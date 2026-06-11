Težave Mateja Mohoriča manj kot mesec dni pred Tourom

Slovenski kolesar Matej Mohorič, ki je na dirki Auvergne - Rona - Alpe razvijal formo pred dirko po Franciji, današnje etape zaradi bolezni ne bo štartal, so sporočili iz ekipe Bahrain Victorious. Izkušeni Slovenec je ponoči zbolel in je že na poti domov. Že pred nekaj dnevi je sicer Vlad van Mechelen, kolesar bahrajnske ekipe, dejal, da se Mohorič ne počuti najbolje.

Na dirki, kjer se sicer na julijsko rumeno pentljo pripravlja veliko zvezdnikov, med njimi francoski veleup Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), sta na štartu še Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech) in še en član slovenske četverice pri Bahrain Victoirousu Matevž Govekar.

Do velikega štarta Toura, ki ga bo z ekipnim kronometrom četrtega julija gostila Barcelona, je le še slab mesec in upamo, da bo Podbličan do časa ozdravel. Spomnimo, v minulih izvedbah rumene pentlje ni imel veliko sreče, lani se tako ni uspel prebiti v pobeg, šele na zadnji etapi v Parizu pa nas je navdušil s tretjim mestom.

Matej Mohorič ima za seboj solidno pomlad, vesel je bil, ker jo je preživel brez padcev in bolezni. FOTO: Jasper Jacobs/AFP

Za njim je sicer dobra pomlad, predvsem na dirki po Flandriji je navdušil z osmim mestom, tudi sicer pa je izgledal dobro pripravljen. »Mislim, da smo opravili zelo kakovosten in zahteven blok priprav. To je potrebno, da se telo pripravi na napore, ki jih prinaša Tour. Že se veselim Dofineje, da se lahko primerjam s tekmeci in vidim, na kakšni ravni sem ter kaj moram pred štartom dirke po Franciji še popraviti,« je sicer pred kakšnim tednom pripovedoval v pogovoru za MMC RTV.

»Po Dofineji mi ostane še en teden za zadnje priprave,« je še povedal, zdaj pa bo te očitno moral nekoliko prilagoditi. V Franciji je sicer danes na sporedu edina šprinterska etapa, kjer bo Mohoričevo pomoč pogrešal nemški hitraš Phil Bauhaus.