Mladega Dolenjca osupnile Pogačarjeve številke

Koliko slovenskih kolesarjev lahko 8. maja prihodnje leto pričakujemo na štartu Gira v Trstu? Na odgovor bo treba počakati vsaj do decembrskih pripravljalnih taborov, na katerih bodo ekipe svetovne serije razkrile načrte za sezono 2027. Vseeno pa je nekaj že gotovega. Ne bo se ponovila letošnja zgodba – dirka po Italiji je po več kot 20 letih minila brez naših kolesarjev. Rožnata dirka z 2. etapo od Ljubljane do Kopra je velika želja Gala Glivarja.

»Dirka po Italiji je od nekdaj ena od mojih najljubših, spremljam jo že od otroštva. Spominjam se zmage Luke Mezgeca v Trstu, po kateri sem si še bolj želel, da bi nekoč štartal na Giru,« bo Glivar otroške želje, kot kaže, uresničil tam, kjer je Mezgec leta 2014 slavil zgodovinsko prvo slovensko zmago na največji italijanski dirki.