Matej Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je ob koncu sezone dočakal nov uspeh. Osvojil je tretje mesto na dirki svetovnega prvenstva na makadamu na Nizozemskem. Pred dvema letoma je bil svetovni prvak. Tokrat je zmagal Belgijec Florian Vermeersch, drugi je bil mladi in precej neznani Nizozemec Frits Biesterbos.

Vermeersch je bil leta 2004 drugi za Mohoričem in lani drugi za Mathieujem Van der Poelom. Mohorič, 30-letni član ekipe Bahrain Victorius, je za zmagovalcem zaostal 1:23, Biesterbos 40 sekund.

več sledi ...