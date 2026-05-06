Mohorič je razkril, zakaj so hitrosti na dirkah tako visoke

Še vedno Matej Mohorič velja za profesorja v profesionalnem pelotonu, čeprav ne zmaguje več kot pred leti. Mohorič se je zdaj prelevil v mentorja v ekipi Bahrain Victorious, letos se mu je pomlad izšla dobro, deseterica na dirki po Flandriji je bila nagrada za vložen trud. Podrobno pa spremlja tudi razvoj materiala in tehnologije.

V pogovoru z nekdanjim profesionalcem Tedom Kingom je odkril, zakaj so hitrosti na dirkah v zadnjih letih tako visoke. Ne gre le za boljšo telesno pripravljenost tekmovalcev, čeprav Tadej Pogačar in tekmeci rušijo rekorde, razlog se skriva tudi v opremi.

»Vse se je spremenilo, odkar uporabljamo tubeless pnevmatike. Pred tem je bilo na ravnini zares težko ohranjati hitrosti nad 50 kilometrov na uro, za to si porabil ogromno energije, s tubeless pnevmatikami pa se kotalni upor tudi pri višjih hitrostih spremeni le minimalno, zato lahko dosežemo hitrosti 65, celo 70 km/h na ravnini,« pojasnjuje Mohorič, ki je v pelotonu še vedno pravi naslov za vprašanja, povezana z izbiro opreme.

Hitrosti na nekaterih dirkah so na meji verjetnega, klasiko Pariz – Roubaix sta denimo Wout van Aert in Pogačar do cilja prišla s povprečno hitrostjo 48,91 km/h.