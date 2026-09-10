Matador Mas mora še ukrotiti slovenskega bika

Enric Mas (Movistar) postaja veliki španski kolesarski junak, ob andaluzijskih cestah ga častijo podobno kot tiste, ki se v bikoborskih arenah – ta je bila prizorišče štarta 18. etape – »spopadajo« z biki. Nosi rdečo majico vodilnega na Vuelti in ga le tri etape ločijo od prvega domačega zmagoslavja po letu 2014. Če mu lahko kdo to še prepreči, je to Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je v Jerezu de la Fronteri pridobil dobre pol minute, kar je manj, kot je pričakoval. A bele zastave še ni, Mas bo moral v hribih nad Granado še krotiti slovenskega rdečega bika.

»Tokrat je bil Enric res neverjeten in mu lahko samo čestitam. Tega se bom držal tudi naprej. Narediti moram svoje najboljše in potem bom lahko zadovoljen s tem, kar mi bo to prineslo,« je o nadaljevanju povedal Roglič.