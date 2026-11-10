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Kolesarstvo

Giro bo še bolj slovenski, Matevž Govekar: To bo moj velik cilj

Eden najhitrejših slovenskih šprinterjev za seboj nima najboljše sezone. Prihodnje leto upa, da bo lahko na deloma domačem Giru pokaže, česa je sposoben.
Matevž Govekar je eden najhitrejših Slovencev. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Galerija
Matevž Govekar je eden najhitrejših Slovencev. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Matic Rupnik
10. 11. 2026 | 10:28
5:10
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Slovenski kolesarski zvezdnik Matevž Govekar že pogleduje proti prihodnji sezoni, v kateri se najbolj veseli dirke po Italiji, ki se bo 8. maja začela v Trstu, prvi dve etapi pa bosta zavili tudi v Slovenijo. Njegov program za naslednje leto še ni znan, a 26-letni Godovičan si močno želi nastopiti na rožnati pentlji.  »Pred dvema letoma smo imeli etapo s ciljem v Gorici in vzdušje je bilo res izjemno. Ob cestah je bilo ogromno Slovencev. Ko sem izvedel, da bi se Giro lahko začel tudi v Sloveniji, sem si tega res zaželel. Če se bo to zgodilo, bo to moja glavna motivacija za prihodnjo sezono,« je Govekar povedal v pogovoru za kolesarski portal Domestique. Bo Giro zaradi naših zvezd še bolj slovenski? Zagotovo bo na štartu Gira veliko slovenskih kolesarjev. Tudi Gal Glivar, ki bo še ...

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