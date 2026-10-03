Mohorič razume Pogačarjevo frustracijo: Praktično gremo mimo njegove hiše

Slovenska kolesarska reprezentanca bo skušala v nedeljo izkoristiti poznavanje cest na domačem evropskem prvenstvu. Matej Mohorič je prepričan, da lahko ekipa tudi brez prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja uspešno nastopi na EP, obenem pa razume njegovo veliko željo po nastopu na domačih cestah.

Pred začetkom evropskega prvenstva govorice o Pogačarjevem nastopu kar niso potihnile. Po pisanju španskih medijev je bil 28-letnik s Klanca pri Komendi pripravljen nastopiti, a mu ekipa ni prižgala zelene luči.

»Tadej je zelo strasten v kolesarstvu in ne nastopa za nič drugega kot za to, ker želi pokazati, iz kakšnega testa je, in zmagati na vsaki dirki. Še posebej, če je to njegovo domače prvenstvo. Praktično gremo streljaj stran od njegove domače hiše, tako da si lahko predstavljam njegovo frustracijo in burno željo, da bi nastopil,« je po petkovi novinarski konferenci dejal Mohorič.

»Najbrž je on še veliko bolj razočaran kot vsi mi, ki smo ob tem tudi strastni navijači in spremljamo ta šport. To je ena velika smola. Recimo, da ima usoda vedno boljši načrt kot mi sami, ampak tukaj res ne vidim smisla, zakaj je tako moralo biti. Tudi sam bi si želel, da je Tadej na startu,« je priznal 31-letnik iz Podblice.

»Ščitijo njegovo zdravje, čisto enostavno«

Odgovor o tem, zakaj ekipa UAE Emirates-XRG Pogačarju ne bi dovolila nastopa, je bil kratek in jedrnat: »Zato, ker ščitijo njegovo zdravje, čisto enostavno.«

Mohorič je prepričan, da odsotnost najboljšega kolesarja na svetu odpira številne taktične možnosti za vse reprezentance, tudi slovensko.

»Dinamika se začne šele, če Tadeja ni. Če bi bil tu, ne bi bilo nikakršne dinamike, ker bi bila tako strategija kot razplet dirke povsem jasna. Zaradi njegove odsotnosti je dirka veliko bolj odprta,« je dodal.

Prednost slovenske reprezentance bo tudi poznavanje trase in Možjance kot enega ključnih delov dirke.

»Zanimivo bo na klanec, na katerega smo si merili čase že kot dečki in mladinci. Tokrat ga bomo odpeljali na enem od največjih tekmovanj v kolesarstvu, tako da se iskreno veselim. To bo zelo ponosen trenutek za vse slovenske kolesarje in navijače, ki bodo lahko to dirko spremljali v živo,« je prepričan Mohorič.

Možjanca skriva več pasti

Dodaja, da se v zadnjem času ni počutil najbolje, a da mu bodo domači navijači dali dodaten zagon. Na trasi vidi nekaj pasti, predvsem po koncu vzpona na Možjanco.

»Ta del po planoti je tako težak, da ga v bistvu lahko štejemo kot priključek vzpona, preden se cesta spusti. Laktat v nogah ne bo popustil in tisti del po vrhu je v bistvu zaključni del tega garanja, ki bo določil, kdo bo zmagovalec na nedeljski dirki,« opozarja Mohorič.

»Past je tudi relativno ozek vstop na klanec in če tam ostaneš zadaj, moraš potrošiti ogromno energije, da spet prideš v ospredje. Energijsko zagotovo ne boš na istem, kot če bi vzpon začel v ospredju. Tako bomo na to kot ekipa še posebej pozorni in si poskušali izboriti vsakič dober položaj pred začetkom vzpona,« je taktično dogajanje opisal nekdanji mladinski svetovni prvak.

»Kdor bo bolj trmast, tisti bo na boljšem«

Večjih razlik na EP v primerjavi z drugimi dirkami ne vidi.

»Odvijalo se bo tako kot vse zadnje dirke, že prvič na klanec bo šlo na vso moč, potem pa bo to dirka na izpadanje. Od tam naprej bo veliko odvisno od vztrajnosti. Kdor bo bolj trmast, tisti bo na boljšem,« je slikovito dodal.

»Sama trasa na neki točki omogoča, da se skupina ujame nazaj, potem pa je tudi možnost za kakšno presenečenje po ravnem, odvisno od števila predstavnikov posamezne države v ospredju. Pri tem upamo, da bomo tam v čim večjem številu, da si bomo lahko čim bolj razdelili pokrivanje napadov,« je še o slovenskih možnostih povedal Mohorič.

Ali to pomeni kolajno ali kaj drugega, v diplomatskem slogu ni želel povedati.