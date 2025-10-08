Van der Poel: Pogačar je bil vesel, ker me ni bilo v Ruandi, ampak ...

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je za časnik Het Laatste Nieuws med drugim spregovoril tudi o slovenskem asu Tadeju Pogačarju. Dejal je, da prvega kolesarja sveta ne bi rad primerjal z legendarnim Eddyjem Merckxom, a da se včasih z ostalimi tekmeci zaradi Pogačarjeve premoči počutijo, kot da dirkajo v Merckxovi eri.

Tridesetletni Nizozemec skupaj s Pogačarjem uživa v prevladi na enodnevnih dirkah, ki sta jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v karavani uprizorila legendarna Belgijca Eddy Mercx in Roger De Vlaeminck. Medtem ko nihče od aktivnih kolesarjev ni osvojil več kot dveh spomenikov oziroma največjih petih enodnevnih dirk v sezoni, sta van der Poel in Pogačar zmagala na kar 17 od zadnjih 27 omenjenih klasikah.

Pogačar ima devet zmag, van der Poel osem, na večni lestvici slavij na spomenikih pa posledično zasedata že tretje oziroma šesto mesto. Na vrhu sta Merckx z 19 in De Vlaeminck z 11 zmagami. »Res je impresiven in pri njem je vse skupaj videti tako enostavno,« je Pogačarja v intervjuju, ki ga je povzel spletni portal Domestique, pohvalil 30-letni van der Poel.

Med njima vlada veliko spoštovanje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Že večkrat sem dejal, da morda 'novi Merckx' ni prava primerjava, saj mu je ime Tadej Pogačar, ampak za nas mora biti občutek podoben, kot ko so ostali dirkali proti Merckxu v njegovih časih. Pogačar lahko na svojem terenu počne vse, kar si želi,« je dodal Nizozemec.

Letos sta se na spomenikih srečala trikrat, dvakrat pa je bil boljši van der Poel. Dobil je Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, medtem ko je Pogačar drugič v karieri zmagal po Flandriji, torej na dirki, ki jo je van der Poel doslej dobil že trikrat. Pogačar je letos denimo debitiral na slovitih kockah na Pariz-Roubaixu in še enkrat več dokazal svojo vsestranskost. Boj za zmago mu je preprečila le napaka v enem od tlakovanih ovinkov.

Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi.

»Pariz-Roubaix je moj teren in še takrat je bil zelo blizu. Na njegovem terenu zanj ne predstavljam grožnje. Mi pa vse skupaj daje dodatno motivacijo, da se z njim znova merim naslednjo pomlad. Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi,« je razložil svetovni prvak iz Glasgowa leta 2023.

Mathieu van der Poel občasno vzame mero Pogačarju. FOTO: Loic Venance/AFP

Zadnja dva naslova in posledično mavričasti majici sta pripadli prav Pogačarju. Van der Poel je preizkušnjo spremljal na kavču med počitnicami v ZDA. »Zbudil sem se, da bi videl zadnjih 130 km. To je že točka, ko lahko pade odločitev. Ko sem gledal dirko, sem vedel, da je bila odločitev, izpustiti SP, prava. Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod štartal kar sam,« je na nedavno svetovno prvenstvo v Kigaliju pogledal van der Poel.

Nizozemec je po koncu dirke Pogačarju poslal sporočilu in mu čestital: »Tadej mi je odgovoril, da je srečen, ker me tam ni bilo, ampak sam menim, da to ne bi naredilo nobene razlike.«

Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod štartal kar sam.

Van der Poel je za konec dodal, da ne bo spreminjal svojih ciljev. Ob cestnem dirkanju si želi tudi naslova svetovnega prvaka v gorskem kolesarstvu, ki mu še manjka v zbirki mavričastih majic v ciklokrosu in cestnem kolesarstvu. »Ne bom kar tako pustil gorskega kolesarstva ob strani. Vsaj dokler mi ne uspe, kar sem si zadal. Četudi mi nikoli ne bo uspelo, želja ostaja. To je podobno kot pri Tadeju, ki dirka po Flandriji in v Roubaixu, saj mu to predstavlja izziv,« je še zaključil van der Poel.

V soboto ga na dirki po Lombardiji ne bo na štartu, saj je trasa zanj prezahtevna, Pogačar pa bo na njej lovil jubilejno deseto zmago na spomenikih. Dan kasneje bo gostil spektakel s Klanca v klanc' od domačega Klanca pri Komendi do Krvavca, za konec sezone pa bo imel še ekshibicijo v Andori prihodnji konec tedna.