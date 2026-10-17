Merckx udaril po kritikih Evenepoela: Enkrat ti spodleti in te že raztrgajo

Čeprav je Remco Evenepoel svojo prvo sezono pri Red Bull-Bora-Hansgrohe končal z drugim mestom na dirki po Franciji, naslovom svetovnega prvaka v vožnji na čas in evropskim naslovom na cestni dirki, se kritikam v domovini kljub temu ni izognil.

26-letniku je zdaj odločno v bran stopil Axel Merckx, sin legendarnega Eddyja Merckxa, ki meni, da imajo Belgijci prav poseben odnos do svojih največjih športnih zvezdnikov.

»V Belgiji zelo hitro kritiziramo svoje šampione. V tem smo najboljši. V Franciji jih častijo in postavljajo na piedestal. Enako je na Nizozemskem. Toda v Belgiji zmagaš tri dirke, nato pa ti na eni spodleti in te že raztrgajo,« je dejal v pogovoru za RTBF.

»Gre za neke vrste ljubosumje«

Evenepoel je bil ob koncu sezone deležen kritik predvsem po cestni dirki svetovnega prvenstva in dirki po Lombardiji, kjer se na zahtevnejših vzponih ni mogel kosati z najboljšimi.

To je pri Merckxu naletelo na nerazumevanje. Prepričan je, da se ob vseh Evenepoelovih dosežkih prehitro pozabi, koliko dela in odrekanja je potrebnega za uspehe na najvišji ravni.

»Gre za neke vrste ljubosumje in to je škoda. Remca lahko ceniš ali pa ne, toda če pogledaš njegov seznam dosežkov, mu nimaš česa očitati. Dela neverjetno trdo in se ogromno odreka. Ne smemo pozabiti na človeško plat teh športnikov.«

Še bolj ga moti način, na katerega se del kritik seli na družbena omrežja.

»Ljudje napadajo druge v komentarjih, skriti za psevdonimi, samo zato, da nekoga uničijo. To se mi zdi res sramotno. Zelo žalostno je in nanj močno vpliva.«

Merckx meni, da se pri ocenjevanju Evenepoela pogosto izgubi širša slika. Belgijec je skozi sezono znova pokazal, da je eden najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu, obenem pa prav zaradi tega od njega na skoraj vsaki veliki dirki pričakujejo zmago.

»Ko ima svoj dan, preprosto uniči vse«

O nenavadnih nihanjih v Evenepoelovih predstavah sta pred kratkim razpravljala tudi dolgoletni komentator dirke po Franciji Ned Boulting in nekdanji profesionalni kolesar David Millar.

Boulting je opozoril, da je Evenepoel med največjimi zvezdniki svetovnega kolesarstva eden tistih, pri katerih je najtežje predvideti, kakšen dan jih čaka.

»Pri Remcu Evenepoelu je res nekoliko nenavadno, kajne? Med vsemi največjimi imeni je po mojem prav on tisti, pri katerem se na cestnih dirkah najpogosteje zgodi slab dan oziroma nepričakovano izgine, ko se zdi, da leti in je sposoben vsega. Potem pa ga naenkrat preprosto ni.«

Kot primer je omenil tudi letošnje svetovno prvenstvo.

»Nekaj podobnega se je zgodilo v Montrealu. Tudi sam je priznal, da ni imel dobrega dne. Spomnimo se lahko tudi Vuelte, ko je bil v igri za skupno razvrstitev, nato pa je nenadoma odpadel in se moral osredotočiti na etapne zmage. Takšnih primerov je bilo v njegovi karieri kar nekaj.«

Millar pa je izpostavil drugo plat Evenepoelove nepredvidljivosti.

»Ampak veš, kako je z Remcom? Včasih začneš že misliti, da ni nevaren. Potem pa pride dan, ko preprosto uniči vse.«