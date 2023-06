Mezgec in Groenewegen proti Rajoviću in Bauhausu

Celje je bilo lani najboljši gostitelj cilja etape dirke po Sloveniji, letos pa je knežje mesto, kjer se je pred 30 leti končala sploh prva etapa »slovenskega toura«, doletela čast, da kolesarsko karavano pospremi na petdnevno pot po naših cestah. Nanjo se bodo podali tudi trije naši asi iz ekip svetovne serije, Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco Alula) in Domen Novak (UAE).

Prva etapa ne bo samo tipanje tekmecev, ampak že pravi sprinterski festival, kajti na startu v Celju je nekaj prvih zvezdnikov tega poklica.

Etapa od Celja do Rogaške Slatine je dolga 188,6 kilometra. Že na papirju je videti, da bodo sprinterji imeli danes zelo naporen dan, če bodo hoteli priti do zaključnih kilometrov v Rogaški. Ampak, če pogledamo malo nazaj, hitro lahko vidimo, da je to mesto usojeno Dylanu Gorenewegnu (Jayco Alula), moštvenemu kolegu Luke Mezgeca. Torej, Dylan gre danes na tretjo etapno zmago v Rogaški Slatini, njegov najtesnejši pomočnik v sprintu pa bo Mezgec. Čeprav bi vsi Slovenci raje videli obrnjeno vlogo vsaj na domači dirki.

Ampak, ekipa Bahrain Victorious ima na slovenski pentlji dva odlična sprinterja, ki bosta zagotovo danes kos dvojcu Mezgec-Groenewegen, to sta Srb Dušan Rajović in Nemec Phil Bauhaus.

Mesta, ki jih bodo kolesarji v prvi etapi prečkali, so: Celje, Vojnik, Polzela, Braslovče, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Dobrna, Zreče, Slovenske Konjice, Šentjur, Spodnji Vrh pri Stopčah, Ponikva, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.

Na današnji etapi so trije leteči cilji in en gorski, ki sodi v četrto kategorijo. Prvi leteči cilj je v Braslovčah, potem sledi gorski cilj Žička Kartuzija, potem leteči cilj v Šentjurju in zadnji v Šmarju pri Jelšah.