Matej Mohorič: Za Pogačarja je kolesarstvo kot igra v peskovniku

Matej Mohorič slovi kot eden najpametnejših kolesarjev v profesionalni karavani. Tudi če ni med najmočnejšimi, pogosto najde način, da se kosa z nekaterimi najboljšimi na svetu. Doslej je na dirki po Franciji zbral že tri etapne zmage, s čimer se lahko pohvali redkokdo, a ni skrivnost, da je Podbličan še vedno lačen uspehov. Načrte mu je pred Tourom prekrižala bolezen, vendar še vedno pravi, da je dobro pripravljen.

Govoril je o formi pred Tourom, o taktiki, ki bi jo morala na Touru imeti njegova ekipa Bahrain Victorious ter o etapah, na katerih bi se lahko podal v pobeg. Dotaknil se je visokih temperatur, ki so Evropo pestile v minulih tednih ter kako bodo te vplivale na prihodnost profesionalnega športa, govoril pa je tudi o skrivnostih, kako se prebiti v pravi pobeg, ter o tem, koliko se kolesarji v profesionalnem pelotonu med seboj poznajo.