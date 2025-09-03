  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Mladi Slovenec podpisal pogodbo z Vismo Lease a Bike

    Član novogoriške ekipe Maks Olenik je podpisal za mladinsko moštvo ene izmed najboljših ekip.
    Maks Olenik na mladinskih dirkah v Sloveniji nastopa odlično, za zdaj pa mu najbolje gre v vožnji na čas. FOTO: Jegg Academy
    Maks Olenik na mladinskih dirkah v Sloveniji nastopa odlično, za zdaj pa mu najbolje gre v vožnji na čas. FOTO: Jegg Academy
    Matic Rupnik
    3. 9. 2025 | 08:33
    3. 9. 2025 | 08:37
    2:25
    Mladi slovenski kolesar Maks Olenik, sicer član novogoriške ekipe Meblojogi, je podpisal pogodbo z mladinsko ekipo izvrstne Visme Lease a Bike. 15-letnik bo prihodnje leto okrepil zasedbo JEGG-Skill-DJR, mladinsko akademijo ene najboljših profesionalnih ekip na svetu.

    Olenik je sicer tudi državni prvak v vožnji na čas, najbolj ponosen pa je še na skupno drugo mesto na dirki miru na Češkem, kjer je dobil tudi zadnjo etapo. »Verjamem, da je JEGG-Skil-DJR najboljša možnost za moj razvoj. Filozofija ekipe se ujema z mojimi vrednotami in prepričan sem, da je to pravi kraj za rast,« je ob podpisu pogodbe povedal mladi kolesar.

    Letos je dosegel izvrsten rezultat na olimpijskem festivalu evropske mladine, kjer je v kronometru zasedel vrhunsko četrto mesto, do brona pa mu je zmanjkala dobra sekunda. Če gre verjeti minulim rezultatom, potem Slovenija dobiva izjemnega kronometrista, ki se bo pri Vismi ob dobri tehnični podpori lahko razvil v veliko boljšega kolesarja. Obenem je Olenik še zelo mlad, zato se lahko v prihodnje specializira tudi v kakšno drugo zvrst ali disciplino.

    Meblojogi je v preteklosti na najvišjo raven profesionalnega kolesarstva že spravil nekaj kolesarjev. Roman Ermakov, Rus, ki živi v Kranju, se je pred prestopom v Bahrain Victorious kalil prav v Novi Gorici, kjer je nad njim bdel športni direktor Robi Jenko. Tudi Bistričan se je medtem preselil na najvišjo raven, v letošnji sezoni vodi razvojno ekipo bahrajnske zasedbe.

    Podobno zgodbo je imel tudi Matevž Govekar, izvrstni šprinter je po prestopu z gorskega na cestno kolo sprva dirkal prav za Meblojogi, preden ga je Gregor Gazvoda pripeljal v avstrijski Tirol. Tam se je dokazal na nekaterih manjših razvojnih dirkah in si tako prislužil pogodbo z Bahrain Victoriousom. Odtlej je zbral štiri profesionalne zmage, nastopil pa je tudi na tritedenskih dirkah po Italiji in Španiji.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP 2025

    Roglič in Pogačar bosta združila moči

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi prihajajo dobre novice, Primož Roglič bo del slovenske reprezentance, ki bo na SP branila mavrično majico.
    2. 9. 2025 | 14:55
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Danski as pokazal svojo moč

    V 9. etapi dirke po Španiji se je Jonas Vingegaard veselil svoje jubilejne 40. zmage. Domen Novak in Gal Glivar po več kot uro zaostanka v skupnem seštevku.
    31. 8. 2025 | 18:58
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Aleksander Čeferin je spregovoril o prepovedih nastopov športnikov zaradi vojn in o slovenskem športnem fenomenu.
    3. 9. 2025 | 11:51
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni finance

    Proračunski primanjkjaj presegel milijardo evrov

    V Fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 9. 2025 | 10:58
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Notranji minister bo podpisal pogodbo za nakup reševalnih helikopterjev

    Notranja revizija je končana. Boštjan Poklukar pravi, da razloga, da ne bi podpisal pogodbe, nima več. Opozicija zahteva revizijo računskega sodišča.
    Barbara Eržen 3. 9. 2025 | 10:58
    Šport  |  Nogomet
    Prihaja Švedska

    Arsenalov as pred tekmo v Stožicah stopil v bran Isaku (VIDEO)

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak sta v Angliji velika tekmeca, v švedskem dresu pa bosta želela v petek v Stožicah narediti velik korak k SP 2026.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 10:56
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
