Mladi Slovenec podpisal pogodbo z Vismo Lease a Bike

Mladi slovenski kolesar Maks Olenik, sicer član novogoriške ekipe Meblojogi, je podpisal pogodbo z mladinsko ekipo izvrstne Visme Lease a Bike. 15-letnik bo prihodnje leto okrepil zasedbo JEGG-Skill-DJR, mladinsko akademijo ene najboljših profesionalnih ekip na svetu.

Olenik je sicer tudi državni prvak v vožnji na čas, najbolj ponosen pa je še na skupno drugo mesto na dirki miru na Češkem, kjer je dobil tudi zadnjo etapo. »Verjamem, da je JEGG-Skil-DJR najboljša možnost za moj razvoj. Filozofija ekipe se ujema z mojimi vrednotami in prepričan sem, da je to pravi kraj za rast,« je ob podpisu pogodbe povedal mladi kolesar.

Letos je dosegel izvrsten rezultat na olimpijskem festivalu evropske mladine, kjer je v kronometru zasedel vrhunsko četrto mesto, do brona pa mu je zmanjkala dobra sekunda. Če gre verjeti minulim rezultatom, potem Slovenija dobiva izjemnega kronometrista, ki se bo pri Vismi ob dobri tehnični podpori lahko razvil v veliko boljšega kolesarja. Obenem je Olenik še zelo mlad, zato se lahko v prihodnje specializira tudi v kakšno drugo zvrst ali disciplino.

Meblojogi je v preteklosti na najvišjo raven profesionalnega kolesarstva že spravil nekaj kolesarjev. Roman Ermakov, Rus, ki živi v Kranju, se je pred prestopom v Bahrain Victorious kalil prav v Novi Gorici, kjer je nad njim bdel športni direktor Robi Jenko. Tudi Bistričan se je medtem preselil na najvišjo raven, v letošnji sezoni vodi razvojno ekipo bahrajnske zasedbe.

Podobno zgodbo je imel tudi Matevž Govekar, izvrstni šprinter je po prestopu z gorskega na cestno kolo sprva dirkal prav za Meblojogi, preden ga je Gregor Gazvoda pripeljal v avstrijski Tirol. Tam se je dokazal na nekaterih manjših razvojnih dirkah in si tako prislužil pogodbo z Bahrain Victoriousom. Odtlej je zbral štiri profesionalne zmage, nastopil pa je tudi na tritedenskih dirkah po Italiji in Španiji.