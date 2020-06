FOTO:Mohorič bi prekrižal načrte Rogliču in Pogačarju

Državno prvenstvo po potekalo po 19,7 km dolgi krožni trasi med Cerkljami na Gorenjskem in Komendo. Člani (146 km), ki bodo štartali ob 14.00, jo bodo prevozili sedemkrat, nato pa dirko končali z vzponom na Ambrož pod Krvavcem. Članice (68 km) se bodo na progo podale ob 16.00, pred ciljnim vzponom pa bodo prekolesarile tri kroge. FOTO: KZS



Bahrain McLaren lovi tretji zaporedni naslov

Matej Mohorič (levo, ob njem Milan Eržen) bo adut ekipe Bahrain McLaren. FOTO: Jure Eržen/Delo



Roglič ne bo prvič sam

Luka Mezgec je bil najboljši na petkovem kriteriju v Komendi. FOTO: Jure Eržen/Delo



Pogačarjev rekord bo obstal

Tadej Pogačar je na majskem treningu v rekordnem času premagal vzpon na Krvavec. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenija je kot prva v Evropi oživila tekmovalno kolesarstvo po koronski krizi. V petek so se pedala vrtela v Komendi na 2. pokalu Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant (zmago med člani je slavil). Slovenija pa bo prva letos dobila tudi državnega prvaka v cestni vožnji. In to na DP, kakršnega še nismo imeli. Oči svetovne kolesarske javnosti bodo danes uprte v pričakovani dvoboj medin. Na krogih po »gorenjski Flandriji« in nato na vzponu proti Ambrožu pod Krvavcem pa jima lahko marsikdo prekriža načrte.Odločitev Kolesarske zveze Slovenije, da prehiti uradni »pokoronski« koledar Svetovne kolesarske zveze (UCI), po katerem je za državna prvenstva predviden konec tedna od 20. do 23. avgusta, ni po godu vsem deležnikom v slovenskem kolesarstvu. Kot tudi niso vsi navdušeni nad le 146 km dolgo traso za člane, ki jo sestavlja sedem 19,7 km dolgih krogov po cestah v okolici Cerkelj na Gorenjskem in dobrih 8 km dolg vzpon do Ambroža pod Krvavcem, 1097 metrov visoko.Vendar se je KZS tokrat odločila za kovanje železa, dokler je še vroče. Jutri bodo na štartu vsi najboljši slovenski kolesarji in kolesarke, ker bo to njihova prva dirka po dolgem premoru, je pričakovati tudi, da bodo visoko motivirani. Ker je to prva kategorizirana dirka v Evropi po 14. marcu, bo pritegnila tudi največje mednarodno zanimanje doslej. Češnja na torti je kajpak obet dvoboja med Rogličem, številko ena svetovne jakostne lestvice, in Pogačarjem, ki se je pri 21 letih prebil že na 10. mesto.Vendar ta scenarij ni samoumeven, razpleta zadnjih dveh prvenstev največ možnosti dajeta ekipi Bahrain McLaren, ki bo lovila tretji zaporedni naslov prvaka. Lani je zmagal, predlani, ki bo tudi letos adut ekipe svetovne serije z največ slovenskimi kolesarji. »Trasa mi ne ustreza najbolj, dirka je tudi nekoliko kratka, zaključni vzpon pa je zahteven, tako da bosta Primož in Tadej glavna favorita. Vendar je to DP, posebna čast je biti prvak, to sem že bil leta 2018. To majico si želi vsak izmed nas. Imamo številčno premoč, na štartu nas bo pet, to je več kot polovica slovenskih profesionalcev iz svetovne serije. Naredili bomo vse, da si v prvih 137 km naberemo dovolj prednosti, da v cilj pridemo pred favoritoma. Naloga bo zahtevna, obstaja pa možnost, da dirka zapletemo,« je Mohorič napovedal, da tekmeci ne bodo čakali na ciljni vzpon, na katerem bi stežka imeli možnosti v neposrednem boju z Rogličem in Pogačarjem.Bahrain McLaren in njegov športni direktorbo z Mohoričem, Novakom,inna krožnem delu trase, ki so ga ljubiteljski kolesarji zaradi vetrovnih razmer in »lažnih ravnin« poimenovali gorenjska Flandrija, lahko igral na več kart. Ne gre pozabiti tudi na Adrio Mobil, ki bo imela številčno zasedbo in tudi močnega aduta za zaključek v klanec,. Pogačar bo imel ob sebi enega, vendar zelo močnega kolega iz ekipe UAE, Roglič pa bo osamljeni jezdec ekipe Jumbo Visma. V enakem položaju bo tudi Mezgec (Mitchelton Scott).»Hendikep je ogromen, če si sam, saj vemo, koliko pomeni vsak tekmovalec, ki ga imaš ob sebi. DP je sicer specifična dirka. Ne bom prvič sam, če si dovolj dober in močen, dobiš svojo priložnost,« si zaradi osamljenosti glave ne beli Roglič, za katerega bo to prvi letošnji štart. Sezono bi moral začeti 8. marca na dirki Pariz–Nica, vendar je Jumbo Visma (na DP ga bo v spremljevalnem avtomobilu spremljal športni direktor) nastop odpovedala.»Neobičajno je, da bo to moja prva letošnja dirka. Ni bilo posebnega načrtovanja za DP, ker je odločitev prišla hitro, marsikoga je tudi presenetila. Vendar je to dobrodošlo presenečenje, ker bomo tako razbili rutino treninga,« je povedal Roglič, ki bo prihodnjo nedeljo, 28. t. m., nastopil tudi na DP v vožnji na kronometer na gorski trasi od Zgornjih Gorji do Pokljuke. Nato se bo zanj z višinskimi pripravami v Tignesu začel lov forme za avgustovsko nadaljevanje svetovne serije in prvi letošnji cilj, Tour de France.Podobno velja za Pogačarja, ki je maja slovenske ljubitelje kolesarstva navdušil z dosežkom na treningu, ki ga je objavil na aplikaciji Strava. Na 11,56 km dolgem vzponu na Krvavec je postavil čas 33:39 in za 49 sekund izboljšal Rogličev rekord iz leta 2019. »To je dosegel z električnim kolesom,« je Mohorič v šali dejal o Pogačarjevem rekordu, ki bo po DP obstal, saj so prireditelji »odrezali« zadnje štiri kilometre klanca, tudi najbolj zahtevni del.»To mi povsem ustreza, glede na trenutno formo bi bilo dovolj, če bi imeli na sporedu le prvi del klanca,« je 30-letni Roglič, ki se je v petek veselil prvega rojstnega dne svojega sina Leva in najavil avgustovski izid knjige Kilometer nič izpod peresa svoje življenjske sopotnice, pobudo na novinarski konferenci prepustil devet let mlajšemu tekmecu.»Za DP nimam posebne taktike, z Janom, ki je tudi zelo dobro pripravljen, bova drug drugemu v oporo. Ne smeva dopustiti, da bi si morebiten pobeg prikolesaril preveliko prednost pred ciljnim vzponom. Morda bova sodelovala tudi s Primožem, ker bodo drugi dirkali proti nama,« je na morebitno zavezništvo namignil Pogačar. Kot vedno pa bo imela zadnjo besedo cesta, napovedi so ta čas nehvaležne, ker razen na petkovem kriteriju že več kot tri mesece nihče ni dirkal: »Nihče od nas ne ve, kako je s formo, trening je eno, pravi pokazatelji pa so dirke.«