilo zelo blizu, zato mi to prinaša dobre občutke za naprej,« je še povedala Šerkezijeva, ki je na koncu tudi zaradi izgubljene energije ob lovu proti tekmicam izgubila nekaj sekund. Zmage se je sicer razveselila Italijanka Valentina Corvi, ki je slavila s polčetrto minuto prednosti pred Švicarko Elino Benoit. Peteroboj za tretje mesto je naposled dobila Američanka Bailey Cioppa.

Četudi so jo tehnične težave oddaljile od boja za stopničke, je Maruša Tereza Šerkezi videla, da se lahko kosa z najboljšimi. FOTO: Grega Stopar

Trasa je bila zaradi deževnih razmer danes skrajšana, kar pa Maruši Terezi Šerkezi ni najbolj ustrezalo. »Videla sem, da zelo pridobivam na vzponih, največ težav pa sem imela na enemu izmed spustov. Če bi bil na progi še en vzpon, potem bi bilo morda malo bolje,« pravi in se že ozira proti eni izmed najprestižnejših dirk v koledarju, ki jo med 22. in 24. majem gosti Nove Mesto na Moravskem.

Švica ima končno naslednico Jolande Neff

Tam se bo v karavano vrnila tudi slovenska državna prvakinja Vita Movrin, ki ima letos visoka pričakovanja, tudi njej pa proga na Moravskem zelo ustreza. Na delu bodo danes tudi njene tekmice med članicami. Danes je do prve zmage v karieri prišla Švicarka Sina Frei, ki je bila najboljša že v petkovem kratkem krosu, tokrat pa je nekoliko presenetljivo prehitela svetovno prvakinjo Jenny Rissveds iz Švedske. Do prvih stopničk je prišla Američanka Madigan Monro, Švica pa ima tako končno naslednico nekdanje svetovne prvakinje Jolande Neff.