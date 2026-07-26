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Kolesarstvo

Montmartre znova prizorišče odločilnega obračuna na Touru

Zadnja, 21. etapa dirke po Franciji bo tudi letos precej drugačna od tradicionalnega sprinterskega zaključka na Elizejskih poljanah.
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro bosta v Parizu na prvi in tretji stopnički. FOTO:  Anne-Christine Poujoulat Afp
Galerija
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro bosta v Parizu na prvi in tretji stopnički. FOTO:  Anne-Christine Poujoulat Afp
Miroslav Cvjetičanin
26. 7. 2026 | 08:59
2:52
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Organizatorji so po lanskem uspehu v traso znova vključili znameniti tlakovani vzpon na Côte de la Butte Montmartre, ki bo kolesarje zadnjič pričakal le 10,3 kilometra pred ciljem.

Zaključna etapa bo dolga le 89 kilometrov, začela in končala pa se bo na pariških Elizejskih poljanah. Sprva je bilo predvideno, da se bo etapa začela v kraju Thoiry, približno 50 kilometrov od francoske prestolnice, nato pa bi se karavana po počasni vožnji in številnih protokolarnih obveznostih preselila v Pariz. Toda organizator ASO je tik pred začetkom dirke sprejel odločitev, da bo zaradi spremenjenih razmer tudi start zadnje etape na Elizejskih poljanah. Trasa je bila zato skrajšana s prvotnih 132,5 na 89 kilometrov.

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Velika sprememba na Touru, namesto zadnjega boja bi lahko videli šprint

Sedem krogov po Elizejskih poljanah

Namesto običajnih treh krogov po 6,8 kilometra dolgem mestnem krogu bodo kolesarji letos odpeljali kar sedem krogov, nato pa se bodo podali proti znamenitemu vzponu na Montmartre.

Tlakovani vzpon Côte de la Butte Montmartre je dolg 1,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,9 odstotka, kolesarji pa ga bodo premagali trikrat. Zaključni vzpon bo sledil 10,3 kilometra pred ciljem.

V primerjavi z lanskim letom je zadnji prehod čez Montmartre za 4,2 kilometra bolj oddaljen od cilja. To pomeni nekoliko več možnosti, da se sprinterji ali drugi kolesarji, ki bodo na vzponu izgubili stik z vodilnimi, do cilja znova priključijo glavnini.

Pogačar še petič v rumenem na Elizejskih poljanah. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
Pogačar še petič v rumenem na Elizejskih poljanah. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Lanski spektakel z Van Aertom in Pogačarjem

Prav Montmartre je lani poskrbel za enega najbolj nepozabnih trenutkov Toura. Wout van Aert je na tlakovanem vzponu odgovoril na napad Tadeja Pogačarja, nato pa se sam odpeljal proti prestižni zmagi na Elizejskih poljanah.

Slovenski as je takrat ostal brez pete etapne zmage na dirki, a je s četrtim mestom brez težav potrdil skupno slavje in osvojil svojo četrto zmago na dirki po Franciji.

Tudi letos organizatorji pričakujejo, da bo Montmartre preprečil klasičen sprinterski razplet in poskrbel za še en razburljiv zaključek največje kolesarske dirke na svetu. Start zadnje etape je danes premaknjen na 17:50.

S spremljanjem v živo začnemo ob 18. uri

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