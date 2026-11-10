Giro bo še bolj slovenski, Matevž Govekar: To bo moj velik cilj

Eden najhitrejših slovenskih šprinterjev za seboj nima najboljše sezone. Prihodnje leto upa, da bo lahko na deloma domačem Giru pokaže, česa je sposoben.
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Matevž Govekar je eden najhitrejših Slovencev. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Slovenski kolesarski zvezdnik Matevž Govekar že pogleduje proti prihodnji sezoni, v kateri se najbolj veseli dirke po Italiji, ki se bo 8. maja začela v Trstu, prvi dve etapi pa bosta zavili tudi v Slovenijo. Njegov program za naslednje leto še ni znan, a 26-letni Godovičan si močno želi nastopiti na rožnati pentlji.
»Pred dvema letoma smo imeli etapo s ciljem v Gorici in vzdušje je bilo res izjemno. Ob cestah je bilo ogromno Slovencev. Ko sem izvedel, da bi se Giro lahko začel tudi v Sloveniji, sem si tega res zaželel. Če se bo to zgodilo, bo to moja glavna motivacija za prihodnjo sezono,« je Govekar povedal v pogovoru za kolesarski portal Domestique.
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