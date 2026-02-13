  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Matej Mohorič uspešno odprl sezono, jutri na delu še Jan Tratnik

Zmaga spet za Emirate. Na delu tudi Erazem Valjavec (sin Tadeja Valjavca) in Žak Eržen. Jan Tratnik bo prvič letos dirkal na Portugalskem.
Matej Mohorič je spet odlično pripravljen. Upamo, da se izogne poškodbam in boleznim. FOTO: Matej Družnik/Delo
Matej Mohorič je spet odlično pripravljen. Upamo, da se izogne poškodbam in boleznim. FOTO: Matej Družnik/Delo
Matic Rupnik
13. 2. 2026 | 19:52
3:02
V okolici španske Murcie je sezono 2026 danes odprl slovenski kolesarski šampion Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki sezono venomer začne na zelo visoki ravni. Očitno je tako tudi letos, na vetrovni prvi etapi dirke po Murcii je bil odličen osmi, potem ko je opravljal vlogo pomočnika Basku Pellu Bilbau.

image_alt
Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

Zmage se je, potem ko je veter že zelo zgodaj razbil glavnino, razveselil domačin Marc Soler (UAE Emirates), ki je z ekipnim kolegom, Dancem Juliusom Johansenom spredaj zdržal najdlje. Na enem izmed zaključnih vzponov je dobre noge prikazal tudi Britanec Tom Pidcock (Pinarello Q36,5), ki je tako končal drugi, a v skupni razvrstitvi za Solerjem zaostaja že 40 sekund.

Mohorič je končal v majhni zasledovalni skupini, katere šprint je dobil prav njegov ekipni kolega Bilbao, Podbličan pa je na enem izmed vzponov že odpadel, a je naposled ujel stik s skupino ter končal kot osmi. Na dirki sta nastopila tudi mlada Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in še en član bahrajnske ekipe Žak Eržen, ki pa na selektivni trasi nista bila v ospredju.

»Za menoj so uspešne zimske priprave, nisem imel nobenih vidnejših težav, zato so noge dobre. Že se veselim prvih pomembnih dirk,« je povedal pred štartom prve etape, ko je, mimogrede, natančno uganil scenarij današnjega zaključka.

Karavano jutri čaka še druga in obenem zadnja etapa, Matej Mohorič pa bo nato nastopil še na enodnevni klasiki Jaén, na kateri odločilni kilometri potekajo po njemu ljubemu makadamu. Ob njem bo tam tudi Godovičan Matevž Govekar, ki je na pesku prav tako že dosegel nekaj velikih uspehov, te pa lahko upravičeno pričakujemo tudi letos.

Tratnik na portugalskih cestah

Po zelo slabi lanski sezoni se v novo podaja Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), ki še vedno spada med najboljše pomočnike na svetu, če pa dobi proste roke, pa se lahko venomer in na vseh terenih bori za viden rezultat. Sezono bo odprl na enodnevni klasiki Figueira, kjer bodo zmagovalca odločili strmi vzponi.

Na štartu je veliko dobrih kolesarjev. Tratnik bo v ekipi pomagal svetovnemu prvaku med mlajšimi člani Lorenzu Finnu in Kolumbijcu Danielu Martinezu, visok rezultat pa bodo lovili tudi Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Antonio Morgado (UAE Emirates) in Marc Hirschi (Tudor).

Tratnika zatem v sredo čaka petdnevna dirka po Algarveju, kjer bi se lahko potegoval za visok skupni rezultat, pred tedni pa je na družabnih omrežjih dejal tudi, da bo po dolgem času nastopil na domači etapni dirki.

Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Po italijanski zmagi bi privabili Tadeja Pogačarja

Christian Scaroni je bil najmočnejši na Zeleni gori, njegova Astana pa se je na dirki po Omanu veselila dvojne zmage.
Miha Hočevar 11. 2. 2026 | 18:59
Preberite več
Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Norveški DJ z zmago razveselil tudi Slovenca

Erlend Blikra v šprintu 4. etape dirke po Omanu slavil prvo letošnjo zmago za ekipo Uno X Mobility.
Miha Hočevar 10. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Kolesarstvo
Napad na Pogačarja

Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

Jonas Vingegaard ima v pripravah na novo sezono veliko težav, njegovo ekipo je zdaj zapustil njegov dolgoletni trener, s katerim je dosegel velike uspehe.
Matic Rupnik 9. 2. 2026 | 18:44
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Predazzo

Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

V Predazzu je za nami zadji trening skakalcev pred jutrišnjo olimpijsko tekmo na veliki skakalnici. Spet je dobro nastopil Domen Prevc, k bo jutri prvi favorit.
13. 2. 2026 | 20:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

Legendarni košarkar je pri 40 letih na družabnih omrežjih naznanil, da je končal svojo športno pot.
13. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
