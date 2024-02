Mohorič na tlakovcih proti Tratnikovemu roju

V nadaljevanju preberite:

Po avstralskem začetku in nadaljevanju v ZAE bo sezona kolesarske svetovne serije ta konec tedna prišla tudi v Evropo. Današnja dirka Omloop Het Nieuwsblad in jutrišnja Kuurne–Bruselj–Kuurne, ki sodi v nižje rangirano serijo pro, tradicionalno odpirata obdobje belgijskih klasik. Slovenci se nekoč nismo veliko menili zanje, ker na njih naši kolesarji niso bili v ospredju. Ti časi so minili, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) se bo za zmago boril z Janom Tratnikom in rumeno-črnim rojem iz Visme Lease a Bike.