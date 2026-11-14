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Kolesarstvo

Mladi tekmec Pogačarja: Glede na pokazano Toura še ne morem dobiti

Mladi francoski kolesar Paul Seixas gleda le naprej in pravi, da se naslednje leto že ne bo več oziral na zmago na Lombardiji.
Paul Seixas ve, da lahko napreduje. FOTO: Toshifumi Kitamura/AFP
Galerija
Paul Seixas ve, da lahko napreduje. FOTO: Toshifumi Kitamura/AFP
T. E., STA
14. 11. 2026 | 09:47
14. 11. 2026 | 09:50
4:44
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Francoski kolesarski zvezdnik Paul Seixas komaj verjame, kaj vse je dosegel v prelomni sezoni, a kljub izjemnim uspehom ne namerava počivati na lovorikah. Dvajsetletnik je tekmecem poslal jasno sporočilo: »Vedno si želim še več,« je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

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Seixas je letos postal najmlajši zmagovalec dirke po Lombardiji, na svojem prvem nastopu na dirki po Franciji pa je zasedel četrto mesto. Med drugim je slavil tudi na etapni dirki po Baskiji in enodnevni klasiki Valonska puščica, obakrat na ravni svetovne serije. Francoz, ki je 20 let dopolnil septembra, je z zmago na dirki po Lombardiji postal četrti najmlajši zmagovalec enega od petih kolesarskih spomenikov.

Bil je več kot dve leti mlajši od Tadeja Pogačarja in olimpijskega prvaka Remca Evenepoela, ko sta Slovencu in Belgijcu pripadli zmagi na dirki Liege-Bastogne-Liege v letih 2021 oziroma 2022. Tudi legendarni Eddy Merckx je bil ob zmagi na Milano-San Remo leta 1966 260 dni starejši od Seixasa.

Gleda naprej, ne nazaj

»Če bi mi pred začetkom sezone kdo napovedal, da bom letos dosegel vse to, mu ne bi verjel,« je na Japonskem, kjer bo nastopil na kriteriju v Saitami, povedal Francoz. »Še vedno napredujem, saj sem mlad. Zato niti ne vem, kaj vse se lahko zgodi. Vem, da lahko napredujem, a tudi vsi drugi se izboljšujejo,« je dodal.

Seixas je bil kljub izjemni sezoni v igri še za več. Na veliki nagradi Montreala ga je v sprintu premagal Mehičan Isaac del Toro, na svetovnem prvenstvu pa je v zadnjih kilometrih dobil krče, ko je bil še v boju za kolajno, in končal na 15. mestu. Mladi Francoz, ki slovi po mirnem značaju, porazov ne jemlje pretirano osebno. »Včasih izgubiš, a nič hudega. Naslednje jutro se zbudiš in si rečeš, v redu, to je za mano. Gledam naprej, ne nazaj. Tudi ko sem zmagal na Lombardiji, se ob začetku prihodnje sezone ne bom oziral na to zmago,« je pojasnil.

Pravi, da po odmevnih zmagah čuti več spoštovanja drugih kolesarjev, vendar se odnosi v glavnini po njegovem mnenju niso spremenili. »Lahko si največji zvezdnik v glavnini ali pa povsem običajen tekmovalec, med nami bi bilo vse enako. To je dobro, saj ne mislim, da bi morali biti drugi previdnejši, če si najboljši na svetu. Na dirki smo vsi enaki,« je dejal.

Lani se je razveselil zmage na dirki po Lombardiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Lani se je razveselil zmage na dirki po Lombardiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Njegov tekmovalni program za prihodnje leto še ni določen. Seixas pa ne skriva, da je njegova največja dolgoročna želja zmaga na dirki po Franciji. Na vprašanje, ali bi lahko največjo kolesarsko dirko na svetu osvojil že leta 2027, je odgovoril: »Glede na to, kar sem pokazal letos, Toura še ne morem dobiti. Ne moremo pa vedeti, kaj se bo zgodilo, zato bom poskušal napredovati in potem bomo videli. Mislim, da je to bolj dolgoročen cilj.«

Seixasova hitra uveljavitev je še dodatno razplamtela razprave o tem, kdo bi lahko v prihodnjih letih ogrozil prevlado slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Francoz je letos na dirki Strade Bianche in klasiki Liege-Bastogne-Liege končal za Pogačarjem, na Touru pa je ob debiju zasedel četrto mesto, skoraj 12 minut za zmagovalcem iz Slovenije.

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Seixas je tako že pokazal, da se lahko kosa z najboljšimi, vendar je Pogačar v letošnjih neposrednih obračunih še ohranil premoč. Obetavni Francoz bo v prihodnjih sezonah eden kolesarjev, ki bi lahko slovenskemu asu predstavljali vse resnejši izziv. Primerjave z njim so razumljive, a Seixas se zaveda, da ga čaka še veliko dela.

V prostem času se rad odpravi na pohode in hodi v hribe, na svojem prvem obisku Japonske pa uživa v kolesarskem dogajanju ob koncu sezone. Tudi vse večja prepoznavnost ga ne skrbi. Najboljši način za spopadanje z njo je po njegovem mnenju to, da ostane naraven in iskren.

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Paul SeixasTadej PogačarIsaac del ToroDirka po LombardijiTour 2027

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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