Mladi Francoz je tako navdušil šefa, da si ga bo ta vtetoviral

Komaj 19-letni Paul Seixas je ena največjih zgodb letošnje kolesarske sezone. Francoski talent je spomladi navdušil z zmago na Valonski puščici, na svoji prvi dirki po Franciji pa se kljub mladosti enakovredno kosa z najboljšimi na svetu. Njegove predstave so tako navdušile športnega direktorja moštva Decathlon CMA CGM Juliena Jurdieja, da se je odločil za prav posebno gesto.

Izkušeni Francoz bo namreč pozimi svojo zbirko tetovaž dopolnil z novo, posvečeno prav Seixasu in njegovi odmevni zmagi na Valonski puščici. Gre za tradicijo, ki jo Jurdie neguje že vrsto let – vsako sezono si na telo doda motiv, povezan z največjimi uspehi njegove ekipe.

»Vsako leto si dam narediti tetovažo, ki predstavlja najpomembnejše trenutke sezone. Na hrbtu imam nekakšno ploščo z največjimi zmagami in uvrstitvami na stopničke na spomenikih ter velikih tritedenskih dirkah. Ob vsaki je zapisani začetnici kolesarja in datum uspeha, vse skupaj pa obdaja veriga kolesa. Seveda zbirka še ni končana,« je za RMC Sport pojasnil Jurdie.

Seixas si je mesto med temi dosežki zagotovil že aprila z zmago na Valonski puščici, njegova prva dirka po Franciji pa je le še potrdila, da ne gre zgolj za obetavnega mladeniča, temveč za enega največjih talentov svetovnega kolesarstva. Na francoski pentlji je ostal konkurenčen tudi v najtežjih gorskih etapah, se kosal z uveljavljenimi kandidati za visoka mesta in postal glavni adut moštva Decathlon CMA CGM. Kljub temu da je to njegova prva tritedenska dirka, ga napori in pritisk največje kolesarske preizkušnje niso ustavili.

Jurdie priznava, da bo moral skupaj s tetovatorjem še premisliti, kako bo najbolje upodobil Seixasov dosežek. »Skupaj bova razmislila, kako na najboljši način predstaviti to veliko zmago. Sezona pa še ni končana, zato upam, da bom letos dodal še kakšno tetovažo,« je dejal.

Na hrbtu športnega direktorja je trenutno med 20 in 30 motivov, ki ponazarjajo najpomembnejše trenutke njegove kariere. Med njimi sta tudi Pierre Latour in Romain Bardet, ki sta moštvu v Pariz pripeljala pikčasto oziroma belo majico. Ob tem Jurdie priznava, da obstaja še ena tetovaža, o kateri za zdaj lahko le sanja. To bi bila zmaga na Dirki po Franciji.

»Osvojiti Tour bi bilo nekaj čarobnega. Vem pa, kako izjemno težko je to doseči, zato o tem ne razmišljam preveč. Če bi nam nekoč uspelo, si rumene majice verjetno ne bi tetoviral. Bolj mi je všeč zamisel o zmagovalnem odru pred Slavolokom zmage in obrazu kolesarja, ki stoji na njem,« je razkril Francoz.

Čeprav je takšen scenarij za zdaj še oddaljen, je Seixas s svojo izjemno sezono pri Decathlonu že vzbudil prepričanje, da bi lahko prav on v prihodnjih letih postal francoski adut za boj za skupno zmago na največji kolesarski dirki na svetu.