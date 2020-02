Matej Mohorič je tudi vrhunski šprinter

Torrevieja

Tadej Pogačar je izgubil rumeno majico, vendar ima na 2. mestu enak čas kot vodilni Jack Haig. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Rezultati

Dirka po Valencii (2.Pro), 3. etapa (Orihuela - Torrevieja, 174,6 km): 1. Groenewegen (Niz, Jumbo Visma 4;54:16, 2. Jakobsen (Niz, Deceuninck Quick Step), 3. Mohorič (Slo, Bahrain McLaren), 4. Cimolai (Ita, Israel Start up), 5. Aberasturi (Špa, Caja Rural), 6. Mezgec (Slo, Mitchelton Scott), 12. Haig (Avst, Mitchelton Scott), 17. Valverde (Špa, Movistar), 18. Pogačar, 31. Polanc (Slo, UAE) – vsi v času zmagovalca.



Skupno: 1. Haig 13;16:25, 2. Pogačar, 3. Valverde, 4. Fernandez (Špa, Fundacion Orbea), 5. Teuns (Bel, Bahrain McLaren), 6. Izagirre (Špa, Astana), 7. Geoghegan Hart (VB, Ineos) – vsi v času vodilnega, 8. Mohorič 0:02, 9. Polanc 0:05.



Jutri odločilni vzpon

- Slovenski kolesarji so očitno zelo dobro priravljeni na začetku nove sezone.je navdušil z zmago v 2. etapi dirke po Valencii, dan kasneje se je v 3. etapi na 3. mesto uvrstil. In to v konkurenci, v kateri ga doslej nismo bili vajeni. Ni veliko manjkalo, da bi slavil zmago med najboljšimi šprinterji.Odločitev o etapnem zmagovalcu je danes padla v Torrevieji, letoviškem mestecu, ki se ga Pogačar inne spominjata najraje. Lani je bilo prizorišče uvodne ekipne vožnje na čas na Vuelti in Rogličeva ekipa Jumbo Visma ter Pogačarjeva zasedba UAE sta zaradi mokrega cestišča padli in izgubili precej časa.Vuelta se je kljub temu končala po slovenskih željah, Roglič je bil v Madridu 1. in Pogačar 3. Morda bo tudi dirka po Valencii to pot slovenska. Pogačar je resda izgubil rumeno majico vodilnega, vendar le, ker za Avstralcemzaostaja v točkovanju etapnih uvrstitev. Imata enak skupni čas, tako kot še pet kolesarjev na vrhu.Le dve sekundi za njimi zaostaja Mohorič, ki je v pogovoru za Delo pred dirko napovedal, da je v dobri formi. Kot kaže, je ta čas eden najbolj vsestransko pripravljenih kolesarjev v karavani. V 2. etapi je na ciljnem vzponu med najmočnejšimi in je končal le 5 sekund za Pogačarjem, v 3. je bil enakovreden nekaterim od najbolj zvenečih šprinterskih imen na svetu. Ugnala sta ga le NizozemcaMohorič je ugnal tudi na papirju najboljšega slovenskega šprinterja, ki je nekoliko prehitro začel zaključno akcijo in končal na 6. mestu. Pogačar je v cilj prikolesaril na 18. mestu, v času zmagovalca.Na petdnevni španski preizkušnji bo odločilna jutrišnja 4. etapa, ki se bo končala s 5,1 km dolgim in precej strmim (12-odstotni povprečni naklon, na najbolj strmem delu pa dosega 24 %) vzponom na Sierro Bernia. Sodeč po videnem doslej bi se lahko v boj za etapno in končno zmago vpletli kar trije Slovenci, Mohorič, Pogačar in njegov moštveni kolega Jan Polanc, ki je danes končal v glavnini, na 31. mestu.