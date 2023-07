Matej Mohorič: Imel sem noge za zmago

Poljak Rafal Majka (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski. Na trasi od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja (162,3 km) je bil 33-letni domačin boljši od slovenskega kolesarja Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki pa je ohranil rumeno majico vodilnega.

Mohorič (28) je z drugim mestom pridobil šest bonifikacijskih sekund in ima v skupnem seštevku pred najbližjima zasledovalcema deset sekund naskoka. Na drugo mesto je skočil Majka, na tretje pa je z drugega padel Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki je nedeljsko drugo etapo končal tik za zmagovalcem Mohoričem.

Nekaj več kot 3000 višinskih metrov

Kolesarji so morali v tretji etapi premagati nekaj več kot 3000 višinskih metrov, kar je največ na letošnji dirki oziroma 700 več kot v nedeljski, ki jo je dobil prav Mohorič. Štirje ubežniki si danes niso privozili tako velike prednosti kot v nedeljo, ko je ta znašala okoli deset minut. Tokrat je imela četverica v ospredju največ pet minut naskoka, kljub vsemu pa so najboljše ekipe tudi tokrat zatrle poskus bega in vodilne ujele na zadnjem kategoriziranem vzponu na Zeleniec (7,8 km/3,9 %).

Na vrhu vzpona je bilo v razredčeni glavnini še okoli 50 kolesarjev, na zadnjem klancu do cilja (2 km/5,2 %) pa se je v zadnjem in najbolj strmem kilometru skupina še nekoliko razredčila. Med 25 kolesarji se je za etapno zmago znova boril tudi Mohorič, a je bil tokrat Majka, ki je pospešil 200 m pred ciljno črto, nekoliko močnejši. Tretje mesto je zasedel še en Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

Matej Mohorič ostaja vodilni. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

V zaključku je sicer Majka na široki cesti do ciljne črte spremenil smer v desno ter pri tem oviral rojaka Kwiatkowskega ter vanj skorajda tudi treščil. Komisarji so kljub vsemu potrdili vrstni red etape. Majka je tako zabeležil 15. zmago v karieri in tretjo etapno na domači pentlj. Prav toliko jih ima tudi na dirki po Sloveniji, ki jo je v skupnem seštevku dobil leta 2017. Domačo večdnevno dirko je dobil tri leta prej.

»Imel sem noge za zmago, vendar sem se preveč obotavljal po zadnjem ovinku 200 m pred ciljem. Bil sem dobro postavljen, nekoliko pa me je presenetila ciljna črta,« je za organizatorje po etapi dejal Mohorič. »Mislil sem, da se mi na levi strani odpira nekaj prostora za sprint. Razumljivo pa sta mi tekmeca zaprla vrata, tako da posledično nisem mogel sprintati za zmago. Škoda. Moja ekipa je zavoljo bonifikacijskih sekund na cilju nadzorovala potek etape, saj nimam dovolj velike prednosti, da bi zapečatil majico vodilnega,« je še dodal 28-letnik iz Podblice.

Naslednja etapa bo ravninska

»V peti etapi bo še ena priložnost, je pa favorit za skupno zmago Almeida, saj gre za sijajnega kronometrista. Zame bi bilo že mesto na stopničkah na končnem cilju v Krakovu izjemen dosežek, zato bom dal od sebe vse, da mi uspe,« je še na razgibano sredino etapo ter četrtkovo vožnjo na čas v Katovicah opozoril slovenski as.

Drugi slovenski predstavnik Matevž Govekar je v etapi delal za kapetana Mohoriča in jo ob koncu sklenil na 141. mestu z zaostankom 12:35 minute. V skupnem seštevku je 117. (+25:49), svojo priložnost pa bo 23-letnik iskal v torkovi ravninski etapi. V torek bo na sporedu ravninska četrta etapa od Strzelina do Opola (199,1 km). Poljska pentlja se bo končala v petek.