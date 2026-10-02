Mezgec: Roglič naj se sam odpelje zlatu naproti

Slovenske ceste so že oživele. Kolesarsko evropsko prvenstvo so odprle mlajše članice, med katerimi si je najboljšo slovensko uvrstitev s 33. mestom prikolesarila Pija Galof. Višje so posegli naši mlajši člani, Erazem Valjavec je delo slovenske šesterice kronal z 8. mestom. To je bilo dobrodošlo ogrevanje pred jutrišnjim vrhuncem prvenstva, bojem za naslov evropskega prvaka med člani. Lani ga je v Franciji osvojil Tadej Pogačar, letos se bosta ob poškodbi šampiona s Klanca pri Komendi zanj borila Remco Evenepoel in Primož Roglič.

»Več težav imam s časovno razliko kot z nervozo, vendar se bo vse skupaj stopnjevalo do nedelje. Upam, da bomo izkoristili to priložnost, posebno čast imamo vsi prisotni, kolesarji in navijači, da smo priča takemu dogodku in ga lahko organiziramo,« je povedal Roglič.