Matej Mohorič: Težko je oceniti mojo pripravljenost, a noge so dobre

Končana je kolesarska dirka po Murcii, na kateri je sezono odprl eden izmed najboljših slovenskih kolesarjev zadnjih let Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Druga etapa je bila zaradi močnega vetra odpovedana, zmage pa se tako veseli Marc Soler, ki je dobil prvo etapo, drugi je bil njegov ekipni kolega pri Emiratih Julius Johansen.

Prvo etapo je po dolgem pobegu, ko se je na močnem bočnem vetru odpeljal s klubskim kolegom Juliusom Johansenom, dobil Soler. Pred zadnjo etapo je imel pred Tomom Pidcockom (Pinarello-Q36,5) 40 sekund prednosti, zasledovalci, med katerimi je bil tudi Mohorič, pa so zaostajali dobro minuto.

Matej Mohorič je v skupni razvrstitvi končal kot osmi, kar je vzpodbuden rezultat pred nadaljevanjem sezone. »Za menoj so uspešne zimske priprave, nisem imel nobenih vidnejših težav, zato so noge dobre. Težko je oceniti mojo pripravljenost. Končal sem spredaj, v etapi sem bil osmi, tako da ni bilo slabo. Ko je vreme tako slabo, nimaš nikoli zares dobrega dne, saj si bolj osredotočen na nevarnosti, kot na svojo predstavo,« je pred začetkom druge in obenem zadnje etape dejal Podbličan.

Sezono je v minulih dneh začela tudi najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal), ki nastopa na etapni preizkušnji po okolici Valencije. V skupnem vodstvu je evropska prvakinja Demi Vollering (FDJ Suez), Žigartova pa v začetku leta predvsem nabira kilometre pred glavnimi cilji leta.

Na dirki sta nastopila tudi mlada Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in Žak Eržen (Bahrain Victorious), ki jima profil dirke ni najbolj ustrezal, a sta vseeno na močnem vetru in v težkih razmerah nabrala veliko prepotrebnih izkušenj.

Jan Tratnik uspešno odprl leto

Idrijčan Jan Tratnik (Red Bull-Bora-hansgrohe) je sezono 2026 odprl na enodnevni dirki v okolici portugalskega mesta Figueira, ki so ga v minulih tednih prizadele hude poplave. Danes je bil izkušeni kolesar v vlogi pomočnika Kolumbijcu Danielu Felipeju Martinezu ter Basku Haimarju Etxeberii. Na koncu se je zmage razveselil domačin Antonio Morgado iz ekipe UAE Emirates, ki je v šprintu ugnal Alexa Aranburuja (Cofidis).

Jutri je v Španiji na sporedu klasika po Almerii, v torek pa nas čaka razburljiva enodnevna preizkušnja v Jaénu, kjer bomo na delu znova videli Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja. Trasa, ki poteka po makadamu, jima bo zagotovo zelo ustrezala. Jana Tratnika naslednja preizkušnja čaka v sredo, ko se začenja petndevna dirka po Algarveju.