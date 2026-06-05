Matej Mohorič se vrača na dirke, mladi Francoz bi prestrašil Pogačarja

V francoskem Vizillu se bo v nedeljo začela 78. izvedba kolesarske dirke po Dofineji z novim imenom Tour Auvergne - Rhône-Alpes (dirka po Auvergne - Rona - Alpah), ene najuglednejših etapnih preizkušenj pred dirko po Franciji. Na startu bodo tudi trije Slovenci – Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Deceuninck). Čeprav bodo v svojih ekipah predvsem v vlogah pomočnikov, jim razgibana trasa ponuja tudi možnosti za odmevne dosežke v posameznih etapah.

V zasedbi moštva Bahrain Victorious se na dirke vračata Mohorič in Govekar, slednjemu je nastop na letošnjem Giru preprečila poškodba po padcu na treningu tik pred začetkom dirke. »Letošnja trasa bo zelo zahtevna, a bomo izkoristili različne prednosti naših kolesarjev, zato bomo k vsaki etapi pristopili, kot da gre za enodnevno dirko. Skoraj vsak kolesar v naši zasedbi bo imel priložnost, da napade visok rezultat v kakšni izmed etap,« je povedal športni direktor ekipe Michal Golaś.

Kapetansko vlogo za skupni seštevek bo prevzel Kolumbijec Santiago Buitrago, ki se še vrača po poškodbi, v gorah pa mu bo ob strani stal izkušeni Bask Pello Bilbao. Za šprinterske zaključke bo glavno orožje Nemec Phil Bauhaus, medtem ko bi lahko Govekar v zahtevnejših zaključkih izkoristil svojo hitrost v obračunih manjših skupin.

Mohorič si je že podčrtal mamljive etape na Touru

Mohorič bo Dofinejo izkoristil predvsem kot pomemben del priprav na julijski Tour, a zahtevne ter dolge etape mu hkrati ponujajo priložnosti za vidnejše rezultate – očitno je dobro pripravljen, zato ga lahko pogosto pričakujemo v ospredju. »Mislim, da smo opravili zelo kakovosten in zahteven blok priprav. To je potrebno, da se telo pripravi na napore, ki ga čakajo mesec dni pozneje. Zdaj se že veselim dirke po Dofineji, kjer se bom lahko primerjal s tekmeci in videl, na kakšni ravni sem ter kaj moram še popraviti pred julijskim začetkom Toura,« je pred dnevi spregovoril za MMC RTV, ko je priznal tudi, da si je nekaj mamljivih etap na dirki po Franciji, kjer bi lahko napadal etapno zmago, že podčrtal.

Če bodo razmere hladne in deževne, lahko v kakšnem pobegu pričakujemo tudi Gala Glivarja v dresu Alpecin Deceunincka. Mladi Dolenjec se je letos nekajkrat že dokazal v pobegih, enako nalogo pa bi utegnil imeti tudi na morda najprestižnejši enotedenski dirki v koledarju.

Seixas bo imel močno konkurenco

Med kandidati za najvišja mesta v skupnem seštevku izstopajo domači up Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki si želi pred debijem na Touru nekoliko prestrašiti Tadeja Pogačarja in zmagovalca Gira Jonasa Vingegaarda, pa Oscar Onley (Netcompany Ineos), Isaac del Toro (UAE Emirates), Juan Ayuso (Lidl-Trek) in Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). Ker se bo dirka končala 14. junija, le nekaj dni pred začetkom dirke po Sloveniji, tam torej ne bomo videli Mohoriča in Govekarja. Pri Bahrain Victoriousu za nastop načrtujejo Jakoba Omrzela, Romana Jermakova in Žaka Eržena.

Trasa letošnje Dofineje ponuja pravi trening pred julijskim Tourom. Že na uvodni etapi bodo kolesarji premagali kar 3200 višinskih metrov, zahtevna pa bo tudi druga etapa, dolga kar 234 kilometrov. Tretji dan bo na sporedu 28-kilometrska vožnja na čas, sledijo pa etape, ki bodo ustrezale predvsem vzdržljivim klasičarjem in šprinterjem z dobrimi sposobnostmi premagovanja krajših vzponov, med katere spada tudi Matevž Govekar.

Odločitev o skupnem zmagovalcu bo padla v zaključnem delu dirke. Zadnje tri etape se bodo končale na zahtevnih vzponih, posebej izstopa sklepna etapa. Ta bo sicer merila le 120 kilometrov, a bo vključevala štiri znamenite alpske prelaze, kolesarje pa bo na koncu pričakal še zahtevni vzpon na Plateau de Solaison.