Mladi Slovenec iz Perutnine Ptuj k Rogliču in Tratniku

Mladi slovenski kolesar Maj Bohak, se iz domače Perutnine Ptu seli v podmladek ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Šestnajstletnik se bo v ekipi učil od nekaterih najboljših kolesarjev na svetu, med katere spadata tudi Primož Roglič in Jan Tratnik.

Vodja vseh mladinskih zasedb pri bavarski ekipi je Slovenec Grega Gazvoda, ki je bil tudi tisti, ki je Bohaka pripeljal k Bori. »Ko sem prvič slišal, da se zanimajo zame, sem bil kar precej presenečen, saj je to v konkurenci U-19 verjetno najboljša ekipa na svetu. Začelo se je tako, da sva si nekaj dopisov izmenjala z Gregorjem Gazvodo, ki je v Bori eden od treh športnih direktorjev mladinske ekipe,« je za domači Štajerski dnevnik povedal mladi Slovenec.

Na prvih ekipnih pripravah je bil že začetek minulega meseca, sicer pa je izvrstno dirkal tudi v mladinskih selekcijah.

»V mlajših kategorijah sem bil državni prvak v cestnem kolesarstvu in kronometru, pa tudi na velodromu. Med drugim sem bil tudi državni prvak v ciklokrosu. Osvojil sem tudi kar nekaj zmag na dirkah v Sloveniji. Kot največji uspeh bi izpostavil letošnjo zmago na Češkem na dirki miru. To je kar odmevna dirka v moji starostni kategoriji.«

V mladinski ekipi Soudal Quick-Stepa sicer tekmuje Gal Stare, v Vismi-Lease a Bike pa bosta letos tekmovala Maks Olenik in Osskar Mernik. V prihajajoči sezoni bo tako na profesionalni ravni nastopala deseterica Slovencev. Devetim članom svetovne serije se je nazadnje pridružil hitri Mozirčan Tilen Finkšt, ki bo vozil za italijanski Solution Tech-Vini Fantini.