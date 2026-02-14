  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Matej Mohorič: Težko je oceniti mojo pripravljenost, a noge so dobre

Na Iberskem polotoku ta konec tedna nastopa pet Slovencev, ki bodo v akciji tudi v naslednjih dneh. Najbolje je tekmoval Matej Mohorič.
Matej Mohorič bo odličen rezultat napadal predvsem na spomladanskih klasikah. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Matej Mohorič bo odličen rezultat napadal predvsem na spomladanskih klasikah. FOTO: Loic Venance/AFP
Matic Rupnik
14. 2. 2026 | 19:19
14. 2. 2026 | 19:30
3:05
A+A-

Končana je kolesarska dirka po Murcii, na kateri je sezono odprl eden izmed najboljših slovenskih kolesarjev zadnjih let Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Druga etapa je bila zaradi močnega vetra odpovedana, zmage pa se tako veseli Marc Soler, ki je dobil prvo etapo, drugi je bil njegov ekipni kolega pri Emiratih Julius Johansen.

image_alt
Kandidatura za Tour je odprto tekmovanje

Prvo etapo je po dolgem pobegu, ko se je na močnem bočnem vetru odpeljal s klubskim kolegom Juliusom Johansenom, dobil Soler. Pred zadnjo etapo je imel pred Tomom Pidcockom (Pinarello-Q36,5) 40 sekund prednosti, zasledovalci, med katerimi je bil tudi Mohorič, pa so zaostajali dobro minuto.

Matej Mohorič je v skupni razvrstitvi končal kot osmi, kar je vzpodbuden rezultat pred nadaljevanjem sezone. »Za menoj so uspešne zimske priprave, nisem imel nobenih vidnejših težav, zato so noge dobre. Težko je oceniti mojo pripravljenost. Končal sem spredaj, v etapi sem bil osmi, tako da ni bilo slabo. Ko je vreme tako slabo, nimaš nikoli zares dobrega dne, saj si bolj osredotočen na nevarnosti, kot na svojo predstavo,« je pred začetkom druge in obenem zadnje etape dejal Podbličan. 

Sezono je v minulih dneh začela tudi najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal), ki nastopa na etapni preizkušnji po okolici Valencije. V skupnem vodstvu je evropska prvakinja Demi Vollering (FDJ Suez), Žigartova pa v začetku leta predvsem nabira kilometre pred glavnimi cilji leta. 

Na dirki sta nastopila tudi mlada Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in Žak Eržen (Bahrain Victorious), ki jima profil dirke ni najbolj ustrezal, a sta vseeno na močnem vetru in v težkih razmerah nabrala veliko prepotrebnih izkušenj.

Jan Tratnik uspešno odprl leto

Idrijčan Jan Tratnik (Red Bull-Bora-hansgrohe) je sezono 2026 odprl na enodnevni dirki v okolici portugalskega mesta Figueira, ki so ga v minulih tednih prizadele hude poplave. Danes je bil izkušeni kolesar v vlogi pomočnika Kolumbijcu Danielu Felipeju Martinezu ter Basku Haimarju Etxeberii. Na koncu se je zmage razveselil domačin Antonio Morgado iz ekipe UAE Emirates, ki je v šprintu ugnal Alexa Aranburuja (Cofidis). 

Jutri je v Španiji na sporedu klasika po Almerii, v torek pa nas čaka razburljiva enodnevna preizkušnja v Jaénu, kjer bomo na delu znova videli Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja. Trasa, ki poteka po makadamu, jima bo zagotovo zelo ustrezala. Jana Tratnika naslednja preizkušnja čaka v sredo, ko se začenja petndevna dirka po Algarveju. 

 

 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Grand Départ v Sloveniji

Kandidatura za Tour je odprto tekmovanje

O štartu kolesarske dirke po Franciji v Sloveniji še potekajo pogovori. Priprave na evropsko prvenstvo 2026 so pod nadzorom.
Miha Hočevar 14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Po italijanski zmagi bi privabili Tadeja Pogačarja

Christian Scaroni je bil najmočnejši na Zeleni gori, njegova Astana pa se je na dirki po Omanu veselila dvojne zmage.
Miha Hočevar 11. 2. 2026 | 18:59
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Norveški DJ z zmago razveselil tudi Slovenca

Erlend Blikra v šprintu 4. etape dirke po Omanu slavil prvo letošnjo zmago za ekipo Uno X Mobility.
Miha Hočevar 10. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoMatej MohoričJan Tratnik

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
Koprivnica

Krimovke dokončno brez izločilnih bojev lige prvakov

Rokometašice Krima po porazu v Koprivnici s 23:24 ostale brez možnosti za izločilne tekme v ligi prvakov.
14. 2. 2026 | 19:58
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Murcia

Matej Mohorič: Težko je oceniti mojo pripravljenost, a noge so dobre

Na Iberskem polotoku ta konec tedna nastopa pet Slovencev, ki bodo v akciji tudi v naslednjih dneh. Najbolje je tekmoval Matej Mohorič.
Matic Rupnik 14. 2. 2026 | 19:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Premier Golob ob izteku mandata: hiša Slovenije še ni končana!

Na volilni konvenciji stranke Svoboda so razkrili tudi imena kandidatov na marčevskih parlamentarnih volitvah.
14. 2. 2026 | 18:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bundesliga

Albert Riera s Frankfurtom do prve zmage

Tako kot njegov bivši klub iz Celja se tudi trener Albert Riera danes v nemški bundesligi veseli velike zmage. S 3:0 je premagal Mönchengladbach.
14. 2. 2026 | 18:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

     V živo: Domen Prevc je z odličnim drugim skokom olimpijski prvak

Slovenija se veseli druge zlate medalje na OI 2026! Slovenski šampion je v drugi seriji prehitel Japonca Rena Nikaida ter našo deželo poslal v ekstazo.
S prizorišča:Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Premier Golob ob izteku mandata: hiša Slovenije še ni končana!

Na volilni konvenciji stranke Svoboda so razkrili tudi imena kandidatov na marčevskih parlamentarnih volitvah.
14. 2. 2026 | 18:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bundesliga

Albert Riera s Frankfurtom do prve zmage

Tako kot njegov bivši klub iz Celja se tudi trener Albert Riera danes v nemški bundesligi veseli velike zmage. S 3:0 je premagal Mönchengladbach.
14. 2. 2026 | 18:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

     V živo: Domen Prevc je z odličnim drugim skokom olimpijski prvak

Slovenija se veseli druge zlate medalje na OI 2026! Slovenski šampion je v drugi seriji prehitel Japonca Rena Nikaida ter našo deželo poslal v ekstazo.
S prizorišča:Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 17:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo