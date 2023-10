Mladi Belgijec Van Wilder preprečil obračun Pogačarja in Rogliča

Lansko zmago je branil trenutno najboljši kolesar na svetu Slovenec Tadej Pogačar. Tudi leta 2019 je dirko dobil Slovenec, in sicer Primož Roglič.

Klasika od Busto Arsizia do Vareseja je bila dolga 197 kilometrov. Dirka je bila prava gorska preizkušnja, saj so morali kar desetkrat čez klanec Montello, ki je dolg 2 kilometra, s povprečnim 5-odstotnim naklonom, vendar je prej še vzpon na Casbeno, ki je daljši še za pol kilometra in enako strm. Na celi dirki je bilo kar 24 klancev, skupaj je to zneslo 3475 višinskih metrov.

Dirka treh dolin Vareseja je druga iz trojčka lombardijskih dirk, ki si sledijo druga za drugo. Včeraj je bila prva od treh, 104. Coppa Bernocchi, na kateri je slavil Belgijec jumbovec Wout van Aert. Jutri je še na vrsti 76. dirka Coppa Agostini.

Današnjo dirko je najprej zaznamovalo osem ubežnikov, ki so imeli največ šest minut prednosti pred glavnino, v kateri so bili tudi Jan Tratnik, Primož Roglič (Oba Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE).

Že kmalu po uspelem pobegu okteta, v katerem ni bilo nikogar, ki bi lahko ogrožal favorite za zmago, je bilo videti, da se je Pogačarjevo moštvo, tudi danes odločilo prevzeti nadzor nad dirko. Enako taktiko je UAE moštvo uprizorilo v soboto na dirki po Emiliji, prav tako v Italiji, vendar jim je prav Primož Roglič pokvaril vse načrte in jim pred nosom odnesel zmago.

Dirka treh dolin Vareseja. FOTO: Pcs Cycling

Glavnina se je na pravi lov za ubežniki pognala dobrih 80 kilometrov pred ciljem. Prav Jan Tratnik je močno pospešil, videti je bilo najprej, da je imel danes proste roke, da se mu ni bilo treba podrejati Rogliču in Van Aertu, vendar potem se je moral spet spremeniti v pomagača in prav on je najbolj zaslužen, da je glavnina ujela šest ubežnikov.

Tudi kolesarji UAE moštva so bili zelo aktivni, Jay Vine (UAE) je poskušal z napadi že 70 kilometrov pred ciljem. Ni se mu izšlo, vendar skupaj s Tratnikovimi napadi sta močno zdesetkala glavnino. Med ubežniki je tudi prišlo do osipa, 65 kilometrov pred ciljem jih je ostalo še šest, 60 kilometrov pred ciljem. Glavnina je hitro zmanjševala zaostanek. Zelo živahen je bil tudi Francoz Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step).

Pobegniti mu ni pustil Pavel Sivakov (Ineos Grenadier), pridružil pa se jima je še Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe), verjetno bodoči Rogličev sotrpin. Nekaj kilometrov so sami zasledovali ubežnike, vendar glavnina te trojke ni izpustila, ujeli so jih dobrih 50 kilometrov pred ciljem.

Pogačarju ni uspelo ubraniti lanske zmage. FOTO: Thomas Samson Afp

Irski državni prvak Ben Healy (EF Education Easy Post) je iz glavnine napadel 38 kilometrov pred ciljem. Takrat so bili v ubežniški skupini še štirje kolesarji, ki so jih kmalu ujeli. Tudi Healyev beg je bil le poskus, glavni favoriti so bili odločeni, da je bilo še prezgodaj za ključne napade. Kolesarji, ki so vedeli, da v zaključnih kilometrih dirke ne bodo konkurenčni glavnim favoritom so poskušali z napadi že 30 kilometrov pred ciljem. Takrat so vajeti v glavnini prevzeli spet Pogačarjevi, sledili so jim jumbovci.

Proti koncu predzadnjega kroga je glavnina ujela vse ubežnike in takoj je sledil napad jumbovcev, ki ga je začel Wilco Kelderman. Sledila sta mu dva kolesarja, Warren Barguil (Arkea Samsic) in Walter Calzoni (Q36.5). To je bil drugi poskus kolesarjev Jumbo Visme. Takoj, ko je bil jumbovec na begu, je glavnino začela vleči moštvo UAE. Spet je bil Pogačarjev glavni pomočnik Britanec Adam Yates.

Ubežnike so ujeli 13 kilometrov pred ciljem, Pogačar pa je napadel 11 kilometrov pred ciljno črto. Njegova senca pa je bil Roglič. Pogija ni izučila sobotna napaka, spet je napadel prezgodaj. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) je poskušal s presenečenjem, pomagal mu je tudi Enric Mas (Movistar), Pogačar pa je vseskozi nadzoroval rojaka Rogliča. Na zadnjih desetih kilometrih je ostalo vsega osem kolesarjev, med katerimi sta bila tudi Roglič in Pogačar.

Belgijec Ilan van Wilder (Soudal Quick Step) je bil najbolj predrzen in je s solo vožnjo skušal presenetiti ostalo sedmerico. Samo Pogačarja je skrbel Van Wilderjev pobeg, Roglič je samo sledil. Šest kilometrov je že kazalo, da bo mlademu Belgijcu uspel veliki pobeg. Pogačar se je najbolj žrtvoval v zaključnih kilometrih, kar je bilo zelo nenavadno, saj je imel za sabo še Rogliča, Masa, Carapaza, Woodsa, Izagirra, Rodrigueza, Vlasova in Zano. Na zadnjem vzponu, ko smo pričakovali zaključni napad favoritov, so se začeli spogledovati med sabo, medtem, ko je Van Wilder povečeval prednost.

Pred Rogličem je samo še ena dirka v majici Jumbo Visme. FOTO: Josep Lago Afp

Na samem zaključku je napadel še Carapaz in zasedel drugo mesto za mladim Belgijcem. Obračun med Pogačarjem in Rogličem je dobil slednji, ki je zasedel četrto, Pogačar pa peto mesto. Na tretje mesto se je z odličnim sprintom uvrstil Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe).

Mladega 23-letnega Belgijca Ilana van Wilderja smo si zapomnili po presenetljivi zmagi na dirki po Nemčiji, ki je bila v avgustu. Tretji je bil tudi v skupnem seštevku na letošnji dirki po Algarveju, četrti v skupnem seštevku je bil letos na dirki po Poljski.

Po današnji dirki je izjavil, da je moral poskusiti z napadom, to je bil edini način, da v cilj pride pred glavnimi favoriti. Najprej se je bal, ali bo zdržal do konca, saj je bil pred njim še en klanec. Povedal je še, da se kolesarji Soudal Quick Stepa ne strinjajo z združitvijo z Jumbo Vismo ob koncu sezone, da bo v naslednjih dneh veliko njegovih sotekmovalcev zaradi tega dobilo odpoved in da upa, da on ne bo med njimi, a ga vseeno skrbi za sotrpine. Naslednji obračun med Pogačarjem in Rogličem sledi že to soboto na zadnjem kolesarskem spomeniku v sezoni dirki odpadlih listov, na Lombardiji.