Mohorič spet zmagal: Vse od Toura se počutim noro dobro

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape dirke po Poljski. Na razgibani trasi od Leszna do Karpacza (202,9 km) je v tesnem zaključku navkreber ugnal Portugalca Joaa Almeido in oblekel majico vodilnega. Osemindvajsetletnik iz Podblice je zadržal dobro formo z dirke po Franciji in zabeležil jubilejno 20. zmago v karieri. Na poljski pentlji je sicer že slavil etapno zmago pred štirimi leti, ko je bil najboljši v sedmi etapi. V skupnem seštevku je dirko, ki spada v svetovno serijo, pred dvema letoma končal na drugem mestu prav za Almeido (UAE Team Emirates).

Tudi pred štirimi leti je ob Mohoričevi zmagi etapa potekala navkreber, a ne tako strmo kot danes na poti do Karpacza. Kolesarji so morali v zadnjih 55 km premagati kar nekaj klancev, tudi nekategoriziranih, najtežji pa je bil prav zadnji šestkilometrski do ciljne črte. Presenetljivo je slavil Mohorič, ki je ob napadih številnih kolesarjev hranil moči v zaključku in v sprintu navkreber ugnal Almeido. Štiri sekunde je zaostal na koncu tretjeuvrščeni domačin Michal Kwiatkowski. Drugi Slovenec na dirki Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je etapo končal na 114. mestu s 13 minutami zaostanka.

Mohorič ima po dveh etapah štiri sekunde naskoka pred Almeido

V skupnem seštevku ima Mohorič po dveh etapah štiri sekunde naskoka pred Almeido, Kwiatkowski zaostaja deset sekund. Govekar je 109. s 13:08 minute zaostanka.

»Danes sem imel zelo dobre noge. Od Toura se pravzaprav počutim noro dobro. Dirke po Poljski sem se zelo veselil, saj sem bil hkrati brez pritiska po etapni zmagi na Touru. Kljub temu si tu želim dati vse od sebe,« je za svoje moštvo v prvi izjavi dejal 28-letni slovenski as. »V zaključku sem bil že kar malo nervozen, saj ob koncu takšnih etap nisem vajen tako dobrih nog. Vedel sem, kaj moram storiti, dal sem vse od sebe do ciljne črte. Pričakoval sem, da bo kdo še prišel mimo, a tokrat ni bilo tako. Ekipa je opravila res sijajno delo. To je bila najbrž najboljša predstava ekipe, odkar sem se ji pridružil,« je še dodal Mohorič, sicer član Bahraina od leta 2018.

Mohorič poveljuje skupnemu seštevku dirke. FOTO: Thomas Samson/AFP

Mohorič je na nedavno končanem Touru dobil razgibano 19. etapo pred vsega devetimi dnevi, že prej pa je dobro pripravljenost prikazal v etapah z gorskima ciljema na Puy de Dome v 9. in Colombier v 13. etapi. Prvo je končal na tretjem, drugo pa na 18. mestu. Formo v gorah je zadržal tudi za poljsko pentljo, še posebej v današnji etapi, ko so ritem v zahtevnem delu trase narekovale ekipe UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers in Jayco-AlUla.

Tri kilometre pred koncem je napadel domačin Rafal Majka iz vrst emiratov, a je po številnih drugih poskusih iz ozadja pred ciljem skupaj ostala skupina desetih kolesarjev. Največ moči je imel prav Mohorič, ki je med samimi specialisti za takšne etape vknjižil eno redkih zmag v karieri s ciljem navkreber.

V soboto vpleten v enega od padcev

Mohorič, ki ga ne bo na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, kjer bo cestna dirka na sporedu 6. avgusta, je bil v soboto sicer vpleten v enega od številnih padcev v zadnjem delu etape na razmočenih cestah v okolici Poznanja. Etapo je sklenil 1:59 minute za zmagovalcem, a so komisarji zaradi padcev in dežja vsem tekmovalcem namenili čas glavnine. Prvi dan je bil najboljši Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step).

V ponedeljek bo na sporedu nova zahtevna etapa od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja (163,3 km). Znova bo na vrsti zaključni vzpon, pred tem pa bodo morali kolesarji premagati še tri kategorizirane vzpone. Zadnjega vsega 13 km pred ciljem na Zieleniec.