    Mohorič po zmago v Roubaixu, Omrzel na dirki po Sloveniji

    Zmagovalec Sanrema 2022 bo spet meril na klasične dirke. Slovenski up še brez tritedenskih preizkušenj.
    Matej Mohorič (desno) bo v prvem delu sezone meril predvsem na severne klasike. FOTO: David Pintens/AFP
    Matej Mohorič (desno) bo v prvem delu sezone meril predvsem na severne klasike. FOTO: David Pintens/AFP
    Miha Hočevar
    15. 12. 2025 | 19:52
    5:35
    Redke so ekipe svetovne serije, v katerih med kolesarji, vodstvom ali osebjem ni mogoče najti niti enega Slovenca, a najbolj slovenska zasedba ostaja Bahrain Victorious, ki jo od ustanovitve pred devetimi leti vodi Novomeščan Milan Eržen. Najdaljši staž v njej med tekmovalci ima Matej Mohorič iz Podblice pri Kranju, ki je skupaj z drugimi rojaki v svoj delokrog sprejel novo slovensko moč, novomeškega upa Jakoba Omrzela.

    Tako kot domala vsi najboljši kolesarji na svetu se tudi člani Bahraina Victoriousa te dni na prihodnjo sezono pripravljajo pod španskim soncem, ki tudi decembra omogoča treninge v malodane idealnih razmerah. In tako kot druge ekipe tudi bahrajnska sestavlja in objavlja načrte za 2026.

