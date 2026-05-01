Mlada Maruša Tereza Šerkezi zablestela na prvi tekmi svetovnega pokala

Mlada slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je s kratkim krosom v Južni Koreji debitirala v svetovnem pokalu za mlajše članice. Osemnajstletna Kamničanka je končala na zelo dobrem petem mestu, ki ji ponuja tudi dobro izhodišče pred nedeljskim olimpijskim krosom.

Članica ekipe Cube Factory Racing je po tekmi povedala, da je z ognjenim krstom med elito zadovoljna. »Presenečena sem nad tem, za kako težko dirko gre, saj se dvajset minut sliši zelo malo v primerjavi z uro in pol. A to je bolj eksplozivna dirka. Od štarta je šlo res na polno, a meni je ta uspel dobro in sem se že v prvem krogu od sedmih prebila med najboljše,« nam je povedala aktualna mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu.

»V drugem krogu sem naredila taktično napako, bila sem preveč v ozadju in prve tri so mi ušle. V naslednjih treh krogih sem tako držala stik s Kanadčanko, s katero sva se nato pomerili v šprintu. Čisto malo je zmanjkalo do četrtega mesta, a sem še vedno zelo vesela,« je še dejala naša kolesarka.

Četudi je bila dirka dolga le dvajset minut, so bile kolesarke v cilju precej izmučene. FOTO: Zeimes/Cube Factory Racing

Proga v Južni Koreji ji zelo ustreza, zato nas to lahko navdaja z optimizmom pred dirko v olimpijskem krosu, ki bo na sporedu v noči s sobote na nedeljo po našem času. »Proga je bila zelo eksplozivna, na njej je bil en daljši vzpon, kratek spust ter ciljna ravnina. Zaradi fizične težavnosti mi je bil pisan na kožo, v cilju pa smo bili vsi mrtvi. Zelo sem vesela in mislim, da se forma stopnjuje. Zdaj me čaka regeneracija in priprava na nedeljo,« je še povedala v pogovoru po njeni prvi tekmi v svetovnem pokalu.

Zmage se je razveselila Američanka Makena Kellerman, ki je za sedem sekund premagala Italijanko Valentino Corvi, tretja pa je bila Švicarka Alina Benoit. Potrebno je izpostaviti, da je bila Maruša Tereza Šerkezi najmlajša kolesarka med prvo deseterico – Kamničanka je letnik 2007, medtem ko so bile vse njene glavne tekmice rojene v letih 2005 in 2004. Pri mlajših članih nismo imeli predstavnika, zmagal je Francoz Thibaut Francois Baudry.