MDM: Podjetje, ki izdeluje tudi pokale za maraton Franja

Podjetje MDM je med najprepoznavnejšimi pri nas na področju obdelave in trženja visokolegiranih ter korozijsko obstojnih jekel. Njegova zgodba se je začela leta 1976, ko je Marko Drašler ustanovil majhno obrtno delavnico v Ljubljani. Ta je kmalu prerasla v podjetje, ki je sodelovalo pri zahtevnih industrijskih projektih in postavilo temelje za dolgoročno rast.

Danes MDM velja za enega od vodilnih ponudnikov nerjavnega jekla in aluminija v jugovzhodni Evropi. Znan je po kakovosti, ­inovacijah in zanesljivosti.

Rast, standardi kakovosti in širitev v Evropo

V osemdesetih letih je podjetje razširilo delovanje na projekte za jugoslovanske trge. Med pomembnejšimi dosežki iz tega obdobja je izdelava tovorne žičnice za himalajsko odpravo na Mount Everest, kar je simbolno zaznamovalo tehnično ambicioznost podjetja. Leta 1985 je podjetje prejelo nagrado Borisa Kidriča za razvoj laboratorijskega in polindustrijskega bio­reaktorja z napredno merilno in regulacijsko opremo, kar je potrdilo njegov položaj v vrhu industrijske inovativnosti.

V devetdesetih letih je MDM nadaljeval tehnološko posodobitev in sodelovanje pri zahtevnih industrijskih projektih, med drugim v kemični in farmacevtski industriji. Med pomembnimi referencami so projekti v podjetjih Krka in Color. V tem času je podjetje pridobilo mednarodne ateste za varilska dela ter leta 1998 kot eno od prvih pri nas certifikat ISO 9001, kar je utrdilo njegov sistem kakovosti in organiziranosti. V začetku novega tisočletja se je MDM razširil po Balkanu in srednji Evropi ter vzpostavil poslovalnice v več državah. Bil je pomemben regionalni partner na področju ­distribucije in predelave kovin.

Danes podjetje s 150 zaposlenimi in jasno vizijo

Danes podjetje vodi Rok Drašler, nekdanji vrhunski gorski kolesar in olimpijec, ki je našo državo zastopal na olimpijskih igrah v Sydney­ju leta 2000. Po uspešni športni karieri je nadaljeval pot v gospodarstvu, kjer je zgradil še uspešnejšo poslovno zgodbo.

Pod njegovim vodstvom je MDM zrasel v stabilno in sodobno podjetje, ki danes zaposluje približno 150 ljudi v Ljubljani in širši regiji. Podjetje ostaja osredotočeno na inovacije, kakovost in trajnostni razvoj, hkrati ohranja močno povezanost s športom in lokalnim okoljem.

Vsi pokali so iz inoksa. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Eden izmed vidnih projektov podjetja je sodelovanje pri izdelavi pokalov za enega od največjih rekreativnih kolesarskih dogodkov pri nas - maraton Franja. Pokali, ki nastajajo v MDM, niso zgolj nagrade za najboljše kolesarje, temveč so tudi simbol truda, discipline in vztrajnosti. Prav te vrednote povezujejo podjetje in kolesarski šport, kar daje projektu poseben pomen. Za Drašlerja ima sodelovanje s kolesarstvom tudi osebno noto. Kot nekdanji vrhunski športnik ostaja tesno povezan s kolesarstvom, pogosto sede na kolo in še vedno aktivno spremlja ta šport.

Z več kot štirimi desetletji izkušenj MDM ostaja pomemben industrijski partner v regiji. Njegova zgodba združuje tehnično odličnost, razvojno vizijo, športnega duha in odgovornost do okolja ter družbe. Od obrtne delavnice do sodobnega mednarodnega podjetja je danes primer uspešne zgodbe, v kateri se prepletajo industrija, znanje in športne vrednote.

Kar 250 pokalov za Franjo

Obiskali smo proizvodnjo v podjetju MDM. Sprejel nas je Mladen, ki je zadolžen za izvedbo kar 250 pokalov za Franjo. Povedal je, da pokale delajo dobre tri tedne. Zanje nimajo posebnega oblikovalca, vse je odvisno od Mladenove iznajdljivosti. To potem potrdi ali ne Gorazd Penko. Mladen pozna kolesarsko filozofijo, dobro ve, kaj pomeni osvojiti pokal.

Brušenje pokalov. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

V kolesarskem svetu pokal ni le estetski predmet, ki ga zmagovalec dvigne na odru za zmagovalce, je tudi simbol procesa, ki se začne mesece ali celo leta pred ciljno črto in pove več kot rezultat. Zmaga in pokal sta potrditev, da so bili strategija, trening in taktika pravilni. Pokal je fizični dokaz neotipljivega, discipline, vztrajnosti in sposobnosti premagovanja meja. Ima tudi velik psihološki učinek. Za mlade kolesarje je dokaz, da se lahko kosajo z najboljšimi. Za izkušene tekmovalce je potrditev, da so še konkurenčni. Vsak pokal je tudi motivacija za naprej. Kolesarstvo je šport, v katerem so porazi pogosti, in zmage redke, zato ima vsaka trofeja še večjo težo.

Stroj CNC opravi razrez inoks plošč. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Del športne zgodovine

Velike kolesarske zmage in pokali so pogosto del športne zgodovine. Zmagovalci največjih dirk trofeje ne dojemajo le kot trenutni uspeh, temveč tudi kot del zapuščine. Fotografije zmagovalcev, ki dvigajo pokal na odru, so zapisane v spominu navijačev in športnem arhivu.

Ostanki pokalov. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Za kolesarja pokal ni le predmet na polici, je tudi spomin na dan, ko je bilo vloženega ogromno truda, ko se je vse poklopilo in je bil dosežen vrh. Vsaka zmaga je zgodba zase. Pokali MDM so iz inoksa, ročno delo, razen razreza, ki ga opravi tehnologija CNC. V proizvodnji podjetja je marec namenjen pokalom za Franjo. Želijo si, da bi bil njihov pokal med vidnejšimi na policah zmagovalcev.