Maruša Tereza Šerkezi je iz dirke v dirko boljša

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tretji preizkušnji svetovnega pokala za mlajše članice v Leogangu navdušila z najboljšim rezultatom v kratkem krosu v njeni kratki karieri. Kamničanka, sicer članica Cube Factory Racinga, je bila četrta. Sicer se raje meri v olimpijskem krosu, a vse boljše rezultate dosega tudi v krajši, dobrih dvajset minut dolgi disciplini.

Osemnajstletnica se je izvrstno znašla v zahtevnih blatnih razmerah. »Moram reči, da mi je to ustrezalo, sploh zaradi tega, ker sem na spustih v primerjavi z ostalimi puncami veliko pridobivala. Štart je bil odličen, sploh zame. Kar naenkrat sem se znašla na prvi poziciji, kar je bilo dobro zaradi tega, ker sem potem lahko bolje nadzorovala dirko,« je po dirki povedala izvrstna kolesarka.

»Okrog desete minute me je malenkost zmanjkalo, zato sem padla na peto mesto, a sem se v zadnjih dveh krogih dobro regenerirala in ujela vodilne. V zadnjem krogu sem na zaključnem vzponu poskusila z napadom, a me je Avstrijka prehitela. Še vedno sem s četrtim mestom zelo zadovoljna, saj je to moj najboljši rezultat v tej disciplini,« pravi Šerkezijeva, ki se je v skupnem seštevku kratkega krosa po petem in dvanajstem mestu v Južni Koreji ter na Češkem povzpela že na četrti položaj.

Maruša Tereza Šerkezi z očetom in trenerjem Matjažem. FOTO: Cube Factory Racing

Še višja pričakovanja bo imela na nedeljski tekmi v olimpijskem krosu, kjer je bila pred dvema tednoma na Moravskem že odlična četrta, do stopničk v konkurenci dve in tri leta starejših kolesark pa ji je zmanjkalo le nekaj sekund.

»Nočem si delati prevelikih pritiskov, a proga mi je tukaj v Leogangu zelo všeč. Odslej naprej bodo letos vse proge zame nove, tako da se že veselim vsakega novega tedna,« še dodaja Šerkezijeva, ki ji tehnično zahtevni odseki ležijo. Današnjo dirko v kratkem krosu je sicer dobila Švicarka Monique Halter, ki je za osem sekund prehitela Nizozemko Bloeme Kalis, domačinka Katrin Embacher pa je bila tretja.

Ob 17.30 bodo v kratkem krosu tekmovale še članice, v lovu na nov rezultat med dvajseterico pa bo na štartu tudi slovenska državna prvakinja Vita Movrin (Sunn Factory Racing).