Profesionalna kolesarska ekipa Bahrain Victorious, ki ima bazo v Sloveniji, je naznanila, da je trojica naših kolesarjev podaljšala pogodbo. Tudi prihodnje leto bo tako v ekipi pet naših predstavnikov, glavni zvezdnik pa bo mladi Jakob Omrzel.

Aktualni državni prvak Roman Jermakov, ki je šele letos prejel slovensko državljanstvo, bo del moštva do konca sezone 2029, torej še tri polne sezone. Enako dolgo bo del moštva ostal tudi Matej Mohorič, ki v zadnjih letih ne spada več v sam svetovni vrh, pogosto pa se raje loti vloge pomočnika mladim kolesarjem. Vseeno lahko na klasikah in na dolgih etapah tritedenskih dirk opozori nase ter napade kakšen viden rezultat.

Kdo ve, morda bo na kakšni klasiki pomagal tudi Matevžu Govekarju, našemu najhitrejšemu šprinterju, ki bo pri Bahrain Victoriousu ostal vsaj še naslednji dve sezoni. V minulih letih se je izkazal kot specialist za hitre zaključke, a ima pogosto težave, ker nima zadostne podpore. Tudi on bo moral verjetno pogosteje opravljati vlogo pomočnika.

Do leta 2028 bo v moštvu ostal tudi Poljak Kamil Gradek, medtem ko sta triletni pogodbi podpisala zvezdnika Antonio Tiberi in Afonso Eulálio. Jakob Omrzel ima pogodbo do konca leta 2029, Žak Eržen pa do konca prihajajoče sezone.

Vsi slovenski profesionalni kolesarji, ki so v preteklem letu nastopali na največjih dirkah, tako ostajajo del svetovne elite. Luka Mezgec se je upokojil, Gal Glivar pa ostaja član Alpecin Premier-Techa.