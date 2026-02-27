  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Matej Mohorič pred prvo klasiko: Ostal sem zdrav in močan

Jutri se v Flandriji še zares začenja kolesarska sezona 2026. Na sporedu je namreč dirka Omloop Nieuwsblad. Matej Mohorič med favoriti.
Matej Mohorič v novi opravi Bahrain Victoriousa. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprintcycling
Matej Mohorič v novi opravi Bahrain Victoriousa. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprintcycling
Matic Rupnik
27. 2. 2026 | 17:18
27. 2. 2026 | 17:21
3:16
V Flandriji je vse pripravljeno za opening weekend, prvi klasiki najvišje ravni na belgijskih tleh. Na Omloop Nieuwsblad bo od Slovencev nastopil le Matej Mohorič (Bahrain Victorious), v nedeljo se mu na Kuurne-Bruselj-Kuurne pridružita še njegov ekipni kolega Matevž Govekar in Luka Mezgec (Jayco Alula).

Začenja se Pogačarjev, Rogličev in Mohoričev šov

Izmed omenjenih ima največ možnosti za odmeven rezultat prav Mohorič, ki je v Španiji pred tedni potrdil dobro pripravljenost, zdaj pa bo po dolgem času zdrav nastopil tudi na njegovih najljubših preizkušnjah po kockah v Beneluksu.

»Otvoritveni vikend je zame vedno zelo pomemben cilj. Gre za začetek sezone klasik, še posebej bo zanimiv Omloop Nieuwsblad, kjer smo se v preteklosti zelo dobro odrezali. Sonny Colbrelli je pred leti končal na drugem mestu, tik za Woutom van Aertom, drugič pa sem bil tudi sam na dobri poti, a sem bil ujet na ciljni ravnini. Na Omloop imam tako lepe spomine in vedno je sezono lepo začeti z dobrim rezultatom,« pravi.

Najboljši slovenski rezultat s te dirke si sicer lasti Idrijčan Jan Tratnik, ki je leta 2024 še v dresu Visme-Lease a Bike kar nekoliko presenetil in slavil doslej največjo zmago v svoji karieri. Tokrat ga ne bo na štartu, saj se pripravlja na italijanske preizkušnje – tekmoval bo na Strade Bianche, nato pa bo Primožu Rogliču pomagal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

»Minula zima je res, res dobro uspela. Ostal sem zdrav, močan in dobro sem treniral, enako pa velja za celotno moštvo. Imamo res dober ekipni duh. Dobro smo se povezali na treningih in tudi na prvih dirkah v Španiji. Mislim, da so vsi zelo motivirani in zelo močni ter da lahko v Belgiji pričakujemo odlične rezultate,« je za klubsko spletno stran dejal Mohorič.

Govekar in Mezgec kot pomočnika

O izkušenemu Podbličanu pa je z izbranimi besedami govoril tudi športni direktor Bahrain Victoriousa Michał Golaš. »Matej bo naš vodja in ga bomo zaščitili. Naredili bomo vse, da bo lahko brez težav vozil skozi srednji del dirke in bo lahko sledil napadom v zaključku,« pravi.

Na klasiki Kuurne-Bruselj-Kuurne bo imel nekaj prostih rok tudi Matevž Govekar, pojasnjuje Golaš: »Govekar, Phil Bauhaus in Pau Miquel bodo naši šprinterji, a videti moramo, kako bodo preživeli vzpone, saj je to za njih tako zgodaj v sezoni kar konkreten test. Verjamem, da se lahko vsaj eden izmed njih bori za vidnejši rezultat.«

Luka Mezgec bo pri Avstralski Jayco Aluli najverjetneje pomočnik Nemcu Pascalu Ackermannu, a pred dnevi je dokazal, da lahko tudi sam pride do odmevnega rezultata.

