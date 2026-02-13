Matej Mohorič uspešno odprl sezono, jutri na delu še Jan Tratnik

V okolici španske Murcie je sezono 2026 danes odprl slovenski kolesarski šampion Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki sezono venomer začne na zelo visoki ravni. Očitno je tako tudi letos, na vetrovni prvi etapi dirke po Murcii je bil odličen osmi, potem ko je opravljal vlogo pomočnika Basku Pellu Bilbau.

Zmage se je, potem ko je veter že zelo zgodaj razbil glavnino, razveselil domačin Marc Soler (UAE Emirates), ki je z ekipnim kolegom, Dancem Juliusom Johansenom spredaj zdržal najdlje. Na enem izmed zaključnih vzponov je dobre noge prikazal tudi Britanec Tom Pidcock (Pinarello Q36,5), ki je tako končal drugi, a v skupni razvrstitvi za Solerjem zaostaja že 40 sekund.

Mohorič je končal v majhni zasledovalni skupini, katere šprint je dobil prav njegov ekipni kolega Bilbao, Podbličan pa je na enem izmed vzponov že odpadel, a je naposled ujel stik s skupino ter končal kot osmi. Na dirki sta nastopila tudi mlada Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in še en član bahrajnske ekipe Žak Eržen, ki pa na selektivni trasi nista bila v ospredju.

»Za menoj so uspešne zimske priprave, nisem imel nobenih vidnejših težav, zato so noge dobre. Že se veselim prvih pomembnih dirk,« je povedal pred štartom prve etape, ko je, mimogrede, natančno uganil scenarij današnjega zaključka.

Karavano jutri čaka še druga in obenem zadnja etapa, Matej Mohorič pa bo nato nastopil še na enodnevni klasiki Jaén, na kateri odločilni kilometri potekajo po njemu ljubemu makadamu. Ob njem bo tam tudi Godovičan Matevž Govekar, ki je na pesku prav tako že dosegel nekaj velikih uspehov, te pa lahko upravičeno pričakujemo tudi letos.

Tratnik na portugalskih cestah

Po zelo slabi lanski sezoni se v novo podaja Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), ki še vedno spada med najboljše pomočnike na svetu, če pa dobi proste roke, pa se lahko venomer in na vseh terenih bori za viden rezultat. Sezono bo odprl na enodnevni klasiki Figueira, kjer bodo zmagovalca odločili strmi vzponi.

Na štartu je veliko dobrih kolesarjev. Tratnik bo v ekipi pomagal svetovnemu prvaku med mlajšimi člani Lorenzu Finnu in Kolumbijcu Danielu Martinezu, visok rezultat pa bodo lovili tudi Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Antonio Morgado (UAE Emirates) in Marc Hirschi (Tudor).

Tratnika zatem v sredo čaka petdnevna dirka po Algarveju, kjer bi se lahko potegoval za visok skupni rezultat, pred tedni pa je na družabnih omrežjih dejal tudi, da bo po dolgem času nastopil na domači etapni dirki.