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Kolesarstvo

Matej Mohorič pred zadnjo priložnostjo na Touru: Pravila ne veljajo za vse

Slovenski kolesar je spregovoril o dopinških kontrolah, ki so v minulih dneh na Touru dvignile veliko prahu. Pred njim zadnja priložnost za visok rezultat.
Matej Mohorič je bil na tem Touru v dveh pobegih. FOTO: Alessandro Perrone/Sprintcyclingagency
Galerija
Matej Mohorič je bil na tem Touru v dveh pobegih. FOTO: Alessandro Perrone/Sprintcyclingagency
Matic Rupnik
22. 7. 2026 | 10:39
3:38
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Eden izmed treh Slovencev, ki se te dni borijo z zadnjim tednom kolesarske dirke po Franciji, 31-letni Matej Mohorič iz ekipe Bahrain Victorious, je dejal, da je tudi njegovo moštvo obiskala Mednarodna agencija za testiranja (ITA), ki na Touru izvaja dopinške teste. 

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Spomnimo, pred dnevi so kontrolorji ob drugi uri zjutraj zbudili danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), nekateri pa so celo ugibali, da je bila njegova napaka dan pozneje, ko je grdo padel in zaradi zloma ključnice odstopil, posledica nenaspanosti in posledično nezbranosti. Ob petih zjutraj so takrat zbudili tudi Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je dejal, da nato ni več zaspal nazaj, čas pa si je krajšal s poslušanjem raperskega zvezdnika Eminema. 

»Tudi mene so testirali ob petih zjutraj. To je praktično sredi našega nočnega počitka, saj zaradi poznih prihodov v cilj zaspimo okoli polnoči, zajtrk pa imamo šele ob desetih dopoldne,« je Mohorič povedal za Siol. Slovenski kolesar, sicer zmagovalec treh etap na rumeni pentlji, je kljub temu poudaril, da razume pomen dopinških kontrol. »Agencija, ki opravlja preglede, ima precejšen proračun in ga mora nekako upravičiti. Menim, da vse to služi dokazovanju, da kontrole potekajo, da sistem deluje ter da je šport čist in pošten,« je dejal.

Kolesarstvo je zaradi temne zgodovine eden izmed najbolj nadzorovanih športov – prvi protidopinški nadzori so se pojavili v 60. letih prejšnjega stoletja, ključna prelomnica pa je bila smrt britanskega zvezdnika Toma Simpsona ob vzpenjanju na legendarni Mont Ventoux leta 1967. 

Mohorič pa je opozoril na vprašanje enake obravnave vseh tekmovalcev. Po njegovem mnenju bi morali biti enakim pregledom podvrženi vsi kandidati za visoka mesta, ne le nekateri posamezniki.

»Za preteklost kolesarstva plačujemo vsi, vendar bi bilo dobro postaviti določene meje oziroma zagotoviti, da pravila veljajo enako za vse. Vemo namreč, da Francoz, ki zaseda visoka mesta v skupnem seštevku, ni bil deležen takšnih kontrol,« je dejal Mohorič. Z izjavo je seveda namignil na Francoza Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), ki so ga sicer nadzorniki prav tako testirali, a so to storili v ponedeljek zvečer, zato niso zmotili njegovega spanca.  

Upajmo, da je Mohorič vsaj nocoj spal dobro, saj ga danes čaka verjetno zadnja priložnost za visok rezultat na tem Touru. Sedemnajsta etapa bo namreč razmeroma ravninska z nekaj kuclji v prvi polovici dirke, a ker je veliko več ekip, ki še nimajo etapne zmage, gre pričakovati, da bodo Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech), Max Kanter (XDS Astana) in Biniam Girmay (NSN) zelo težko nadzorovali lačno in hitro glavnino. 

V ospredju gre tako pričakovati tudi Mohoriča, medtem ko je Jan Tratnik eden ključnih pomočnikov Remca Evenepoela pri Red Bull Bori Hansgrohe. Belgijec je v skupnem seštevku ugodno na drugem mestu, zato bo Idrijčan, ki je približno enako visok kot Remco (ob defektu bi mu tako dal svoje kolo), težko dobil proste roke. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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