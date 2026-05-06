  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Mohorič je razkril, zakaj so hitrosti na dirkah tako visoke

Slovenski kolesar Matej Mohorič ima za seboj uspešno pomlad z uvrstitvijo v prvo deseterico na dirki po Flandriji.
Za Mohoričem je zelo dobra pomlad, v drugem delu sezone se bo osredotočil na Tour. FOTO: Jasper Jacobs/AFP
Galerija
Za Mohoričem je zelo dobra pomlad, v drugem delu sezone se bo osredotočil na Tour. FOTO: Jasper Jacobs/AFP
N. Gr.
6. 5. 2026 | 09:11
6. 5. 2026 | 09:21
1:45
A+A-

Še vedno Matej Mohorič velja za profesorja v profesionalnem pelotonu, čeprav ne zmaguje več kot pred leti. Mohorič se je zdaj prelevil v mentorja v ekipi Bahrain Victorious, letos se mu je pomlad izšla dobro, deseterica na dirki po Flandriji je bila nagrada za vložen trud. Podrobno pa spremlja tudi razvoj materiala in tehnologije.

image_alt
Pogi bo prevladoval še leto ali dve, potem bo dobil tekmeca

V pogovoru z nekdanjim profesionalcem Tedom Kingom je odkril, zakaj so hitrosti na dirkah v zadnjih letih tako visoke. Ne gre le za boljšo telesno pripravljenost tekmovalcev, čeprav Tadej Pogačar in tekmeci rušijo rekorde, razlog se skriva tudi v opremi.

»Vse se je spremenilo, odkar uporabljamo tubeless pnevmatike. Pred tem je bilo na ravnini zares težko ohranjati hitrosti nad 50 kilometrov na uro, za to si porabil ogromno energije, s tubeless pnevmatikami pa se kotalni upor tudi pri višjih hitrostih spremeni le minimalno, zato lahko dosežemo hitrosti 65, celo 70 km/h na ravnini,« pojasnjuje Mohorič, ki je v pelotonu še vedno pravi naslov za vprašanja, povezana z izbiro opreme.

Hitrosti na nekaterih dirkah so na meji verjetnega, klasiko Pariz – Roubaix sta denimo Wout van Aert in Pogačar do cilja prišla s povprečno hitrostjo 48,91 km/h. 

Sorodni članki

PremiumPhoto
Šport  |  Kolesarstvo
Luka Mezgec

Pogi bo prevladoval še leto ali dve, potem bo dobil tekmeca

Slovenski kolesar Luka Mezgec prestal neprijetne zaplete po padcu v Belgiji, še vedno v načrtu slovo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
Miha Hočevar 5. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Lestvica UCI

Tadej Pogačar še izboljšal svoj točkovni izkupiček

Slovenski zvezdnik je z 11.630 točkami še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenija četrta.
5. 5. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Odločeno je, Pogačarjev izzivalec gre na Tour (VIDEO)

Ekipa Decathlon je uradno potrdila novico, da bo 19-letni Francoz nastopil na največji dirki na svetu, ki se začne 4. julija v Barceloni.
Peter Zalokar 4. 5. 2026 | 10:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Romandiji

Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

Slovenski kolesarski šampion je gospodaril v Švici, osvojil je rumeno majico in dobil štiri od šestih preizkušenj.
Miha Hočevar 3. 5. 2026 | 17:32
Preberite več
Premium
Nedelo
Kolesarstvo

Rumeno majico bi zamenjala za zdravje mladih športnic

Nizozemska zvezdnica Demi Vollering ne izstopa le po rezultatih, temveč tudi izjavah, s katerimi skrbi za boljše razumevanje in promocijo ženskega športa.
Matic Rupnik 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlament

Janša: Uskladili smo izhodišča, Resnica se je odločila, da bo v opoziciji

Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo.
5. 5. 2026 | 11:22
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Alpina

Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zahtevala odškodnino

Tožba: bolnica je možgansko kap očitno prespala

Zaradi po njenem neustrezne bolnišnične obravnave je zahtevala odškodnino, a ni bila uspešna.
Jure Predanič 5. 5. 2026 | 16:04
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Nekdanji predsednik

Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
5. 5. 2026 | 19:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Avgustovski zvočni portreti usode

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Matej MohoričTadej PogačarkolesarstvoBahrain VictoriousPariz-Roubaix

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Premislite, preden delite,« opozarja Giorgia Meloni ob objavi lažnih slik

Italijanska premierka je bila deležna vala kritik ljudi, ki so verjeli, da so njene ponarejene fotografije resnične. Ena od slik jo prikazuje v spodnjem perilu.
Staš Ivanc 6. 5. 2026 | 11:10
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Milijarda davkoplačevalskega denarja za Trumpovo plesno dvorano

Milijardo dolarjev za plesno dvorano so republikanci skrili v predlogu zakona o financiranju imigracijske politike in mejne straže.
6. 5. 2026 | 11:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih

Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija nad državo izstrelila 108 dronov in tri rakete. O sestreljenih brezpilotnikih poročajo tudi iz Rusije.
6. 5. 2026 | 10:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Spektakel v Münchnu, Kompany: Kdo bi se zdaj ustavil? PSG: Nimamo dovolj

Nocoj bosta Bayern in PSG odločila o drugem finalistu lige prvakov, trenerja ne odstopata od filozofije. Enrique v elitno družbo? Kdo z Arsenalom v Budimpešti?
Peter Zalokar 6. 5. 2026 | 10:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Večer, ko so Breginjci postali begunci v lastni vasi

Na današnji dan pred petdesetimi leti je močen potres prizadel Posočje.
Simona Fajfar 6. 5. 2026 | 09:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih

Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija nad državo izstrelila 108 dronov in tri rakete. O sestreljenih brezpilotnikih poročajo tudi iz Rusije.
6. 5. 2026 | 10:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Spektakel v Münchnu, Kompany: Kdo bi se zdaj ustavil? PSG: Nimamo dovolj

Nocoj bosta Bayern in PSG odločila o drugem finalistu lige prvakov, trenerja ne odstopata od filozofije. Enrique v elitno družbo? Kdo z Arsenalom v Budimpešti?
Peter Zalokar 6. 5. 2026 | 10:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Večer, ko so Breginjci postali begunci v lastni vasi

Na današnji dan pred petdesetimi leti je močen potres prizadel Posočje.
Simona Fajfar 6. 5. 2026 | 09:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Vredno branja

Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenska agencija za mlade zbira prijave

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo