  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

    V prihajajočem letu bo Slovenija gostila EP v kolesarstvu. Med elito bo dirkalo kar deset fantov, ki imajo v ekipah vsak svoje naloge in obveznosti.
    Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata prvi imeni slovenskega kolesarstva, a iz ozadja se jima približujejo številni mladi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Galerija
    Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata prvi imeni slovenskega kolesarstva, a iz ozadja se jima približujejo številni mladi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Matic Rupnik
    18. 10. 2025 | 11:30
    18. 10. 2025 | 12:03
    8:27
    A+A-

    V prihodnji sezoni bo v kolesarski svetovni seriji deset slovenskih predstavnikov. V zadnjih letih številka narašča, a vseeno smo pred leti med elito imeli več kolesarjev. V sezoni 2017, ko je bila ustanovljena ekipa Bahrain Merida, je bilo v prvem kakovostnem razredu kolesarstva kar trinajst Slovencev.

    image_alt
    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Vseeno pa je lepo in prav, da številka konstantno narašča. Po doslej podpisanih pogodbah bomo imeli dva kolesarja tudi v razvojnih zasedbah največjih ekip na svetu – Sven Aleksander Mernik bo vozil za Vismo-Lease a Bike, Erazem Valjavec pa za Soudal Quick-Step. Kateri Slovenci pa bodo še dirkali v profesionalnem pelotonu?

    Bahrain Victorious: Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jakob Omrzel, Žak Eržen

    Spet bomo v ekipi Bahrain Victorious imeli pravo slovensko falango. Čeprav je bilo leta 2017 v ekipi Milana Eržena kar šest Slovencev, se tudi nad četverico ne bomo pritoževali. Prvo ime celotne ekipe ostaja Matej Mohorič, ki v sezoni 2025 ni blestel. Boljše rezultate so mu onemogočile predvsem bolezni, zaradi katerih ni bil konkurenčen na spomladanskih klasikah, ki jih ima tako rad.

    Matej Mohorič je na svetovnem prvenstvu na makadamu končal na tretjem mestu. FOTO: Marcel Van Hoorn/AFP
    Matej Mohorič je na svetovnem prvenstvu na makadamu končal na tretjem mestu. FOTO: Marcel Van Hoorn/AFP

    Odlično je nastopil na zadnji dan dirke po Franciji, ko je na mokrih pariških ulicah drvel na spustu z Montmartra in zaostal le za Woutom van Aertom in Tadejem Pogačarjem. Izstopa še peto mesto na klasiki v Montrealu, kjer bi se lahko ob optimalnem scenariju boril celo za zmago, in seveda bronasta medalja s svetovnega prvenstva na makadamu. Upamo, da bo prihodnje leto predvsem zdrav, saj ima dovolj znanja in hitrosti, da se lahko bori za največje zmage.

    Veliko smole je v minuli sezoni imel tudi Matevž Govekar, ki je v šprintih skupin nekajkrat sicer končal med najboljšimi, a pogosto so mu padci, ki jih ni zakrivil sam, pokvarili bitko za vidnejši rezultat. Takoj spomladi je na VN Castellona, prestižni enodnevni dirki v Španiji uprizoril fantastičen šprint navkreber, kjer so ga žal za nekaj metrov prehiteli ubežniki. Padec mu je onemogočil tudi boljša rezultata na klasikah Omloop het Nieuwsblad in Kuurne-Bruselj-Kuurne, v Novi Gorici je moral na Giru čakati kapetana. Vseeno veseli dejstvo, da ima veliko hitrosti in da mu ekipa zaupa.

    Matevž Govekar ima pri Bahrain Victoriousu iz sezone v sezono pomembnejšo nalogo. FOTO: TBV
    Matevž Govekar ima pri Bahrain Victoriousu iz sezone v sezono pomembnejšo nalogo. FOTO: TBV

    Prvič bo med člani dirkal Jakob Omrzel, ki je v letu 2025 močno napredoval. V dresu podmladka bahrajnske ekipe, kjer je nad njim bdel športni direktor Robi Jenko, je dokazal, da spada med najboljše fante izjemno nadarjene generacije 2005/06. Zmaga na dirki po Italiji za mlajše člane je bila dokaz, da je zrel za selitev v člansko ekipo.

    Najboljši je bil tudi na državnem prvenstvu, kjer je ugnal starejše in izkušenejše fante. Na prestižnih dirkah po Sloveniji in Hrvaški, kjer so bili na štartu tudi svetovni zvezdniki, je bil najboljši mladi kolesar. V prihajajoči sezoni bo nekajkrat sicer še nastopil v dresu razvojne ekipe, a že komaj ga pričakujemo tudi na večjih dirkah.

    Jakob Omrzel na podelitvi nagrad za najboljšega mladega kolesarja na dirki po Sloveniji. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    Jakob Omrzel na podelitvi nagrad za najboljšega mladega kolesarja na dirki po Sloveniji. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

    Dobro debitantsko sezono ima za seboj tudi Žak Eržen. Nadarjeni mladi šprinter, ki bo v prihodnjih dneh praznoval 20. rojstni dan, se je v šprintih večjih skupin nekajkrat kosal z največjimi kolesarskimi imeni. Dolenjec je bil letos najmlajši kolesar v ekipi Bahrain Victorious, a vseeno je zbral dve zmagi, sicer na nižjih dirkah. V prihajajočem letu si želi zmage tudi med elito in čeprav ima še nekaj časa, da pride v najboljša leta, že zdaj dokazuje, da se bomo v prihodnosti še lahko veselili njegovih uspehov.

    UAE Emirates: Tadej Pogačar, Domen Novak

    V ekipi Emiratov bo Tadej Pogačar razumljivo številka ena. Svetovni in evropski prvak bo tudi prihodnje leto poskušal premikati meje nemogočega, pričakovati gre njegov povratek na največje enodnevne dirke ter na dirko po Franciji. Najboljši kolesar na svetu je v sezoni 2025 zbral 20 profesionalnih zmag, kar ga razumljivo uvršča na vrh.

    Domen Novak in Tadej Pogačar se razumeta odlično, zato se tudi na dirkah počutita bolje. FOTO: Sprint Cycling/KZS
    Domen Novak in Tadej Pogačar se razumeta odlično, zato se tudi na dirkah počutita bolje. FOTO: Sprint Cycling/KZS

    Najboljša je tudi njegova ekipa, ki ima v svojih vrstah nekaj izjemnih kolesarjev. Letos sta se še posebej izkazala Joao Almeida in Isaac del Toro, ki sta pokazala velik napredek in dokazala, da se lahko na dirkah, kjer na štartu ni Tadeja Pogačarja, borita za prvo mesto.

    Pogosto pa je bil v vlogi pomočnika Domen Novak, izkušeni dolenjski kolesar, ki ima za seboj vrhunsko sezono. Da, če na prvo žogo preverjamo njegove rezultate, ti ne izgledajo kaj prida, a Slovenec si ne želi dobrih končnih izidov. Njegovo delo se konča veliko prej, pogosto celo pred začetkom prenosov v živo.

    Dolenjski traktor namreč na čelu glavnine nadzoruje dirkanje v prvi polovici etap, njegova glavna naloga pa je, da svoje ekipne kolege brze zapletov pripelje v zaključek. Letos je tako pri Emiratih pomagal pri številnih zmagah in prav je, da ga omenimo kot velikega junaka sezone 2025.

    Red Bull Bora Hansgrohe: Primož Roglič, Jan Tratnik

    Primož Roglič je letos slavil le na dirki po Kataloniji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Primož Roglič je letos slavil le na dirki po Kataloniji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Pred ekipo Red Bull Bora Hansgrohe je izjemno pomembno leto. V svoji zasedbi imajo Primoža Rogliča, Jaija Hindleyja, Aleksandra Vlasova, Floriana Lipowitza in Giulia Pellizzarija, ki se vsi lahko borijo za najvišja mesta na velikih dirkah. A zdaj so Bavarci v svoje vrste pripeljali še Remca Evenepoela, izjemnega kronometrista, ki se fantastično znajde tudi na enodnevnih ter večdnevnih preizkušnjah.

    Primož Roglič po dveh sezonah ne bo več prva violina Nemcev in vemo, kako se je to zanj končalo pri nizozemski Vismi. Čeprav bo na tistih največjih dirkah Evenepoel nesporni kapetan, pa bo veliko dirk ostalo tudi Slovencu. Konec koncev ima veliko večje možnosti za zmago na Giru ali Vuelti, kot pa na dirki po Franciji.

    Jan Tratnik si je na dirki po Italiji poškodoval koleno, zato je izgubil veliko dirkalnih dni. FOTO: Sašo Živec
    Jan Tratnik si je na dirki po Italiji poškodoval koleno, zato je izgubil veliko dirkalnih dni. FOTO: Sašo Živec

    Pogosto bo ob njem tudi Idrijčan Jan Tratnik, ki ima za sabo izjemno zahtevno leto, ki ga je zaznamoval boj s poškodbo kolena. Simpatični Syuk je prav tako izgubil nekaj statusnih mest v ekipi, a z dobrimi vožnjami, ki jih kaže tudi na zadnjih letošnjih dirkah, bi se lahko vrnil nazaj na seznam za nastop na največjih preizkušnjah leta.

    Jayco Alula: Luka Mezgec

    Luka Mezgec je eden izmed najstarejših kolesarjev v profesionalni karavani. Pri 37-ih ima za seboj rezultatsko neuspešno sezono, a njegov cilj niso dobri rezultati, saj v ekipi Jayco Alula opravlja vlogo pomočnika. V hitrih etapah je tako na dirki po Franciji pomagal Dylanu Groenewegnu, ki se ni proglasil in bo po koncu leta zapustil avstralsko ekipo.

    Mezgec, ki se šprintov skupin ne udeležuje več, bo tako dobil novega hitraša, šušlja se, da bi to lahko bil Nemec Pascal Ackermann. Pričakovati gre, da bo Kranjčan po naslednji sezoni sklenil športno kariero, to pa bi lahko storil kar na domačih cestah, saj bo Slovenija gostil evropsko prvenstvo.

    Alpecin Deceuninck: Gal Glivar

    Gal Glivar je letos prav tako dirkal dobro. Na spredu je bila sezona učenja, a vseeno je Dolenjec nekajkrat presenetil in dosegel spodobne rezultate. Izstopa šesto mesto na dirki po Norveški in deveto na dirki po Švici. Že v krstni sezoni si je priboril nastop na dirki po Španiji, kjer je opravljal vlogo pomočnika, nekajkrat pa se je preizkusil tudi v pobegih. Ob prehodu iz mladincev med mlajše člane je Glivar potreboval nekaj sezon, da se je začel boriti za najboljše rezultate, zato mu tudi med elito dajmo še nekaj časa.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec legendarne ekipe

    Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več, kaj bodo storili v Novem mestu?

    Bogdan Fink je govoril o usodi novomeškega kolesarstva. Izpostavlja, da ostajajo vsaj mladinske selekcije. Slovenija za sponzorje ni dovolj zanimiva.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Na cilju dirke po Franciji dan pred Pogačarjem

    Nekdanji atlet, zdaj podjetnik Domen Žnidarič je se v drugi karieri ukvarja z elektronskim merjenjem rezultatov na športnih tekmovanjih.
    Milka Bizovičar 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Alex Carera

    Tadej Pogačar ni le šampion, je svetovno znana blagovna znamka

    Agent najboljšega kolesarja na svetu pravi, da so za prihodnjo sezono odprte še vse možnosti, tudi izpustitev Toura.
    Miha Hočevar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Na borzah polom bančnih delnic

    Težave ameriških regionalnih bank sprožajo globalni preplah. Padle tudi delnice NLB.
    Karel Lipnik 17. 10. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Umeščanje energetskih objektov

    Zapleteni postopki umeščanja v prostor

    Gradnja energetskih objektov se sooča s številnimi izzivi. Predlogi za nujno celovito sistemsko reformo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Primož RogličTadej PogačarkolesarstvoJan TratnikBahrain VictoriousLuka MezgecMatej MohoričDomen NovakUAE Team EmiratesRemco EvenepoelBahrain Meridadirka po FrancijiMatevž GovekarGal GlivarJakob OmrzelŽak Eržen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Potrebujemo celovito in verodostojno zgodovino naše domovine

    Ali obstaja novinar, ki bi verodostojno prikazal tudi pozabljeno zgodovino Slovenije?
    18. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ural

    V eksploziji umrli trije ljudje, še pet je ranjenih

    Lokalne oblasti so ovrgle domneve, da je eksplozija posledica napada z dronom.
    18. 10. 2025 | 11:48
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska elita

    Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

    V prihajajočem letu bo Slovenija gostila EP v kolesarstvu. Med elito bo dirkalo kar deset fantov, ki imajo v ekipah vsak svoje naloge in obveznosti.
    Matic Rupnik 18. 10. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinitev financiranja

    V Zvezni upravi za jedrsko varnost bodo morda odpustili večino zaposlenih

    Prekinitev financiranja ameriške vlade se nadaljuje, več sto tisoč zveznih uslužbencev pa ostaja na prisilnem dopustu ali dela brez plače.
    18. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Redick razkril, kdo bo zamenjal LeBrona, Dončić pa, kaj še manjka

    Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v novo sezono lige NBA vstopili s porazom proti Sacramentu, zaradi katerega ne smejo biti preveč v skrbeh.
    Nejc Grilc 18. 10. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska elita

    Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

    V prihajajočem letu bo Slovenija gostila EP v kolesarstvu. Med elito bo dirkalo kar deset fantov, ki imajo v ekipah vsak svoje naloge in obveznosti.
    Matic Rupnik 18. 10. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinitev financiranja

    V Zvezni upravi za jedrsko varnost bodo morda odpustili večino zaposlenih

    Prekinitev financiranja ameriške vlade se nadaljuje, več sto tisoč zveznih uslužbencev pa ostaja na prisilnem dopustu ali dela brez plače.
    18. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Redick razkril, kdo bo zamenjal LeBrona, Dončić pa, kaj še manjka

    Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v novo sezono lige NBA vstopili s porazom proti Sacramentu, zaradi katerega ne smejo biti preveč v skrbeh.
    Nejc Grilc 18. 10. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo