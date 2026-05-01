Kolesarstvo

Mlada Maruša Tereza Šerkezi zablestela na prvi tekmi svetovnega pokala

18-letna Kamničanka se je na tekmi v kratkem krosu odlično borila s starejšimi in izkušenejšimi tekmicami. V nedeljo jo čaka še olimpijski kros.
Maruša Tereza Šerkezi si je pred nedeljsko dirko v olimpijskem krosu priborila dobro štartno izhodišče. FOTO: Zeimes/Cube Factory Racing
Maruša Tereza Šerkezi si je pred nedeljsko dirko v olimpijskem krosu priborila dobro štartno izhodišče. FOTO: Zeimes/Cube Factory Racing
Matic Rupnik
1. 5. 2026 | 07:23
1. 5. 2026 | 08:10
2:39
Mlada slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je s kratkim krosom v Južni Koreji debitirala v svetovnem pokalu za mlajše članice. Osemnajstletna Kamničanka je končala na zelo dobrem petem mestu, ki ji ponuja tudi dobro izhodišče pred nedeljskim olimpijskim krosom.

Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

Članica ekipe Cube Factory Racing je po tekmi povedala, da je z ognjenim krstom med elito zadovoljna. »Presenečena sem nad tem, za kako težko dirko gre, saj se dvajset minut sliši zelo malo v primerjavi z uro in pol. A to je bolj eksplozivna dirka. Od štarta je šlo res na polno, a meni je ta uspel dobro in sem se že v prvem krogu od sedmih prebila med najboljše,« nam je povedala aktualna mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. 

»V drugem krogu sem naredila taktično napako, bila sem preveč v ozadju in prve tri so mi ušle. V naslednjih treh krogih sem tako držala stik s Kanadčanko, s katero sva se nato pomerili v šprintu. Čisto malo je zmanjkalo do četrtega mesta, a sem še vedno zelo vesela,« je še dejala naša kolesarka. 

Četudi je bila dirka dolga le dvajset minut, so bile kolesarke v cilju precej izmučene. FOTO: Zeimes/Cube Factory Racing
Četudi je bila dirka dolga le dvajset minut, so bile kolesarke v cilju precej izmučene. FOTO: Zeimes/Cube Factory Racing

Proga v Južni Koreji ji zelo ustreza, zato nas to lahko navdaja z optimizmom pred dirko v olimpijskem krosu, ki bo na sporedu v noči s sobote na nedeljo po našem času. »Proga je bila zelo eksplozivna, na njej je bil en daljši vzpon, kratek spust ter ciljna ravnina. Zaradi fizične težavnosti mi je bil pisan na kožo, v cilju pa smo bili vsi mrtvi. Zelo sem vesela in mislim, da se forma stopnjuje. Zdaj me čaka regeneracija in priprava na nedeljo,« je še povedala v pogovoru po njeni prvi tekmi v svetovnem pokalu. 

Zmage se je razveselila Američanka Makena Kellerman, ki je za sedem sekund premagala Italijanko Valentino Corvi, tretja pa je bila Švicarka Alina Benoit. Potrebno je izpostaviti, da je bila Maruša Tereza Šerkezi najmlajša kolesarka med prvo deseterico – Kamničanka je letnik 2007, medtem ko so bile vse njene glavne tekmice rojene v letih 2005 in 2004. Pri mlajših članih nismo imeli predstavnika, zmagal je Francoz Thibaut Francois Baudry.

Sorodni članki

Premium
Nedelo
Vita Movrin

Po zmagi na prvi tekmi se je zaljubila v gorsko kolo

Trenutno najboljša slovenska gorska kolesarka in aktualna državna prvakinja v gorskem krosu Vita Movrin je pred letošnjo sezono naredila velik korak naprej.
Matic Rupnik 19. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nalles

Maruša Tereza Šerkezi prvič na stopničkah med mlajšimi članicami

Kamničanka je prvič po menjavi kategorije stopila na stopničke. Njen uspeh je med mladinkami dopolnila Eva Terpin.
Matic Rupnik 11. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Prvi mož evropskega kolesarstva pomirjen, prvenstvo v Sloveniji bo vrhunsko

Andraž Vehovar se je prvič srečal z ministrom za šport Matjažem Hanom in predsednikom Evropske kolesarske zveze Enricom della Caso. Občutki so dobri.
Matic Rupnik 15. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Tehnologije

Nastala je nova jedrska sila

Erik Mannens: UI bi morali uporabljati za zdravljenje bolezni, nove materiale, ne pa za iskanje naslednje tarče v Iranu ali Gazi.
Borut Tavčar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Vprašanje je, ali bo Pogačar zmagal na vseh etapah dirke po Romandiji

Vprašanje je tudi, ali se bo Pogačar zdaj z Rogličem boril za etapne zmage?
Miroslav Cvjetičanin 1. 5. 2026 | 08:31
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Minnesota izločila Denver, Nikola Jokić: V Srbiji bi nas vse odpustili

Denver Nuggets srbskega zvezdnika je že v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA s 4:2 izgubil proti Minnesoti Timberwolves.
1. 5. 2026 | 08:29
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prvi maj

Na praznik dela nagovorili rojake Pirc Musar, Golob, Stevanović in Lotrič

Državljane so ob prazniku dela nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
1. 5. 2026 | 08:05
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

Bralce zanima, ali si lahko obetajo še eno sezono Pošasti za železno zaveso, hvalijo Jureta Godlerja in se čudijo Knjigi o džungli.
1. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Zgodba mame, ki ni hotela kuhati – danes pa je postala kulinarični brend

Kdo je Mica Košir: mama chefa Luke Koširja in navdih za novo kulinarično točko Mica by Grič v Aleji.
Karina Cunder Reščič 1. 5. 2026 | 07:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prvi maj

Na praznik dela nagovorili rojake Pirc Musar, Golob, Stevanović in Lotrič

Državljane so ob prazniku dela nagovorili predsednica Nataša Pirc Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
1. 5. 2026 | 08:05
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

Bralce zanima, ali si lahko obetajo še eno sezono Pošasti za železno zaveso, hvalijo Jureta Godlerja in se čudijo Knjigi o džungli.
1. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Zgodba mame, ki ni hotela kuhati – danes pa je postala kulinarični brend

Kdo je Mica Košir: mama chefa Luke Koširja in navdih za novo kulinarično točko Mica by Grič v Aleji.
Karina Cunder Reščič 1. 5. 2026 | 07:50
Preberite več
