  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Van der Poel: Pogačar je bil vesel, ker me ni bilo v Ruandi, ampak ...

    Mathieu van der Poel je dal veliko priznanje največjemu tekmecu na klasikah Tadeju Pogačarju: On lahko počne, kar hoče; primerjava z Merckxom nima smisla.
    Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta velika tekmeca. FOTO:  Loic Venance/AFP
    Galerija
    Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta velika tekmeca. FOTO:  Loic Venance/AFP
    P. Z., STA
    8. 10. 2025 | 17:30
    8. 10. 2025 | 17:45
    4:50
    A+A-

    Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je za časnik Het Laatste Nieuws med drugim spregovoril tudi o slovenskem asu Tadeju Pogačarju. Dejal je, da prvega kolesarja sveta ne bi rad primerjal z legendarnim Eddyjem Merckxom, a da se včasih z ostalimi tekmeci zaradi Pogačarjeve premoči počutijo, kot da dirkajo v Merckxovi eri.

    image_alt
    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tridesetletni Nizozemec skupaj s Pogačarjem uživa v prevladi na enodnevnih dirkah, ki sta jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v karavani uprizorila legendarna Belgijca Eddy Mercx in Roger De Vlaeminck. Medtem ko nihče od aktivnih kolesarjev ni osvojil več kot dveh spomenikov oziroma največjih petih enodnevnih dirk v sezoni, sta van der Poel in Pogačar zmagala na kar 17 od zadnjih 27 omenjenih klasikah.

    image_alt
    Tadej Pogačar se je tretjič zapored poigral s tekmeci

    Pogačar ima devet zmag, van der Poel osem, na večni lestvici slavij na spomenikih pa posledično zasedata že tretje oziroma šesto mesto. Na vrhu sta Merckx z 19 in De Vlaeminck z 11 zmagami. »Res je impresiven in pri njem je vse skupaj videti tako enostavno,« je Pogačarja v intervjuju, ki ga je povzel spletni portal Domestique, pohvalil 30-letni van der Poel.

    Med njima vlada veliko spoštovanje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Med njima vlada veliko spoštovanje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    »Že večkrat sem dejal, da morda 'novi Merckx' ni prava primerjava, saj mu je ime Tadej Pogačar, ampak za nas mora biti občutek podoben, kot ko so ostali dirkali proti Merckxu v njegovih časih. Pogačar lahko na svojem terenu počne vse, kar si želi,« je dodal Nizozemec.

    Letos sta se na spomenikih srečala trikrat, dvakrat pa je bil boljši van der Poel. Dobil je Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, medtem ko je Pogačar drugič v karieri zmagal po Flandriji, torej na dirki, ki jo je van der Poel doslej dobil že trikrat. Pogačar je letos denimo debitiral na slovitih kockah na Pariz-Roubaixu in še enkrat več dokazal svojo vsestranskost. Boj za zmago mu je preprečila le napaka v enem od tlakovanih ovinkov.

    image_alt
    S Pogačarjem bo tudi EP v Sloveniji velik spektakel

    Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi.

    »Pariz-Roubaix je moj teren in še takrat je bil zelo blizu. Na njegovem terenu zanj ne predstavljam grožnje. Mi pa vse skupaj daje dodatno motivacijo, da se z njim znova merim naslednjo pomlad. Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi,« je razložil svetovni prvak iz Glasgowa leta 2023.

    Mathieu van der Poel občasno vzame mero Pogačarju. FOTO:  Loic Venance/AFP
    Mathieu van der Poel občasno vzame mero Pogačarju. FOTO:  Loic Venance/AFP

    Zadnja dva naslova in posledično mavričasti majici sta pripadli prav Pogačarju. Van der Poel je preizkušnjo spremljal na kavču med počitnicami v ZDA. »Zbudil sem se, da bi videl zadnjih 130 km. To je že točka, ko lahko pade odločitev. Ko sem gledal dirko, sem vedel, da je bila odločitev, izpustiti SP, prava. Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod štartal kar sam,« je na nedavno svetovno prvenstvo v Kigaliju pogledal van der Poel.

    image_alt
    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Nizozemec je po koncu dirke Pogačarju poslal sporočilu in mu čestital: »Tadej mi je odgovoril, da je srečen, ker me tam ni bilo, ampak sam menim, da to ne bi naredilo nobene razlike.«

    Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod štartal kar sam.

