Matej Mohorič bo zamenjal kolo, s katerim je dosegel največje uspehe

Kolesarska ekipa Bahrain Victorious, za katero bodo v sezoni 2026 vozili kar štirje Slovenci, bo po devetih letih zamenjala dobavitelja koles. Po uspešnem sodelovanju z Merido je napočil čas za menjavo, odslej bodo kolesarji ekipe, ki jo vodi Slovenec Milan Eržen, tekmovali na italijanskem Bianchiju, sicer najstarejšem še obstoječem proizvajalcu koles.

Bahrajnska ekipa je svojo pot v profesionalni seriji začela prav na Meridinih kolesih, ki so tri sezone krasila tudi uradno ime moštva. Veliko vrhunskih rezultatov je na tajvanskih kolesih osvojil tudi eden najboljših slovenskih kolesarjev vseh časov Matej Mohorič, ki je bil očitno v odličnih odnosih z odgovornimi pri razvoju koles.

Prav zato se je pogosto poigral s kakšno tehnično novostjo, najbolje se seveda spomnimo njegovega kolesa z legendarne dirke Milano-Sanremo 2022, ko se je Podbličan na štartu pojavil s potopno sedežno oporo. Te v cestnem kolesarstvu dotlej še nismo videli, Mohoriču pa je na vratolomnem spustu z vzpona Poggio nad Sanremom pomagala do največje zmage v njegovi karieri.

Kolesa Bianchi je leta 1885 ustanovil Edoardo Bianchi. Na začetku svoje poti je podjetje proizvajalo tudi motocikle, na sinje modrih kolesih pa so zmagovali tudi legendarni Marco Pantani, Felice Gimondi in Fausto Coppi.

Obenem je Merida proizvajala tudi dobra makadamska kolesa, s katerimi je Slovenec prav tako izvrstno dirkal. Letos je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bronasto kolajno, dve leti poprej pa je bil celo svetovni prvak. Tovrstna kolesa resda proizvaja tudi Bianchi, a vprašanje je, kako dobro bodo Italijani poslušali morebitne nove tehnološke ideje slovenskega profesorja kolesarstva.

Merida je Mohoriču in druščini tako na cesti kot na makadamu priskrbela zelo konkurenčna kolesa. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Matej Mohorič bo prihodnje leto znova nastopil na nekaterih pomembnih enodnevnih dirkah v Flandriji in na severu Francije, obenem pa bo visoko ciljal tudi na klasikah Jaén in Strade-Bianche, ki deloma potekata tudi po makadamski podlagi. Vnovič bo napadal etapne zmage na dirki po Franciji, kasneje pa se 31-letnik veseli tudi evropskega prvenstva, ki ga bo gostila slovenska prestolnica.

V moštvu bo prihodnje leto vozil tudi Matevž Govekar, ki bo tako kot v minuli sezoni napadal dobre rezultate na dirki po Italiji. V hitrih zaključkih se dobro znajde mladi Žak Eržen, čaka ga druga sezona učenja, ki jo bo zgodaj januarja odprl v Avstraliji. Njegov dober prijatelj in aktualni državni prvak v cestni vožnji Jakob Omrzel se bo v elitni konkurenci prvič predstavil konec prihodnjega meseca na dirki po Aluli v Savdski Arabiji.

Glavni imeni ekipe v letu 2026 sta sicer hribolazca Lenny Martinez in Antonio Tiberi, ki ju čaka nastop na dirki po Franciji. V vlogah športnih direktorjev ostajajo Slovenci Gorazd Štangelj, Borut Božič in Robi Jenko.