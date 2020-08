Matthews po Bretanji v ciljnem sprintu ugnal Mezgeca

Plouay - Kolesarsko klasiko po Bretanji, ki spada v svetovno serijo, je v okolici Plouayja po ciljnem sprintu dobil Avstralec Michael Matthews (Sunweb) pred slovenskim kolesarjem Luko Mezgecem (Mitchelton-Scott). Tretji je bil Francoz Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step).



V prvi polovici dirke se je sicer izluščila skupina ubežnikov, med katerimi je najdlje vztrajal Francoz Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-step), v ponedeljek dobitnik srebrne kolajne na EP v vožnji na čas. Prvenstvo prav tako poteka v Plouayju.



Toda glavnina je bila ves čas blizu in je ves čas nadzorovala ubežnike ter kasnejše napade v zadnjih 22 kilometrih. Po zadnjem kratkem vzponu je bilo jasno, da se bo za zmago udarila manjša skupina kolesarjev, v kateri je bil tudi 32-letni Mezgec. Slednji je iz zavetrja ujel Sénéchala in skušal izkoristiti svojo hitrost, a mu je Matthews ves čas sledil ter v zadnjih 150 metrih skočil za zmago. Mezgec je pred nastopom na Touru z drugim mestom vseeno potrdil dobro formo.

Bastianelli tik za stopničkami

Na dirki sicer ni nastopilo moštvo Bora-Hansgrohe, potem ko je bil eden od kolesarjev pozitiven na novi koronavirus. Ineos in Jumbo-Visma pa sta se odločila, da ne bosta nastopila, zaradi česar bi lahko v naslednjih dneh prejela denarno kazen, če bo disciplinska komisija Mednarodne kolesarske zveze odločila, da so brez tehtnega razloga odpovedali dirkanje na preizkušnji svetovne serije.



Žensko preizkušnjo po Plouayju je dobila Britanka Elizabeth Deignan pred rojakinjo Elizabeth Banks in Italijanko Chiaro Consonni. Četrta je bila predstavnica slovensko-italijanske ekipe Ale BTC Ljubljana Marta Bastianelli. Med tremi Slovenkami je bila najvišje Eugenia Bujak na 32. mestu, Urša Pintar je bila 43., medtem ko Urška Žigart preizkušnje ni končala.