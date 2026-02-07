  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Molano: S Pogačarjem bomo zmagali v Roubaixu

Ekipa UAE tudi letos serijsko zmaguje in lovi nov rekord. Dirka po Omanu se je začela z dvojnim kolumbijskim slavjem.
Juan Sebastian Molano je slavil v prvi etapi dirke po Omanu. FOTO: Gaëtan Flamme/ASO
Galerija
Juan Sebastian Molano je slavil v prvi etapi dirke po Omanu. FOTO: Gaëtan Flamme/ASO
Miha Hočevar
7. 2. 2026 | 16:38
7. 2. 2026 | 16:40
3:50
A+A-

Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem na čelu lani rekord po številu zmag v eni sezoni dvignila na za vse druge nedosegljivih 95. Slovenski šampion je k temu prispeval 20 zmag, med zmagovalce pa se je vpisalo več kot 20 članov moštva, ki tudi letos ne popušča. Pogija do sezonskega debija na dirki Strade Bianche loči natanko mesec dni, a je zasedba iz ZAE že pri sedmih zmagah. Zadnjo si je v Oman prišprintal Juan Sebastian Molano.

image_alt
Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

Ekipa UAE je prevladovala že na januarski dirki po Avstraliji, ki jo je dobil Jay Vine, pa tudi včeraj je bila na enodnevni preizkušnji Muscat Classic blizu 1. mestu, saj je Adama Yatesa ugnal le Mauro Schmid (Jayco Alula). Na uvodni etapi petdnevne dirke po Omanu pa je na vrsto prišel Molano, kolumbijski šprinter, ki je ekipno delo na 170-kilometrski preizkušnji pod žgočim arabskim soncem okronal z zmago pred rojakom Fernandom Gavirio (Caja Rural), ki je nekoč tudi nosil dres ekipe UAE.

»Zelo sem vesel. Ekipa je opravila neverjetno delo. V zadnjih 15 km so me res držali v dobrem položaju v glavnini in me ščitili pred vetrom. Po vsem trdem delu je zmaga za moštvene kolege res neverjeten občutek. Rui Oliveira je opravil neverjetno delo zame v zaključku,« je dejal Molano, ki je pri 31 letih slavil 28 zmago v karieri, vendar jo je doživel izjemno čustveno. V cilju so se mu vlile solze.

Kolumbijci niso le hribolazci

»Zame je bilo zelo pomembno, da osvojim to etapo. Avgusta lani sem moral zaradi težav s kolenom predčasno končati sezono, bilo je veliko negotovosti. Zato je po petih mesecih brez dirk in dveh brez kolesa ta zmaga še toliko slajša,« je nadaljeval Molano, ki je bil vesel tudi tega, da se je za zmago udaril z rojakom.

FOTO: Aurélien Vialatte/ASO
FOTO: Aurélien Vialatte/ASO

Dvojne kolumbijske zmage niso nič nenavadnega v gorskih etapah, v šprintih pa so zelo redke. »Z Gavirio sva pokazala, da Kolumbijci nismo samo gorski specialisti, pri nas se vse vrti le okoli tega, kdo gre bolje v klanec, vendar bi si tudi mi hitri fantje zaslužili več podpore,« si želi današnji zmagovalec, ki je oblekel tudi rdečo majico vodilnega na dirki, razbiti stereotipe o kolumbijskih hribolazcih.

Nadeja se, da je zmaga v Omanu zanj le začetek uspešne sezone, v kateri bo, kot kaže, dobil več priložnosti kot minula leta. »Letos se bom večkrat potegoval za zmago, to je logična odločitev, če želimo še izboljšati naš rekord in obdržati status najboljše ekipe na svetu. Za to sezono imam ambiciozen načrt dirk, začenši z dirko po ZAE ta mesec, ki je za nas seveda zelo pomembna,« je Kolumbijec nabrušen za šprinterske etape na domači dirki ekipe UAE, na kateri bo zmago v skupnem seštevku lovil Isaac del Toro.

Lanski zmagovalec Pogačar bo manjkal, pripravljal se bo na spomladanske enodnevne dirke, na katerih bo imel ravno na dan D, kot kaže, neomajno Molanovo podporo. »Kljub lastnim ambicijam bom pomagal tudi Tadeju in to na dirki Pariz–Roubaix, na kateri bomo tokrat zmagali,« je izkušeni Kolumbijec prepričan, da bo tokrat na slovitem velodromu v Roubaixu za Pogijem zaostal tudi Mathieu van der Poel.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Reklama za špagete odmevna kot zlata kolajna

Nekdanji italijanski smučar Alberto Tomba, dober prijatelj Jureta Koširja, bo jutri s stanovsko kolegico Deborah Compagnoni prižgal olimpijski ogenj.
Siniša Uroševič 5. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spored tekmovanj

Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
4. 2. 2026 | 11:11
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Predsednik KZS

Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

Srebrni olimpijec iz Atlante 1996 je na čelu Kolesarske zveze Slovenije presenetljivo nasledil Pavla Marđonovića.
Miha Hočevar 1. 2. 2026 | 16:07
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarska zveza Slovenije

Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Volilna skupščino

Andraž Vehovar namesto odstopljenega Ivana Šmona v bitko za predsednika

Velik zasuk na volilni seji skupščine Kolesarske zveze Slovenije, Pavel Marđonović je presenetljivo za izzivalca dobil nekdanjega olimpijca
Matic Rupnik 30. 1. 2026 | 19:06
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarUAE Team EmiratesPrimož RogličDirka po OmanuJuan Sebastian Molano

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Neprijavljen shod

Center mladih Koper tarča neonacistov

Neonacisti so uprizorili shod po koprskih ulicah in ga z baklami ter vpitjem končali pred Centrom mladih Koper.
7. 2. 2026 | 17:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Lindsey Vonn: Za vse je kriva Cortina

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je neuničljiva, tudi s strganimi križnimi vezmi je postavila tretji čas na drugem treningu smuka. Jutri v boj za kolajno.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Ljubljančani se še niso prebudili iz zimskega spanja

Nogometaši Brava so izgubili še tretjo tekmo v spomladanskem delu prvenstva, v Ajdovščini je bilo s 3:2 boljše Primorje. Jutri derbi Olimpija - Celje.
7. 2. 2026 | 17:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc in Nika Vodan v boj za kolajno

Slovenski zvezdnici med favoritinjami današnje olimpijske tekme smučarskih skakalk na srednji napravi v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 17:07
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Molano: S Pogačarjem bomo zmagali v Roubaixu

Ekipa UAE tudi letos serijsko zmaguje in lovi nov rekord. Dirka po Omanu se je začela z dvojnim kolumbijskim slavjem.
S prizorišča:Miha Hočevar 7. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Ljubljančani se še niso prebudili iz zimskega spanja

Nogometaši Brava so izgubili še tretjo tekmo v spomladanskem delu prvenstva, v Ajdovščini je bilo s 3:2 boljše Primorje. Jutri derbi Olimpija - Celje.
7. 2. 2026 | 17:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc in Nika Vodan v boj za kolajno

Slovenski zvezdnici med favoritinjami današnje olimpijske tekme smučarskih skakalk na srednji napravi v Predazzu.
S prizorišča:Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 17:07
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Molano: S Pogačarjem bomo zmagali v Roubaixu

Ekipa UAE tudi letos serijsko zmaguje in lovi nov rekord. Dirka po Omanu se je začela z dvojnim kolumbijskim slavjem.
S prizorišča:Miha Hočevar 7. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo