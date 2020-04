FOTO:Na čakanju: kdaj spet maraton Franja in dirka po Sloveniji?

Bogdan Fink ne pričakuje športne apokalipse. FOTO: Roman Šipić/Delo

Italijani za letos črtali maratone

Gorazd Penko še ne ve, kakšna bo prihodnost maratonov.

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Maratoni za rekreativne športnike morda še dolgo ne bodo več takšni, kot so bili nekoč. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

in drugi naši profesionalci že vedo, da se bo, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale, 1. avgusta nadaljevala sezona svetovne serije, 29. avgusta pa bodo štartali na Touru. Preostali slovenski kolesarski živelj je v večji negotovosti, moške ekipe v celinski konkurenci, med katere sodita tudi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic, in ženske zasedbe še nimajo koledarja za leto 2020. Nihče tudi še ne ve, kaj bo prihodnje leto, kdaj bosta dirka po Sloveniji in maraton Franja spet takšna, kot smo ju vajeni.»Svetovna kolesarska zveza (UCI) je najprej poskrbela zase, na koledarju je ostalo SP, ki ga niso ne skrajšali ne premaknili. Vsekakor pa je treba ta koledar vzeti z rezervo, zame so to še vedno zgolj predvidevanja, saj ne vemo, ali bo sploh možno tekmovati,« je direktor Adrie Mobilocenil odločitev UCI, po kateri naj bi celoten koledar skrajšane sezone 2020 dobili do 15. maja. Takrat bodo ekipe v celinski konkurenci izvedele, koliko dirk se jim še obeta letos.»Glede tega nisem optimističen. Večje dirke imajo manj težav kot tisti, ki smo po lestvici navzdol,« je nadaljeval Fink, tudi direktor dirke po Sloveniji, za odpoved katere se je odločil že 20. marca. »Slovenski Tour«, ki bi moral biti na sporedu od 10. do 14. junija, je bil prva junijska dirka, ki so jo črtali s koledarja.»Takrat je to morda izgledalo preuranjeno, vendar smo dobro predvideli, kako se bodo razvijale stvari. Jeseni pa bo bolj jasno, kako bo z dirko leta 2021,« Fink, ki je tako kot drugi zaposleni pri klubu ta čas na čakanju, ne želi na slepo ugibati, kakšna bo prihodnost največje slovenske dirke.Prav tako ne želi ugibati, kakšna bo podoba Adrie Mobil. »Prilagajati smo začeli proračun, za prihodnost pa je prezgodaj govoriti, kaj bo, če bo. Šport ni prva stvar, ki jo bodo reševali po zdravstveni krizi. Že tako smo v težavah, če ne bo nič od sezone, bodo težave še večje. Ne gre pa za apokalipso. Po prvomajskih praznikih bomo bolje videli, kam bo šel letos in tudi v prihodnje šport,« pretirane črnogledosti ne želi direktor novomeške zasedbe.Pri ljubljanskem Rogu je položaj podoben, kolesarji trenirajo vsak zase, tako kot kolesarke, ki so lansko jesen postale del italijansko-slovenske zasedbe Ale BTC Ljubljana. So del svetovne serije, vendar osnutka koledarja zanje še ni.»Do 15. maja naj bi dobili osnutek koledarja, nič še ne vemo, predvidevati pa je, da bo ženska sezona enako dolga kot moška,« je o položaju kolesark spregovoril, športni direktor pri ekipi Ale BTC Ljubljana, pri kateri so se dogovorili za znižanje plač za 30 odstotkov od aprila do konca leta.Penko je tudi direktor maratona Franja, ki bi moral biti na sporedu od 12. do 14. junija. Ta termin odpade, pred časom pa so Penko in sodelavci objavili, da sta morebitna nadomestna datuma prvi septembrski in oktobrski konec tedna. Dokončna odločitev bo padla v začetku junija.»Tu ne morem povedati nič novega, priznam pa, da nisem posebej optimističen za letošnje množične prireditve, športne in drugačne. Italijanska kolesarska zveza je odpovedala vse množične maratone do konca leta, bojim se, da se bo kaj takšnega zgodilo tudi drugod. Vendar ne prehitevajmo. Če bo junija vse že potekalo kolikor toliko normalno, bomo morda že to jesen pod določenimi pogoji priredili maraton in bo prihodnje leto že vse po starem. Po drugi strani pa je možnost, da maratoni še dolgo ne bodo takšni, kot so bili doslej. Treba bo upoštevati tako zdravstveni kot sponzorski vidik. Če bodo podjetja zašla v težave, bodo najprej reševala sebe,« je še dodal Penko, ki naj bi se v kratkem posvetoval tudi z vodilnimi pri Timingu Ljubljana, ki prireja ljubljanski maraton.Več glav bo morda več vedelo o tem, kako v času koronavirusa zagotoviti preživetje rekreativnih prireditev, ki so doslej skrbele za vse prej kot za socialno distanciranje.