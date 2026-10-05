Matej Mohorič: Lahko smo ponosni, da smo tako športen narod

Domače evropsko prvenstvo, ki te dni poteka po slovenskih cestah, je zelo pomembno za vse domače kolesarje ter kolesarke. Prav vsi so v minulih dneh po prihodu v cilj govorili o neverjetni podpori ob cesti – naši športniki si to nenazadnje tudi zaslužijo. Luka Mezgec je včeraj v velikem slogu končal bogato športno pot, eno zadnjih dirk je pred domačimi navijači odpeljala tudi Špela Kern, navdušena pa sta bila tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik. Mohorič je, potem ko je dirkal zelo dobro, govoril o izjemni organizaciji tekmovanja. »Celotna izvedba tekmovanja je bila na najvišji možni ravni. Mislim, da so vsi kolesarji uživali, tako tudi navijači ob progi. Lahko smo ponosni na to, da smo tak športen narod in da takole spremljamo največja tekmovanja na naših tleh. Za nas kolesarje je bila ...