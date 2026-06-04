Mesec dni do Toura: Pogačar po načrtih, Roglič največja neznanka

Čez mesec dni bo kolesarski svet zajela rumena vročica, v Barceloni se bo 4. julija začel 113. Tour de France. Kot prvi favorit ga bo začel Tadej Pogačar (UAE), ki bo lovil tretjo zaporedno in skupno peto zmago. Kaj pa izzivalci? Na prvem mestu se ponuja zmagovalec Gira Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), s katerim si je Pogi v zadnjih petih letih razdelil vsa 1. in 2. mesta. A prvič bi se v njun dvoboj lahko vpletel tretji, Paul Seixas (Decathlon).

Odgovor, kdo je najboljši, bodo dale francoske ceste, ki bodo razkrile tudi, kdo si je izbral najboljši način za pripravo za vrhunec sezone. Malodane vsi kandidati za vrhu so izbrali različne pristope.