    Van der Poel je za konec dodal, da ne bo spreminjal svojih ciljev. Ob cestnem dirkanju si želi tudi naslova svetovnega prvaka v gorskem kolesarstvu, ki mu še manjka v zbirki mavričastih majic v ciklokrosu in cestnem kolesarstvu. »Ne bom kar tako pustil gorskega kolesarstva ob strani. Vsaj dokler mi ne uspe, kar sem si zadal. Četudi mi nikoli ne bo uspelo, želja ostaja. To je podobno kot pri Tadeju, ki dirka po Flandriji in v Roubaixu, saj mu to predstavlja izziv,« je še zaključil van der Poel.

    V soboto ga na dirki po Lombardiji ne bo na štartu, saj je trasa zanj prezahtevna, Pogačar pa bo na njej lovil jubilejno deseto zmago na spomenikih. Dan kasneje bo gostil spektakel s Klanca v klanc' od domačega Klanca pri Komendi do Krvavca, za konec sezone pa bo imel še ekshibicijo v Andori prihodnji konec tedna.  

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Tadej Pogačar se je tretjič zapored poigral s tekmeci

    Svetovni in evropski kolesarski prvak s samostojnim napadom dobil tudi Tre Valli Varesine. V soboto še Lombardija.
    Miha Hočevar 7. 10. 2025 | 17:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Slovenija 2026

    S Pogačarjem bo tudi EP v Sloveniji velik spektakel

    Slovenskega kolesarskega šampiona tekmeci ženejo k vse boljši pripravljenosti. Jutri prvi sestanek organizacijske ekipe.
    Miha Hočevar 6. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Še ena Pogačarjeva dominantna zmaga tekmece spravlja v obup: Bjarne Riis je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Žan Urbanija 6. 10. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Evropski prvak

    Tadej Pogačar mavrico posul z evropskimi zvezdami

    Slovenski kolesarski šampion je drugemu naslovu svetovnega prvaka dodal še prvega evropskega. Sam v ospredju 75 km.
    Miha Hočevar 5. 10. 2025 | 17:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Motiv še ni znan

    V Nemčiji zabodena novoizvoljena županja v kritičnem stanju

    Iris Stalzer iz SPD so danes našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Njeno stanje je kritično.
    7. 10. 2025 | 15:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Umetna inteligenca je ultimativni test človeštva

    Roman Zidarn o tehnologijah kot gonilu kapitalskega trga in vlogi umetne inteligence za razvoj družbe.
    Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

    Priložnost za vlagatelje tudi prehod energetskega sektorja

    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Mathieu Van der PoelTadej PogačarEddy MerckxPariz-Roubaix

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja naj bi bila razlog za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja s sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Večina sindikatov v bran pokojninski reformi

    Referendum: Pobudniki začeli zbirati podpise. Šest sindikalnih central jih ne podpira in vztraja pri sprejetem zakonu.
    Barbara Hočevar 8. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju

    Van der Poel: Pogačar je bil vesel, ker me ni bilo v Ruandi, ampak ...

    Mathieu van der Poel je dal veliko priznanje največjemu tekmecu na klasikah Tadeju Pogačarju: On lahko počne, kar hoče; primerjava z Merckxom nima smisla.
    8. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Podjetje Kostak

    V teku 13 hišnih preiskav zaradi suma pridobitve vsaj 8,7 milijona evrov na račun okolja

    Aktivnosti NPU in kriminalistov potekajo na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje. Štiri osebe pridržane.
    8. 10. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Imena in priimki

    Ana Marija in Žan Luka, najbolj priljubljeni sestavljeni imeni

    Poglejte, katera drugi dvojčki imen so še na vrhu slovenske statistike.
    8. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju

    Van der Poel: Pogačar je bil vesel, ker me ni bilo v Ruandi, ampak ...

    Mathieu van der Poel je dal veliko priznanje največjemu tekmecu na klasikah Tadeju Pogačarju: On lahko počne, kar hoče; primerjava z Merckxom nima smisla.
    8. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Podjetje Kostak

    V teku 13 hišnih preiskav zaradi suma pridobitve vsaj 8,7 milijona evrov na račun okolja

    Aktivnosti NPU in kriminalistov potekajo na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje. Štiri osebe pridržane.
    8. 10. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Imena in priimki

    Ana Marija in Žan Luka, najbolj priljubljeni sestavljeni imeni

    Poglejte, katera drugi dvojčki imen so še na vrhu slovenske statistike.
    8. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo