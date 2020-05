FOTO:Merckx: Brez Ineosa Froome ne more zmagati na Touru

Ljubljana

Pri Ineosu so lansko jesen najavili, da bodo šli na Touru 2020 z vsemi topovi nad Primoža Rogliča in njegovo ekipo Jumbo Visma. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prihodnost je Bernal

REUTERS Lanski zmagovalec Toura Egan Bernal se ni več pripravljen žrtvovati za ekipne kolege. FOTO: Reuters

Izraelci bi odprli denarnico

Chris Froome je bil na Touru najboljši v letih 2013, 2015, 2016 in 2017. FOTO: AFP

Petkratni zmagovalec Toura Eddy Merckx ne pričakuje senzacionalnega prestopa. FOTO: Reuters

- Od viška glava ne boli, pravi srbski pregovor, ki v vrhunskem športu ne drži vedno. (Pre)obilica zvezdnikov na kupu ni zagotovilo za najboljšo ekipo, pri šampionih k velikim dosežkom praviloma sodijo tudi veliki egi, ki jih ni enostavno uskladiti za delovanje v skupno dobro. Po dolgoletnem uspešnem krmarjenju med tovrstnimi čermi višek zvenečih imen glavobole povzroča ekipi Ineos, ki jo bo, kot kaže, kmalu zapustil štirikratni zmagovalec TouraČe je od sredine marca, ko se je tekmovalni športni svet ustavil, kolesarsko javnost razburjal novi koledar dirk, ki naj bi se na najvišji ravni začele 1. avgusta, v zadnjih dneh domišljijo burijo zapisi o morebitnem odhodu Frooma iz najmočnejše ekipe na svetu, ki se je v zadnjih osmih letih pod imenoma Sky in Ineos podpisala pod kar sedem zmag na »francoski pentlji«.Čas karantene je spremenil vzdušje okoli zasedbe, v kateri je prej prevladovala politična korektnost. Ko so lansko jesen pri Ineosu najavili, da gredo na Tour 2020 v bitko sin njegovo Jumbo Vismo z »vsemi topovi«, Froomom, najboljšim na Touru v letih 2013, 2015, 2016 in 2017, lanskim zmagovalcemin predlanskim nosilcem rumene majice, so vsi v en glas govorili, kako bodo združili moči za novo zmago, ne glede na to, kdo jo bo dosegel.Ko je Froome, ki je lanski Tour izpustil zaradi hudih poškodb po padcu na kriteriju Dauphine, pred nekaj tedni objavil, da se je vrnil na nekdanjo raven ter da bo šel v odprt boj za peto zmago na Touru, je bilo sloge konec. »Na Touru ne bom Froomov ali Thomasov pomočnik. Razumem položaj ekipe, ki jo morda bolj zanima peta Froomova zmaga ali druga Thomasova, sta Britanca v britanski ekipi. Vendar si tudi jaz želim zmagati, čeprav sem mlad, ne bom izpustil možnosti, da spet zmagam na Touru. Se bom žrtvoval za nekoga drugega, če bom stoodstotno pripravljen? Mislim, da ne,« je pred dnevi dejal Bernal in sprožil valj ugibanj in govoric.Ker je star šele 23 let in ima pogodbo z Ineosom do leta 2024, bo bržkone dobil še veliko priložnosti, ne pa tudi njegova sotekmovalca. Froome bo jutri dopolnil 35 let, Thomas pa prihodnji ponedeljek 34 let. Jasno je, kdo bi moral biti prihodnost ekipe, še posebej, ker Froomu konec leta poteče pogodba. Podaljšanje se zdi vse manj verjetno, pojavljajo se vprašanja, ali bo delodajalca zamenjal predčasno in na Touru, ki naj bi se 29. avgusta začel v Nici, nastopil za drugo ekipo. Tovrstni prestopi so v kolesarstvu redki, niso pa nemogoči, če se kolesar, stara in nova ekipa strinjajo, je v začetku avgusta odprto prestopno okno.Za prestop bi se mu moral biti Ineos pripravljen odpovedati, ena od drugih ekip svetovne serije pa bi morala imeti na voljo pet milijonov evrov, kolikor znaša Froomova letna pogodba, ter tudi dovolj močno podporno zasedbo, da bi z njo lahko naskakoval peto zmago na Touru. Ineosu, katerega glavni sponzor se je zaradi padca cen nafte znašel v težavah in je britansko vlado zaprosil za kredit v višini 500 milijonov evrov, bi se računica lahko izšla. Rešil bi težave znotraj ekipe, prihranil milijone za Froomovo pogodbo in morda tudi nekaj zaslužil z odškodnino za kolesarja, ki bo predvidoma čez pol leta ekipo zapustil zastonj.Težje bo najti ustrezno ekipo, čeprav so se v medijih pojavili namigi, da se zanj zanimajo Bahrain McLaren, UAE, Movistar, NTT in Israel Start Up Nation. Slednja ni zanikala zanimanja zanj. Čeprav gre za ekipo, ki je prvo leto v svetovni seriji, denar ni težava. Solastnik, milijarder Sylvan Adams, bi brez težav prispeval dodatnih pet milijonov evrov za prestop, ki bi močno povečal zanimanje za izraelsko zasedbo. Ta se brez zvezdnikov v svojih vrstah (najvišje kotira Irec) pripravlja na svoj krstni nastop na Touru. Nenazadnje naj bi Adams Froomu izplačal že zajetno štartnino za to, da je leta 2018 nastopil na Giru, ki se je začel v Izraelu. Največja ovira je dejstvo, da Izraelci ne po imenih kolesarjev ne po organizacijskem ustroju Froomu ne zagotavljajo boja za vrh na Touru.»Slišal sem, da želi zapustiti Ineos, vendar bo težko lovil peto zmago na Touru, če okoli sebe ne bo imel tako močne ekipe, kot jo je imel ob dosedanjih štirih zmagah,« senzacionalnega prestopa ne pričakuje legendarni, ki si s petimi zmagami na dirki po Franciji deli rekord z. Temu klubu se želi pridružiti in ga naposled preseči Froome, za katerega se vendarle zdi, da bo do konca pogodbe vztrajal pri moštvu, katerega del je od leta 2010. Bolj verjeten je njegov prestop pred sezono 2021, za katero ga najbolj povezujejo s špansko ekipo Movistar. Španski mobilni operater je povečal poslovne vložke v Veliki Britaniji, prvi zvezdnik ekipe pa je že 40-letni