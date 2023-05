Na dirki življenja je »užival v vsakem metru na cesti«

Sobota, 27. maja 2023. Dan, ki si ga bo vsak kolesarski navdušenec v Sloveniji zapomnil za vedno. To je bil dan, ki je prinesel Sloveniji prvo zmago na dirki po Italiji, zanjo pa je poskrbel Primož Roglič. In kakšen dan na Višarjah je to bil!

Ko se je Primožu snela veriga sredi vzpona na Višarje, se je zdelo, da so se sanje o rožnati majici dokončno razblinile. A se je Roglič šele tedaj zares »snel s ketne«. In je oddirkal proti cilju, zadnja dva kilometra je prevozil v izjemnem, nezemeljskem ritmu. Kako poetski zaključek je to bil - kar mu je gorski kronometer na Touru 2020 vzel, mu je gorski kronometer na Giru 2023 vrnil.

»Zagotovo je bila to odločilna etapa, imel sem noge na pravi dan, da o podpori vseh niti ne govorim. Resnično sem užival v vsakem metru, ki sem ga prevozil. V bistvu sem šel na energijo ljudi. Sploh ne vem, kako težko je bilo, enostavno sem letel,« je o sijajnem vzdušju govoril Roglič.

FOTO: Jože Suhadolnik

»Lahko rečem, da je bila to dirka mojega življenja. Zagotovo sem užival. Ko sem se zbudil, sem premišljeval, da je popolnoma vseeno, ali zmagam ali izgubim, to je le ena številka. Pomembno je, da dam vse od sebe, da pokažem borbo in zaupanje. Vse sem dal na cesto in bilo je dovolj,« je v svojem slogu zaključil Rogla.

Šampion ob porazu pokaže pravi obraz

Na eni strani elan Rogliča, na drugi hudo razočaranje za Gerainta Thomasa. Za Valižana je bilo marsikomu hudo pri srcu, bil je odličen tekmec Rogliča in tudi ob porazu je ostal pravi gospod: »Če bi mi nekdo spomladi, ko mi nič ni šlo, ponudil to drugo mesto, bi ga takoj zgrabil. Nekako je bolje izgubiti za 14 sekund kot za dve, Primožu res vsa čast, zaslužil si je to zmago. Seveda sem razočaran, zelo boli, a ko bom prespal vse skupaj, bom ponosen na doseženo. Počasi postajam prestar za to.«

Thomasu se lahko zahvalimo za izjemen Giro - velike zgodbe ob zmagah se pišejo tudi zaradi izjemnih tekmecev, ki šampionom stojijo nasproti.