Matej Mohorič: Primož Roglič lahko z izkušnjami pride do zmage na Vuelti

Slovenski kolesarski zvezdnik Matej Mohorič (Bahrain Victorious) bo prihajajoči konec tedna prvo ime dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France, rekreativne prireditve v Kranju, kjer se bo zbralo veliko amaterskih kolesarjev. V Slovenijo se je vrnil po napornem dirkaškem mesecu, v katerem je večinoma opravljal vlogo pomočnika mlajšim kolesarjem.

Budno pa očitno spremlja tudi kolesarsko dirko po Španiji. V podkastu Popkast na 24ur.com je v družbi maserja ekipe Netcompany Ineos Marka Džala komentiral dogajanje na 82. Vuelti, kjer je Primož Roglič še vedno v ospredju skupnega seštevka. Dotaknil se je nesrečnega Tadeja Pogačarja, za katerega pravi, da je to najhujša poškodba v njegovi dosedanji karieri.

Če ga poteptajo, se še vedno dvigne iz pepela

Govoril pa je tudi o Rogliču, ki je pred današnjo enajsto etapo zasedal skupno drugo mesto, za vodilnim Enricom Masom pa je zaostajal 1:18. »V življenju je imel precej smole in veliko težkih preizkušenj. Ogromnokrat se je moral pobrati nazaj in mislim, da je iskreno vsak trenutek, ko mu gre dobro, preprosto vesel, da je tam, da se lahko trudi in da ga lahko pečejo noge. Zelo trmasto bo vztrajal vse do konca, saj je neštetokrat dokazal, da tudi, če ga poteptajo, se še vedno dvigne iz pepela. Upam, da bo tako tudi letos na Vuelti,« je povedal Mohorič.

Primož Roglič in Matej Mohorič sta dobra prijatelja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V dirkalnem programu za zdaj nima uradno potrjenih dirk, zagotovo pa ga bomo videli na svetovnem in evropskem prvenstvu. Meni, da bi lahko v nadaljevanju kolesarske dirke po Španiji ključno vlogo igrale prav Rogličeve izkušnje. »V vsaki situaciji zna sprejemati najboljše odločitve. Mislim, da ima zelo dobro izhodišče za izjemen rezultat, tudi za zmago,« je v Popkastu še povedal Podbličan.

Bolj v vlogi pomočnika

Za Mohoričem je sicer solidna sezona, a za zdaj sam z rezultati ni najbolj zadovoljen. Izstopa osmo mesto na zahtevni dirki po Flandriji ter šesto mesto v šprintu zadnje etape dirke po Franciji. Na zahtevnejših dirkah je pogosto prevzel vlogo mentorja mlajšim in manj izkušenim kolesarjem, tudi petemu z letošnjega Toura Lennyju Martinezu ter nadarjenim klasičarjem Žaku Erženu, Vladu van Mechelenu in Alessandru Borgu.

Pogodba z bahrajnsko ekipo mu velja še za prihodnje leto, a glede na to, da se v moštvu počuti dobro, gre pričakovati, da ga bomo lahko tudi vnaprej spremljali v dresu ekipe generalnega menedžerja Milana Eržena. Jasno pa je, da bo na dirki najbolj navijal za svojega mladega klubskega kolega Jakoba Omrzela, ki je po tednu dirke zasedal imenitno deseto mesto.