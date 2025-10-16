Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

Za Matejem Mohoričem ni prav uspešna sezona. Leto je sicer začel solidno, ko je na dirki po Provansi končal na skupnem drugem mestu, a potem ni več dosegal prav dobrih rezultatov. Na zahtevnih spomladanskih klasikah, kjer praviloma blesti, je bil tokrat daleč od uspehov, ki jih je v preteklosti že dosegal. Vseeno je v dobri formi odšel na dirko po Franciji. Tam je odkrito napadal novo etapno zmago, a se mu nikdar ni uspelo prebiti v dobitni pobeg. Šele na zadnji etapi, ko se je karavana v izjemno težkih in mokrih pogojih povzpela čez pariški Montmartre, je na Elizejskih poljanah osvojil zelo vzpodbudno tretje mesto.