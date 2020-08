FOTO:Mezgec: Groenewegna naj dajo na hladno

Ljubljana - Kolesarski kruh je trd, še trši pa so asfalt in ograde, ob katere pri padcih udarijo najboljši kolesarji na svetu. To je bilo v cilju prve etape dirke po Poljski skoraj usodno za 23-letnega Fabia Jakobsena (Deceuninck Quick Step), nizozemskega prvaka, ki ga je na rob ceste zrinil rojak Dylan Groenewegen (Jumbo Visma). Zadnjega nekaj časa ne bi smeli videti na dirkah, je prepričan Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ki je imel v Katovicah izjemno srečo. Medtem ko so okoli njega po zraku letela kolesa in zaščitne ograde ter so se lomile kosti, je obstal na kolesu.»Ves dan so kolesarji padali levo in desno od mene, jaz pa sem ...