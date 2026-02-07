Molano: S Pogačarjem bomo zmagali v Roubaixu

Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem na čelu lani rekord po številu zmag v eni sezoni dvignila na za vse druge nedosegljivih 95. Slovenski šampion je k temu prispeval 20 zmag, med zmagovalce pa se je vpisalo več kot 20 članov moštva, ki tudi letos ne popušča. Pogija do sezonskega debija na dirki Strade Bianche loči natanko mesec dni, a je zasedba iz ZAE že pri sedmih zmagah. Zadnjo si je v Oman prišprintal Juan Sebastian Molano.

Ekipa UAE je prevladovala že na januarski dirki po Avstraliji, ki jo je dobil Jay Vine, pa tudi včeraj je bila na enodnevni preizkušnji Muscat Classic blizu 1. mestu, saj je Adama Yatesa ugnal le Mauro Schmid (Jayco Alula). Na uvodni etapi petdnevne dirke po Omanu pa je na vrsto prišel Molano, kolumbijski šprinter, ki je ekipno delo na 170-kilometrski preizkušnji pod žgočim arabskim soncem okronal z zmago pred rojakom Fernandom Gavirio (Caja Rural), ki je nekoč tudi nosil dres ekipe UAE.

»Zelo sem vesel. Ekipa je opravila neverjetno delo. V zadnjih 15 km so me res držali v dobrem položaju v glavnini in me ščitili pred vetrom. Po vsem trdem delu je zmaga za moštvene kolege res neverjeten občutek. Rui Oliveira je opravil neverjetno delo zame v zaključku,« je dejal Molano, ki je pri 31 letih slavil 28 zmago v karieri, vendar jo je doživel izjemno čustveno. V cilju so se mu vlile solze.

Kolumbijci niso le hribolazci

»Zame je bilo zelo pomembno, da osvojim to etapo. Avgusta lani sem moral zaradi težav s kolenom predčasno končati sezono, bilo je veliko negotovosti. Zato je po petih mesecih brez dirk in dveh brez kolesa ta zmaga še toliko slajša,« je nadaljeval Molano, ki je bil vesel tudi tega, da se je za zmago udaril z rojakom.

FOTO: Aurélien Vialatte/ASO

Dvojne kolumbijske zmage niso nič nenavadnega v gorskih etapah, v šprintih pa so zelo redke. »Z Gavirio sva pokazala, da Kolumbijci nismo samo gorski specialisti, pri nas se vse vrti le okoli tega, kdo gre bolje v klanec, vendar bi si tudi mi hitri fantje zaslužili več podpore,« si želi današnji zmagovalec, ki je oblekel tudi rdečo majico vodilnega na dirki, razbiti stereotipe o kolumbijskih hribolazcih.

Nadeja se, da je zmaga v Omanu zanj le začetek uspešne sezone, v kateri bo, kot kaže, dobil več priložnosti kot minula leta. »Letos se bom večkrat potegoval za zmago, to je logična odločitev, če želimo še izboljšati naš rekord in obdržati status najboljše ekipe na svetu. Za to sezono imam ambiciozen načrt dirk, začenši z dirko po ZAE ta mesec, ki je za nas seveda zelo pomembna,« je Kolumbijec nabrušen za šprinterske etape na domači dirki ekipe UAE, na kateri bo zmago v skupnem seštevku lovil Isaac del Toro.

Lanski zmagovalec Pogačar bo manjkal, pripravljal se bo na spomladanske enodnevne dirke, na katerih bo imel ravno na dan D, kot kaže, neomajno Molanovo podporo. »Kljub lastnim ambicijam bom pomagal tudi Tadeju in to na dirki Pariz–Roubaix, na kateri bomo tokrat zmagali,« je izkušeni Kolumbijec prepričan, da bo tokrat na slovitem velodromu v Roubaixu za Pogijem zaostal tudi Mathieu van der Poel.