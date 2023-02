Matej Mohorič ujet tik pred ciljem

Nizozemski kolesar Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) je zmagovalec enodnevne belgijske klasike Omloop Het Nieuwsblad. Na trasi med Gentom in Ninovejem (207,9 km) je bil blizu vrhunski uvrstitvi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki pa ga je vključno s še tremi kolesarji v zaključku ujela večja skupina zasledovalcev.

Van Baarle je napadel okoli 40 km pred ciljem in se nato otresel svojih tekmecev v manjši ubežni skupini na vzponu na Kapelmuur. Tudi na Bosberg je zadržal prednost in čeprav je bil v ospredju sam, se mu četverica zasledovalcev, ki so se kasneje odlepili od glavnine in med katerimi je bil tudi Mohorič, ni približala. To četverico je tik pred ciljem ujela še večja skupina zasledovalcev, vseeno pa je imel dovolj moči za drugo mesto Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Tretji je bil Francoz Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Mohorič pa je končal na začelju skupine 25 kolesarjev na 21. mestu. Za zmagovalcem je zaostal 20 sekund.

Van Baarle je slavil sedmo zmago v karieri in prvo po lanskem uspehu na prestižni preizkušnji Pariz-Roubaix, takrat še v dresu Ineos Grenadiers. »Nimam besed, vso trdo delo pozimi v naši bazi za trening se je očitno izplačalo. Fantje v ekipi so opravili sijajno delo, od samega začetka so nadzorovali položaj v glavnini in narekovali ritem, zato bi se jim rad zahvalil za vse,« je po dirki dejal 30-letni Nizozemec.

Na prvi letošnji belgijski klasiki je bil aktiven tudi Jan Tratnik, ki je prav tako debitiral v dresu novega delodajalca Jumbo-Visme. Večkrat je poskusil tudi z zasledovanjem napadov, vmes ščitil Laporta, nato pa mu je možnosti za dobro uvrstitev odnesla počena zračnica približno 22 km pred ciljem. Na koncu je Tratnik zasedel 94. mesto s 6:47 minute zaostanka. Sezona belgijskih klasik se bo nadaljevala v prihodnjih tednih, vrhunec pa bosta oba spomenika, dirka po Flandriji (2. april) ter Liege-Bastogne-Liege (23. april).