Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

V prihodnji sezoni bo v kolesarski svetovni seriji deset slovenskih predstavnikov. V zadnjih letih številka narašča, a vseeno smo pred leti med elito imeli več kolesarjev. V sezoni 2017, ko je bila ustanovljena ekipa Bahrain Merida, je bilo v prvem kakovostnem razredu kolesarstva kar trinajst Slovencev.

Vseeno pa je lepo in prav, da številka konstantno narašča. Po doslej podpisanih pogodbah bomo imeli dva kolesarja tudi v razvojnih zasedbah največjih ekip na svetu – Sven Aleksander Mernik bo vozil za Vismo-Lease a Bike, Erazem Valjavec pa za Soudal Quick-Step. Kateri Slovenci pa bodo še dirkali v profesionalnem pelotonu?

Bahrain Victorious: Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jakob Omrzel, Žak Eržen

Spet bomo v ekipi Bahrain Victorious imeli pravo slovensko falango. Čeprav je bilo leta 2017 v ekipi Milana Eržena kar šest Slovencev, se tudi nad četverico ne bomo pritoževali. Prvo ime celotne ekipe ostaja Matej Mohorič, ki v sezoni 2025 ni blestel. Boljše rezultate so mu onemogočile predvsem bolezni, zaradi katerih ni bil konkurenčen na spomladanskih klasikah, ki jih ima tako rad.

Matej Mohorič je na svetovnem prvenstvu na makadamu končal na tretjem mestu. FOTO: Marcel Van Hoorn/AFP

Odlično je nastopil na zadnji dan dirke po Franciji, ko je na mokrih pariških ulicah drvel na spustu z Montmartra in zaostal le za Woutom van Aertom in Tadejem Pogačarjem. Izstopa še peto mesto na klasiki v Montrealu, kjer bi se lahko ob optimalnem scenariju boril celo za zmago, in seveda bronasta medalja s svetovnega prvenstva na makadamu. Upamo, da bo prihodnje leto predvsem zdrav, saj ima dovolj znanja in hitrosti, da se lahko bori za največje zmage.

Veliko smole je v minuli sezoni imel tudi Matevž Govekar, ki je v šprintih skupin nekajkrat sicer končal med najboljšimi, a pogosto so mu padci, ki jih ni zakrivil sam, pokvarili bitko za vidnejši rezultat. Takoj spomladi je na VN Castellona, prestižni enodnevni dirki v Španiji uprizoril fantastičen šprint navkreber, kjer so ga žal za nekaj metrov prehiteli ubežniki. Padec mu je onemogočil tudi boljša rezultata na klasikah Omloop het Nieuwsblad in Kuurne-Bruselj-Kuurne, v Novi Gorici je moral na Giru čakati kapetana. Vseeno veseli dejstvo, da ima veliko hitrosti in da mu ekipa zaupa.

Matevž Govekar ima pri Bahrain Victoriousu iz sezone v sezono pomembnejšo nalogo. FOTO: TBV

Prvič bo med člani dirkal Jakob Omrzel, ki je v letu 2025 močno napredoval. V dresu podmladka bahrajnske ekipe, kjer je nad njim bdel športni direktor Robi Jenko, je dokazal, da spada med najboljše fante izjemno nadarjene generacije 2005/06. Zmaga na dirki po Italiji za mlajše člane je bila dokaz, da je zrel za selitev v člansko ekipo.

Najboljši je bil tudi na državnem prvenstvu, kjer je ugnal starejše in izkušenejše fante. Na prestižnih dirkah po Sloveniji in Hrvaški, kjer so bili na štartu tudi svetovni zvezdniki, je bil najboljši mladi kolesar. V prihajajoči sezoni bo nekajkrat sicer še nastopil v dresu razvojne ekipe, a že komaj ga pričakujemo tudi na večjih dirkah.

Jakob Omrzel na podelitvi nagrad za najboljšega mladega kolesarja na dirki po Sloveniji. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Dobro debitantsko sezono ima za seboj tudi Žak Eržen. Nadarjeni mladi šprinter, ki bo v prihodnjih dneh praznoval 20. rojstni dan, se je v šprintih večjih skupin nekajkrat kosal z največjimi kolesarskimi imeni. Dolenjec je bil letos najmlajši kolesar v ekipi Bahrain Victorious, a vseeno je zbral dve zmagi, sicer na nižjih dirkah. V prihajajočem letu si želi zmage tudi med elito in čeprav ima še nekaj časa, da pride v najboljša leta, že zdaj dokazuje, da se bomo v prihodnosti še lahko veselili njegovih uspehov.

UAE Emirates: Tadej Pogačar, Domen Novak

V ekipi Emiratov bo Tadej Pogačar razumljivo številka ena. Svetovni in evropski prvak bo tudi prihodnje leto poskušal premikati meje nemogočega, pričakovati gre njegov povratek na največje enodnevne dirke ter na dirko po Franciji. Najboljši kolesar na svetu je v sezoni 2025 zbral 20 profesionalnih zmag, kar ga razumljivo uvršča na vrh.

Domen Novak in Tadej Pogačar se razumeta odlično, zato se tudi na dirkah počutita bolje. FOTO: Sprint Cycling/KZS

Najboljša je tudi njegova ekipa, ki ima v svojih vrstah nekaj izjemnih kolesarjev. Letos sta se še posebej izkazala Joao Almeida in Isaac del Toro, ki sta pokazala velik napredek in dokazala, da se lahko na dirkah, kjer na štartu ni Tadeja Pogačarja, borita za prvo mesto.

Pogosto pa je bil v vlogi pomočnika Domen Novak, izkušeni dolenjski kolesar, ki ima za seboj vrhunsko sezono. Da, če na prvo žogo preverjamo njegove rezultate, ti ne izgledajo kaj prida, a Slovenec si ne želi dobrih končnih izidov. Njegovo delo se konča veliko prej, pogosto celo pred začetkom prenosov v živo.

Dolenjski traktor namreč na čelu glavnine nadzoruje dirkanje v prvi polovici etap, njegova glavna naloga pa je, da svoje ekipne kolege brze zapletov pripelje v zaključek. Letos je tako pri Emiratih pomagal pri številnih zmagah in prav je, da ga omenimo kot velikega junaka sezone 2025.

Red Bull Bora Hansgrohe: Primož Roglič, Jan Tratnik

Primož Roglič je letos slavil le na dirki po Kataloniji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pred ekipo Red Bull Bora Hansgrohe je izjemno pomembno leto. V svoji zasedbi imajo Primoža Rogliča, Jaija Hindleyja, Aleksandra Vlasova, Floriana Lipowitza in Giulia Pellizzarija, ki se vsi lahko borijo za najvišja mesta na velikih dirkah. A zdaj so Bavarci v svoje vrste pripeljali še Remca Evenepoela, izjemnega kronometrista, ki se fantastično znajde tudi na enodnevnih ter večdnevnih preizkušnjah.

Primož Roglič po dveh sezonah ne bo več prva violina Nemcev in vemo, kako se je to zanj končalo pri nizozemski Vismi. Čeprav bo na tistih največjih dirkah Evenepoel nesporni kapetan, pa bo veliko dirk ostalo tudi Slovencu. Konec koncev ima veliko večje možnosti za zmago na Giru ali Vuelti, kot pa na dirki po Franciji.

Jan Tratnik si je na dirki po Italiji poškodoval koleno, zato je izgubil veliko dirkalnih dni. FOTO: Sašo Živec

Pogosto bo ob njem tudi Idrijčan Jan Tratnik, ki ima za sabo izjemno zahtevno leto, ki ga je zaznamoval boj s poškodbo kolena. Simpatični Syuk je prav tako izgubil nekaj statusnih mest v ekipi, a z dobrimi vožnjami, ki jih kaže tudi na zadnjih letošnjih dirkah, bi se lahko vrnil nazaj na seznam za nastop na največjih preizkušnjah leta.

Jayco Alula: Luka Mezgec

Luka Mezgec je eden izmed najstarejših kolesarjev v profesionalni karavani. Pri 37-ih ima za seboj rezultatsko neuspešno sezono, a njegov cilj niso dobri rezultati, saj v ekipi Jayco Alula opravlja vlogo pomočnika. V hitrih etapah je tako na dirki po Franciji pomagal Dylanu Groenewegnu, ki se ni proglasil in bo po koncu leta zapustil avstralsko ekipo.

Mezgec, ki se šprintov skupin ne udeležuje več, bo tako dobil novega hitraša, šušlja se, da bi to lahko bil Nemec Pascal Ackermann. Pričakovati gre, da bo Kranjčan po naslednji sezoni sklenil športno kariero, to pa bi lahko storil kar na domačih cestah, saj bo Slovenija gostil evropsko prvenstvo.

Alpecin Deceuninck: Gal Glivar

Gal Glivar je letos prav tako dirkal dobro. Na spredu je bila sezona učenja, a vseeno je Dolenjec nekajkrat presenetil in dosegel spodobne rezultate. Izstopa šesto mesto na dirki po Norveški in deveto na dirki po Švici. Že v krstni sezoni si je priboril nastop na dirki po Španiji, kjer je opravljal vlogo pomočnika, nekajkrat pa se je preizkusil tudi v pobegih. Ob prehodu iz mladincev med mlajše člane je Glivar potreboval nekaj sezon, da se je začel boriti za najboljše rezultate, zato mu tudi med elito dajmo še nekaj časa.